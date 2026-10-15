Benzine dev indirim geliyor! Psikolojik eşik kırılacak

Benzine dev indirim geliyor! Psikolojik eşik kırılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Brent petrolün düşüşüne paralel olarak benzin fiyatlarında düşüş yaşanması bekleniyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, cuma gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 5,65 lira indirim öngörülüyor. Bu indirim ardından benzin fiyatları 80 liranın altına düşecek.
- Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve Akdeniz ürün piyasasındaki gerileme nedeniyle benzinin litre fiyatında 5 lira 65 kuruşluk indirim öngörülüyor.
- İndirim 16 Ekim Cuma gününü 17 Ekim Cumartesi gününe bağlayan gece yarısı (00.01 itibarıyla) pompa fiyatlarına yansıtılacak.
- İndirim sonrası benzin litre fiyatının İstanbul'da 78,15 TL'ye, Ankara'da 79,15 TL'ye ve İzmir'de 79,45 TL'ye düşmesi bekleniyor.
Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve Akdeniz ürün piyasasındaki gerilemenin etkisiyle benzin fiyatlarında hissedilir bir geri çekilme yaşanacak. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kurşunsuz benzinin litre fiyatında 5 lira 65 kuruşluk indirim olacağı öngörülüyor.
CUMARTESİ POMPAYA YANSIYACAK
Sürücülerin merakla beklediği 5,65 TL'lik indirim, 16 Ekim Cuma gününü 17 Ekim Cumartesi gününe bağlayan gece yarısı (00.01 itibarıyla) pompa fiyatlarına yansıtılacak.
80 LİRANIN ALTINA DÜŞECEK
Bu indirimin ardından benzin fiyatları 80 liranın altına düşecek. Beklenen indirimle birlikte benzinin litre fiyatının İstanbul'da 78,15 TL'ye, Ankara'da 79,15 TL'ye ve İzmir'de 79,45 TL'ye düşmesi öngörülüyor.
Motorin (mazot) ve LPG (otogaz) grubunda ise aynı tarih itibarıyla henüz kesinleşmiş yeni bir fiyat değişimi bulunmuyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL
Benzin: 83.80 TL
Motorin: 96.60 TL
LPG: 41.20 TL
ANKARA
Benzin: 84.80 TL
Motorin: 97.70 TL
LPG: 41.29 TL
İZMİR
Benzin: 85.10 TL
Motorin 98.00 TL
LPG: 41.20 TL