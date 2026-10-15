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Hem yetim hem hafızdı! 14 yaşındaki Mahmud’un ölümü yürekleri yaktı

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Hem yetim hem hafızdı! 14 yaşındaki Mahmud’un ölümü yürekleri yaktı
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İstanbul’da dün etkili olan sağanak sırasında iki kişi hayatını kaybetti. İstanbul’da dün etkili olan sağanakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mahmud’un, 6 ay önce babasını kaybettiği ve hafızlık yaptığı ortaya çıktı. Mahmud’un ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğarken İsmailağa Derneği de bir taziye mesajı yayımladı.

  • İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağışlarda 14 Ekim'de Fatih Balat'taki Çukurbostan Parkı'nda su birikintisine basan 14 yaşındaki Mahmud Işıldak elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
  • İstanbul'daki sağanak sırasında Sarıyer Ayazağa'da 34 yaşındaki S.Y. yolun karşısına geçerken düşüp başını kaldırıma çarparak hayatını kaybetti.
  • Mahmud Işıldak'ın küçük yaşta babası Ömer Faruk Işıldak'ı kaybettiği ve hafız olduğu belirtildi.

İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli yağışlar, iki kişinin hayatını kaybettiği acı olayları da beraberinde getirdi. Fatih’te elektrik akımına kapılarak vefat eden 14 yaşındaki Mahmud Işıldak’ın hikâyesi ise yürekleri yaktı. Küçük yaşta babasını kaybeden Mahmud’un hafız olduğu öğrenildi.

SU BİRİKİNTİSİNE BASTIĞI SIRADA AKIMA KAPILDI

Olay, İstanbul’da sağanağın etkili olduğu 14 Ekim’de, Balat’taki Çukurbostan Parkı’nda meydana geldi. Su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapılan Mahmud, bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekipleri ve doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

BABASININ ARDINDAN MAHMUD’UN ACI HABERİ GELDİ

İsmailağa Derneği, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında Mahmud’un, merhum Ömer Faruk Işıldak’ın oğlu olduğunu açıkladı.

Babasını kaybetmiş olan Mahmud’un vefatıyla Işıldak ailesi bir kez daha evlat ve yakın acısıyla karşı karşıya kaldı. Dernek, “Hafız Mahmud Işıldak” diye andığı çocuk için rahmet, ailesi ve sevenleri için sabır diledi.

“VEFATINI DERİN BİR TEESSÜRLE HABER ALDIK”

İsmailağa Derneği’nin Mahmud Işıldak için yayımladığı taziye mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Merhûm Ömer Faruk Işıldak Hocamızın oğlu Hafız Mahmud Işıldak kardeşimizin elim bir hâdise sonucu vefâtını derin bir teessürle haber aldık.

Kıymetli kardeşimize Mevlâ Teâlâ'dan rahmet diliyor, hâfızlara yönelik ilâhî müjde ve mükâfatlara nâil olmasını niyâz ediyoruz. Başta aile ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerine ve câmiamıza sabr-ı cemîl ve ecr-i cezîl temennî ediyoruz.

Rûhları için, Allah (Celle Celâluhû) rızâsı için el-Fâtiha!”

İSTANBUL’DA YAĞIŞ SIRASINDA İKİ CAN KAYBI

İstanbul’u etkisi altına alan sağanak sırasında Sarıyer Ayazağa’da da 34 yaşındaki S.Y. de hayatını kaybetti. Yolun karşısına geçerken kayıp düşerek başını kaldırıma çarpan S.Y., vatandaşlar tarafından su birikintisinden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan S.Y. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kentte birçok noktada su baskınları yaşanırken araçlar sel sularında sürüklendi, mahsur kalan vatandaşlar halatlar yardımıyla kurtarıldı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Alemlerin Rabbi 14 yaşındaki yetim ve hafız' ı bu dünyadan aldıysa onu kesinlikle cennetine aldı. Ruhu şad olsun mekanı cennetin en güzel katı olsun inşallah kardeşimizin.

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Haber Yorumlarıv99y8hw5v2:

Allah rahmet etsin çok çok çok üzüldüm mekanı cennet olsun

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Haber YorumlarıAli Yurt:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Haber Yorumlarıahmet kasap:

MEKANI CENNET OLUR İNŞAALLAH BENİ DE KENDİSİNE KOMŞU EDER ALLAH GANİ GANİ RAHMET EYLESİN

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Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

Allah rahmet eylesin çok üzüldüm

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