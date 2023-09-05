Kırklareli sele teslim! Bölgeden gelen görüntüler olayın vahametini gözler önüne seriyor

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde sabaha karşı başlayan şiddetli yağış, İğneada beldesinde su baskınlarına ve dere taşkınlarına neden oldu. İki kişi hayatını kaybetti, dört kişi kayıp. Ayrıca, bölgedeki bir turizm tesisindeki birçok bungalov ev taşkın nedeniyle sürüklendi. Değirmen Deresi'nden taşan sular, Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan yolun trafiğe kapatılmasına sebep oldu. Bölgeden gelen son görüntüler olayın vahametini gözler önüne serdi.