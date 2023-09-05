Kırklareli sele teslim! Bölgeden gelen görüntüler olayın vahametini gözler önüne seriyor
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde sabaha karşı başlayan şiddetli yağış, İğneada beldesinde su baskınlarına ve dere taşkınlarına neden oldu. İki kişi hayatını kaybetti, dört kişi kayıp. Ayrıca, bölgedeki bir turizm tesisindeki birçok bungalov ev taşkın nedeniyle sürüklendi. Değirmen Deresi'nden taşan sular, Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan yolun trafiğe kapatılmasına sebep oldu. Bölgeden gelen son görüntüler olayın vahametini gözler önüne serdi.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı. Şiddetli yağış nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişinin de kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı. Öte yandan sel bölgesinden gelen görüntüler, durumun vahametini gözler önüne serdi.
BUNGOLOV EVLER TAŞKINDA SÜRÜKLENDİ
İğneada'da bulunan turizm tesisindeki birçok bungalov ev taşkın dolayısıyla sürüklendi. Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suların Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle trafiğe kapatılan yol kontrollü şekilde trafiğe açıldı.