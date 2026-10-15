Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?

İstanbul genelinde etkisini gösteren ve can kayıpları ile su baskınlarına yol açan şiddetli sağanak yağış kentte büyük yıkıma neden oldu. 84 yılın yağış rekorunun kırıldığı İstanbul'da, sel sularının ve derelerin taşıdığı çamurla İstanbul Boğazı'nın rengi kahverengiye döndü.

"İLK KEZ BU HALE GELDİĞİNİ GÖRÜYORUM"

Saha çalışmalarının ve tahliye işlemlerinin sürdüğü saatlerde Boğaz'daki renk değişimini cep telefonu kamerasıyla kaydeden genç bir vatandaşın şaşkınlığı görüntülere yansıdı. Boğaz'ın çamur rengine büründüğü anları paylaşan genç, "Bu şaka mı? Burası gerçekten İstanbul Boğazı mı? Hayatım boyunca ilk kez İstanbul Boğazı'nın bu hale geldiğini görüyorum. Çok garip bir hava ve çok garip bir görüntü" ifadeleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

İlgili Haberler

Kaynak: Haberler.com