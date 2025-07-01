Alevler saatlerdir söndürülemiyor! Hatay'dan gelen görüntüler korkunç

Alevler saatlerdir söndürülemiyor! Hatay'dan gelen görüntüler korkunç
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Alevler saatlerdir söndürülemiyor! Hatay'dan gelen görüntüler korkunç
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Hatay'ın Antakya ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ederken, bölgeden gelen görüntüler korkuttu. Görüntülerde alevlerin evlerin dibine kadar yaklaştığı görüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek Oğlakören ile Üçgedik Mahallelerine de yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye kısa sürede başlandı.

HATAY'DA ORMAN YANGINI DÜNDEN BU YANA DEVAM EDİYOR

Dünden bu yana süren orman yangınına 16 ilden gelen ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, çevre ilçelerden gelen vatandaşlar da traktör ve araçlarıyla gölete su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Alevler saatlerdir söndürülemiyor! Hatay'dan gelen görüntüler korkunç

3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Dün Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Alevler saatlerdir söndürülemiyor! Hatay'dan gelen görüntüler korkunç

Alevler saatlerdir söndürülemiyor! Hatay'dan gelen görüntüler korkunç

Alevler saatlerdir söndürülemiyor! Hatay'dan gelen görüntüler korkunç

Alevler saatlerdir söndürülemiyor! Hatay'dan gelen görüntüler korkunç

Alevler saatlerdir söndürülemiyor! Hatay'dan gelen görüntüler korkunç

Alevler saatlerdir söndürülemiyor! Hatay'dan gelen görüntüler korkunç

Alevler saatlerdir söndürülemiyor! Hatay'dan gelen görüntüler korkunç

Alevler saatlerdir söndürülemiyor! Hatay'dan gelen görüntüler korkunç

Alevler saatlerdir söndürülemiyor! Hatay'dan gelen görüntüler korkunç

Alevler saatlerdir söndürülemiyor! Hatay'dan gelen görüntüler korkunç

Alevler saatlerdir söndürülemiyor! Hatay'dan gelen görüntüler korkunç

Alevler saatlerdir söndürülemiyor! Hatay'dan gelen görüntüler korkunç

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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