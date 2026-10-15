Riyad'daki havalimanına saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, düzenlediği basın toplantısında İran destekli Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına ilişkin bilgiler paylaştı. Sözcü el-Maliki, Husi milislerinin Suudi Arabistan havalimanlarına yönelik saldırılarının bölgesel güvenliğe tehdit oluşturduğunu ifade etti. El-Maliki, Husi milislerinin Suudi Arabistan'daki onlarca havalimanını, petrol tesisini ve limanı hedef almaya çalıştığını söyledi.

HAVALİMANINA 10 İHA VE FÜZEYLE SALDIRDILAR

El-Maliki, başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın 1 Ekim'den bu yana 20 saldırıya maruz kaldığı, Husi milislerinin 7-11 Ekim tarihleri arasında havalimanına düzenlediği saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 333 kişinin de yaralandığını ifade etti.

El-Maliki, havalimanına 10 Ekim'de düzenlenen saldırının 10 insansız hava aracı, füze ve diğer mühimmatla gerçekleştirildiğini vurguladı. El-Maliki, Husi milislerinin "sivillere ve sivil altyapıya yönelik tüm terör faaliyetlerine derhal son vermesi gerektiğini" vurguladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in başkenti Sana'da Husi milislerine ait balistik füze depolarını imha ettiğini söyleyen el-Maliki, "Husi milislerinin savaş çabalarını destekleyen elektrik santrallerini, enerji depolarını ve deniz rıhtımlarını hedef aldık" diye konuştu.

El-Maliki, koalisyonun dağlık bölgelerde Husiler'e ait 127 depoyu imha ettiğini sözlerine ekledi. Husi milislerinin "bölgesel tarafların yardımıyla" gelişmiş teknolojiler elde ettiğini kaydeden el-Maliki, Husilerin "balistik füzelere, saldırı dronlarına ve patlayıcı yüklü sürat teknelerine sahip ilk terör örgütü" haline geldiğini belirtti. El-Maliki, "Husi tehditleriyle başa çıkmak için gerekli tüm yeteneklere sahibiz" dedi.

SALDIRI ANININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ

Havalimanına 10 Ekim'de gerçekleştirilen ve 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 309 kişinin de yaralandığı saldırının ise yeni görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde saldırıda kullanılan seyir füzelerinin parçaları da yer aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı