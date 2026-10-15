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Peşaver'de çatısı çöken okulda 35 kişi öldü, 34'ü çocuk, okul sahibi gözaltına alındı

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Pakistan'ın Peşaver kentinde özel bir okulun çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e, yaralı sayısı 50'ye yükseldi. Lady Reading Hastanesi, ölenlerin 34'ünün çocuk olduğunu duyurdu; okul sahibi gözaltına alındı, enkazda arama-kurtarma sürüyor.

Pakistan'da çatısı çöken okulda hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e, yaralıların sayısı 50'ye yükseldi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Peşaver kentinde çatısı çöken okulda can kaybı ve yaralı sayısı arttı. Lady Reading Hastanesi, hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e, yaralıların sayısı 50'ye yükseldiğini belirterek, hayatını kaybedenlerin 34'ünün çocuk olduğunu aktardı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, çatısı çöken Al Khair adlı özel okulun sahibi polis tarafından gözaltına alındı.

Bir arama-kurtarma yetkilisi, binanın çatısının çökmesi sonucu alt katta derste olan öğrencilerin enkaz altında kaldığını belirtti. Enkazda arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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