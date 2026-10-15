52 kişinin öldüğü Reyhanlı saldırısı sanığı Ali Kıyali'nin gözaltı fotoğrafı yayımlandı

52 kişinin öldüğü Reyhanlı saldırısı sanığı Ali Kıyali'nin gözaltı fotoğrafı yayımlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Reyhanlı'da 2013'te 52 kişinin öldüğü bombalı saldırının sanığı Ali Kıyali'nin Suriye'de yakalanmasının ardından gözaltı fotoğrafı yayımlandı. SANA'nın paylaştığı fotoğrafta Ural'a tutuklu elbisesi giydirildiği görüldü, kaçmaya çalıştığı ülke belirtilmedi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 52 kişinin hayatını kaybettiği 2013'teki bombalı saldırının sanığı ve "Miraç Ural" olarak bilinen Ali Kıyali'nin Suriye'de yakalanmasının ardından gözaltındaki fotoğrafı yayımlandı.
Suriye Genel İstihbarat Teşkilatının, Suriye sınırından yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına aldığı Ural'ın fotoğrafı Suriye Resmi Haber Ajansı SANA tarafından paylaşıldı.
Fotoğrafta terörist Ural'a tutuklu elbisesinin giydirildiği görüldü.
Suriye Genel İstihbarat Teşkilatının, terörist Ural'ı sınırdan kaçmaya çalıştığı sırada gözaltına aldığı bildirilmişti.
Terörist Ural'ın hangi ülkeye kaçmaya çalıştığına ilişkin bilgi verilmemişti.