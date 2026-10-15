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Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?

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Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı? Haber Videosunu İzle
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?
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İstanbul'da 84 yılın yağış rekorunu kıran ve felakete yol açan şiddetli sağanağın ardından sel sularının taşıdığı çamur nedeniyle İstanbul Boğazı kahverengiye büründü. O anları kayda alan bir genç, "Bu şaka mı? Burası gerçekten İstanbul Boğazı mı? Hayatım boyunca ilk kez İstanbul Boğazı'nın bu hale geldiğini görüyorum" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

İstanbul genelinde etkisini gösteren ve can kayıpları ile su baskınlarına yol açan şiddetli sağanak yağış kentte büyük yıkıma neden oldu. 84 yılın yağış rekorunun kırıldığı İstanbul'da, sel sularının ve derelerin taşıdığı çamurla İstanbul Boğazı'nın rengi kahverengiye döndü.

"İLK KEZ BU HALE GELDİĞİNİ GÖRÜYORUM"

Saha çalışmalarının ve tahliye işlemlerinin sürdüğü saatlerde Boğaz'daki renk değişimini cep telefonu kamerasıyla kaydeden genç bir vatandaşın şaşkınlığı görüntülere yansıdı. Boğaz'ın çamur rengine büründüğü anları paylaşan genç, "Bu şaka mı? Burası gerçekten İstanbul Boğazı mı? Hayatım boyunca ilk kez İstanbul Boğazı'nın bu hale geldiğini görüyorum. Çok garip bir hava ve çok garip bir görüntü" ifadeleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

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Kaynak: Haberler.com
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü

Sel sularına teslim olan kentte takdir toplayan görüntü
İstanbul'daki tarihi cami sular altında kaldı

Görüntü bu sabah kaydedildi!
Haberler.com
2000

Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıv99y8hw5v2:

Şehir gusül aldı evlat bu günahı kaldıramıyor artık

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıToroman Kutlug:

Şaka değil Allah'ın Gazabının Az bir delili .SIÇIK gibi yaşamayın Abdestsiz gezersen Allahın azabını sana Allah CC hafiften böyle hatırlatır. İbret almazsan da Başka metotlar dener . Olan bu

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Toroman, abdeste mi getirdin olayi, yazik....peki Japonya, Çin, medeni ulkeler abdestsiz gezoyor, Japonya 8 siddetinde depremde 30 kisi ölürken bizde, 7 siddetinde 30 000 bin kisi ölüyor, ne diyeceksin?

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Haber Yorumları128547Ab&:

Ekremgiler familyası şokta imiş vay arkadaş ya ;)

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Haber Yorumları128547Ab&:

Eko ya selam çakıyor akıllı ol diyor

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Haber YorumlarıAfşar Ağa:

İsrail'in ABD nin iklim tesislerini İran vurdukdan sonra doğa özüne dönüyor..toprak bereketleniyor barajlar doluyor .Doğa gereğini yapıyor felaket ise sehirlerimizin alt yapılarının felaket olması doğada yaşıyorum yağmurdan dışarısı görülmüyor her yer yemyeşil sel yok su baskını yok, toprak emiyor.sehirlerde ne toprak bıraktılar ne ağaç nede orman ..ne yapıyorsa insan bilhassa doymayan siyasetçiler yapıyor.

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