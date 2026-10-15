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İstanbul Valisi Gül açıkladı! Motosikletlilerin yasağı kalkıyor

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İstanbul Valisi Gül açıkladı! Motosikletlilerin yasağı kalkıyor Haber Videosunu İzle
İstanbul Valisi Gül açıkladı! Motosikletlilerin yasağı kalkıyor
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İstanbul Valisi Davut Gül, sel felaketi nedeniyle trafiğe çıkamayan motosikletlilerin beklediği haberi verdi. Davut Gül, "Motosikletlileri ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştık. Hayat normalleşmeye başlıyor. Yarın saat 06.00'dan itibaren trafiğe çıkabilecek şekilde izinlerini veriyoruz" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, motosikletlilerin yarın saat 06.00'dan itibaren trafiğe çıkmasına izin verildiğini açıkladı. Gül, arama çalışmalarının daha çok Sarıyer'de sürdüğünü, suyun götürebileceği her yere bakıldığını ve çocuk olmadığını söyledi.

MOTOSİKLETLİLER YARIN 6'DAN İTİBAREN TRAFİĞE ÇIKABİLECEK

İstanbul Valisi Davut Gül, "Daha çok Sarıyer'de kayboldular. Suyun götürebileceği her yere bakıyorlar. Çocuk yok. Motosikletlileri ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştık. Hayat normalleşmeye başlıyor. Yarın saat 06.00'dan itibaren trafiğe çıkabilecek şekilde izinlerini veriyoruz" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUmut Senturk:

Ders cikarinda dumduz olmayan carpik kentlesmis sehirde butun kot bodrum daireleri kapatın.isteyince kapici dairelerini kapattiniz.burada soz konusu insan.yasayamiyorsada memleketine doner.onlar coluk cocuk can dusunemiyorsa devlet yaoavak bunu.kot ne ya

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