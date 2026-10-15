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Benzine dev indirim geliyor! Psikolojik eşik kırılacak

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Brent petrolün düşüşüne paralel olarak benzin fiyatlarında düşüş yaşanması bekleniyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, cuma gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 5,65 lira indirim öngörülüyor. Bu indirim ardından benzin fiyatları 80 liranın altına düşecek.

  • Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve Akdeniz ürün piyasasındaki gerileme nedeniyle benzinin litre fiyatında 5 lira 65 kuruşluk indirim öngörülüyor.
  • İndirim 16 Ekim Cuma gününü 17 Ekim Cumartesi gününe bağlayan gece yarısı (00.01 itibarıyla) pompa fiyatlarına yansıtılacak.
  • İndirim sonrası benzin litre fiyatının İstanbul'da 78,15 TL'ye, Ankara'da 79,15 TL'ye ve İzmir'de 79,45 TL'ye düşmesi bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve Akdeniz ürün piyasasındaki gerilemenin etkisiyle benzin fiyatlarında hissedilir bir geri çekilme yaşanacak. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kurşunsuz benzinin litre fiyatında 5 lira 65 kuruşluk indirim olacağı öngörülüyor.

CUMARTESİ POMPAYA YANSIYACAK

Sürücülerin merakla beklediği 5,65 TL'lik indirim, 16 Ekim Cuma gününü 17 Ekim Cumartesi gününe bağlayan gece yarısı (00.01 itibarıyla) pompa fiyatlarına yansıtılacak.

80 LİRANIN ALTINA DÜŞECEK

Bu indirimin ardından benzin fiyatları 80 liranın altına düşecek. Beklenen indirimle birlikte benzinin litre fiyatının İstanbul'da 78,15 TL'ye, Ankara'da 79,15 TL'ye ve İzmir'de 79,45 TL'ye düşmesi öngörülüyor.

Motorin (mazot) ve LPG (otogaz) grubunda ise aynı tarih itibarıyla henüz kesinleşmiş yeni bir fiyat değişimi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 83.80 TL

Motorin: 96.60 TL

LPG: 41.20 TL

ANKARA

Benzin: 84.80 TL

Motorin: 97.70 TL

LPG: 41.29 TL

İZMİR

Benzin: 85.10 TL

Motorin 98.00 TL

LPG: 41.20 TL

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

motorin ne olacak? Tarımda sanayide ulaşımda motorin kullanılıyor

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Haber YorumlarıKağan ÖZMEN:

o yüzden pompalıyor ya devlet zaten :)

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

bari benzin indirimini 2 lira az yapın onun yerine motorinde 2 lira indirim yapın alacağınız ötv aynı olur:)))

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Dev indirim. 5 lira. Önceki zamları yok mu sayıyoruz. Saxaş başlamadan önceki fiyat neydi...

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Haber YorumlarıMehmet Arı:

mazotun durumu ne

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