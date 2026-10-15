Haberler

Mazhar Alanson ve Fuat Güner'den MFÖ için yeni dönem kararı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mazhar Alanson ve Fuat Güner'den MFÖ için yeni dönem kararı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özkan Uğur'un vefatının ardından geleceği merak edilen MFÖ, müzik yolculuğuna devam etme kararı aldı. Mazhar Alanson ve Fuat Güner, yeni menajerlik anlaşması imzalayarak sahnelere dönüş için hazırlıklara başladı. İkili, grubun MFÖ adıyla yoluna devam edeceğini açıklarken, Özkan Uğur'un da teknolojinin imkanlarıyla konserlerde kendileriyle birlikte olacağını duyurdu.

  • Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesinin ardından bir süre sahnelerden uzak kaldıktan sonra yeni bir menajerlik anlaşması imzalayarak müziğe dönme kararı aldı.
  • MFÖ, yeni dönemde de aynı isimle müzik yolculuğunu sürdürecek.
  • Özkan Uğur, teknolojinin imkanlarıyla konserlerde yer alacak.

MFÖ'den sürpriz karar geldi. Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesinin ardından bir süre sahnelerden uzak kalan Mazhar Alanson ve Fuat Güner, yeni projelerle müziğe dönmek için harekete geçti. İkili, grubun adını değiştirmeden yoluna devam edeceğini açıkladı.

MFÖ YENİDEN SAHNELERE DÖNÜYOR

Türk müziğinin unutulmaz gruplarından MFÖ, uzun bir aranın ardından dinleyicileriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Mazhar Alanson ve Fuat Güner,  yeni bir menajerlik anlaşması imzaladı. "Ele Güne Karşı", "Sarı Laleler" ve "Ali Desidero" gibi şarkılarla hafızalara kazınan MFÖ, yeni dönemde de aynı isimle müzik yolculuğunu sürdürecek. 

ÖZKAN UĞUR KONSERLERDE NASIL YER ALACAK?

Yeni dönemin en dikkat çekici ayrıntısı ise Özkan Uğur'un konserlerde teknolojinin imkanlarıyla yer alacak olması oldu. Sinematurk'te yer alan habere göre, Mazhar Alanson ve Fuat Güner, ortak açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Bu proje içinde sadece Mazhar Alanson, Fuat Güner'in yanı sıra aramızda olmamasına rağmen sevgili Özkan Uğur'unda yer almasına karar verildi. Özkan Uğur hep bizimle olacak. Teknolojinin yeniliklerinden faydalanarak her konserimize çıktığımızda Özkan aramızda ve yine hep birlikte olacağız."

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
Canlı anlatım: Finlandiya'da gol yağmuru

Kornerden gol attı! İnanılmaz bir maç oluyor
Samsun'da 13 yıllık cinayet dosyası yeniden açıldı! 'Sonunuz Arif gibi olur' diyen şüpheli dahil 2 kişi tutuklandı

Yıllarca 'Sonunuz Arif gibi olur' demiş! 13 yıl sonra tutuklandı
İstanbul'u vuran selden astrolog Nuray Sayarı da nasibini aldı: Lüks villasının tavanı çöktü, havuzu içeri taştı

İstanbul'u vuran selden ünlü astrolog da nasibini aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmamoğlu savunma yapıyor! İstanbul'daki sel felaketiyle başladı

İmamoğlu, savunmasının 2. gününe sel felaketiyle başladı
Tüm Türkiye onu konuşmuştu! Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler

Barcelonalı taraftardan Galatasaray için küstahça sözler
CHP, Mehmet Ali Yüksel'i İstanbul İl Başkanı olarak atadı

CHP İstanbul'da Gürsel Tekin dönemi bitti! İşte yerine atanan isim
Ankara'da 4 kuşak hekim ailesi! Büyük dededen torununa uzanan doktorluk geleneği Ravza Zeynep'le sürüyor

Bu ailede 5 kişi beyaz önlük giyiyor! Gelenek 4. kuşağa ulaştı
SPK’nın tasfiye listesindeki kripto borsalarında dikkat çeken ayrıntı

SPK’nın tasfiye listesindeki kripto borsalarında dikkat çeken ayrıntı
Doktorun çabaları yetmedi! İşte Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler

Doktorun çabası yetmedi! Kaza yerinden kahreden anlar
İstanbul Valisi Gül açıkladı! Motosikletlilerin yasağı kalkıyor

İstanbul'da motokuryelerin beklediği haber geldi