Hem yetim hem hafızdı! 14 yaşındaki Mahmud’un ölümü yürekleri yaktı

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İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli yağışlar, iki kişinin hayatını kaybettiği acı olayları da beraberinde getirdi. Fatih’te elektrik akımına kapılarak vefat eden 14 yaşındaki Mahmud Işıldak’ın hikâyesi ise yürekleri yaktı. Küçük yaşta babasını kaybeden Mahmud’un hafız olduğu öğrenildi.

SU BİRİKİNTİSİNE BASTIĞI SIRADA AKIMA KAPILDI

Olay, İstanbul’da sağanağın etkili olduğu 14 Ekim’de, Balat’taki Çukurbostan Parkı’nda meydana geldi. Su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapılan Mahmud, bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekipleri ve doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

BABASININ ARDINDAN MAHMUD’UN ACI HABERİ GELDİ

İsmailağa Derneği, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında Mahmud’un, merhum Ömer Faruk Işıldak’ın oğlu olduğunu açıkladı.

Babasını kaybetmiş olan Mahmud’un vefatıyla Işıldak ailesi bir kez daha evlat ve yakın acısıyla karşı karşıya kaldı. Dernek, “Hafız Mahmud Işıldak” diye andığı çocuk için rahmet, ailesi ve sevenleri için sabır diledi.

“VEFATINI DERİN BİR TEESSÜRLE HABER ALDIK”

İsmailağa Derneği’nin Mahmud Işıldak için yayımladığı taziye mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Merhûm Ömer Faruk Işıldak Hocamızın oğlu Hafız Mahmud Işıldak kardeşimizin elim bir hâdise sonucu vefâtını derin bir teessürle haber aldık.

Kıymetli kardeşimize Mevlâ Teâlâ'dan rahmet diliyor, hâfızlara yönelik ilâhî müjde ve mükâfatlara nâil olmasını niyâz ediyoruz. Başta aile ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerine ve câmiamıza sabr-ı cemîl ve ecr-i cezîl temennî ediyoruz.

Rûhları için, Allah (Celle Celâluhû) rızâsı için el-Fâtiha!”

İSTANBUL’DA YAĞIŞ SIRASINDA İKİ CAN KAYBI

İstanbul’u etkisi altına alan sağanak sırasında Sarıyer Ayazağa’da da 34 yaşındaki S.Y. de hayatını kaybetti. Yolun karşısına geçerken kayıp düşerek başını kaldırıma çarpan S.Y., vatandaşlar tarafından su birikintisinden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan S.Y. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kentte birçok noktada su baskınları yaşanırken araçlar sel sularında sürüklendi, mahsur kalan vatandaşlar halatlar yardımıyla kurtarıldı.

Kaynak: Haberler.com