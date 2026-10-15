İmamoğlu, İBB davasında tek kuruş kamu zararı bulunmadığını savundu

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB davasındaki savunmasında, "Ortada bir suç örgütü yok, ortada şanlı, şerefli İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. Yüzlerce vatansever yöneticisi var, canla başla çalışan memurları, mühendisleri ve şoförleri var. Hepsiyle de gurur duyuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın 99. günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülüyor.

Savunmasına, ikinci gününde duruşmaya verilen aranın ardından devam eden İmamoğlu, belediyede kendilerinden önceki 5 yıllık dönemde toplam 147 denetim yapıldığını, İBB, İSKİ, İETT ve iştiraklere yönelik denetimlere bakıldığında, İçişleri Bakanlığı müfettişleri ve kontrolörleri tarafından yapılan denetimlerin 115'ten 1042'ye çıktığının görüleceğini söyledi.

Sayıştay denetimlerinin de dikkati çekici olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"İştiraklerimizle ilgili birçok soru soruyorsunuz; ne yazık ki kasıtlı ve kötü niyetle hazırlandığını düşündüğümüz bilirkişi raporlarına dayanan eylemler üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Oysa önceki 5 yılda iştiraklerimiz 5 kez Sayıştay denetiminden geçmişken bizim dönemimizde bu sayı 82'ye çıktı. Savcılık soruşturmaları ise önceki dönemde sıfırken bizim dönemimizde 26 kez gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı, vergi ve Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin iştiraklere yönelik denetimleri de önceki dönemde hiç yapılmamıştı. Kıymetli halkıma söylüyorum: Sıfır! Bizim dönemimizde ise bu denetimler 378 kez yapıldı.

Tüm kurumlarımızın denetlendiği, teftiş edildiği ve çeşitli kurumların yerinde incelemelerde bulunduğu süreçleri değerlendirdiğimizde, önceki dönemdeki 147 denetimin yaklaşık 11 katı kadar denetim bizim dönemimizde gerçekleştirildi. Bundan hiçbir zaman şikayet etmedik, 'öf' de demedik, 'uf' da demedik. Tek bir yerde bile denetimlerden şikayet ettiğimizi göremezsiniz. Bizim itirazımız denetim yapılmasına değil, yalan ve iftiralarla bir mekanizmanın işletilmesine oldu. Özel teftiş ve genel teftiş süreçleri de bu açıdan önemlidir. Çok sayıda görevlinin katıldığı iki ayrı teftişten geçtik. Peki, sonuç ne oldu biliyor musunuz? Hiçbir kamu zararı tespit edilemedi."

"ÜZERİMİZE GELİNDİ, BİR TANE TERÖRİST BULUNAMADI"

En absürt konular nedeniyle bile birçok kez teftişten geçirildiklerini, 27 Aralık 2021'de haklarında özel bir teftiş başlatıldığını anlatan Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Kim geldi o teftişe? Ki birçok aşamada şu an benim burada yargılandığım makam aracı meselesinde de Beylikdüzü'ndeki ihaleler meselesinde de sürecin başlangıcına imza atan kasıtlı bir müfettişlik hizmeti yerine getiren AK Parti'nin milletvekili adayı olmuş Arif Yıldırım'ın, yanında 4 mülkiye müfettişiyle, bir ticaret müfettişi, bir Hazine Maliye müfettişi, MASAK ve 50'den fazla uzmanla teftiş yapıldı ve üzerimize gelindi, süreçler işletildi ama bizim kurumumuzda bir tane terörist bulunmadı.

Halbuki '557 terörist' diyerek bizim kurumumuzdaki 90 bini aşan insan zan altında bırakıldı. Tüm personel incelendi, ihaleler incelendi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları incelendi, resmen bir saldırıya uğradık. O bakımdan 'siyaseten ve ifade özgürlüğü bakımından ben bunları söylemiştim' diye Soylu'nun daha sonra yaptığı ifadeyi de burada not düşerek, nasıl kasıtlı saldırılara muhatap olduğumuzu, buradan tekrar hatırlatmak isterim."

"TEK BİR KURUŞ KAMU ZARARI TESPİT EDİLEMEDİ"

Ekrem İmamoğlu, bu tartışmaların sadece İçişleri Bakanı'nın söylemi olarak kalmadığını, aylarca sürdürüldüğünü ifade ederek, "Aylarca bize 'terörist' diye bu ülkenin başındaki Cumhurbaşkanı dahi bunu meclisin kürsüsünden, farklı meydanlarda konuşarak, gerçekten ahlaki unsurların tamamen dışında söylemlerle saldırılara maruz kaldık. Ama tekrar ifade edeyim, bu kadar soruşturma, bu kadar denetim, bu kadar kurumun içine kasıtlı bir şekilde yollanan birtakım görevliler olmasına rağmen, gururla ifade ediyorum, buradaki arkadaşlarım ve burada olmayan arkadaşlarım vasıtasıyla, tek bir kuruş kamu zararı tespit e-di-le-me-di. Nokta" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, 1600'e yakın denetim geçirmiş kurumdan tek bir kamu zararı çıkmadığını belirterek, "Bu, buradan bizi yargılayacak 155 tane eylemi uyduran iddia makamının ne kadar kasıtlı ve ne kadar siyasi bir iddianame hazırladığının da ispatı" dedi. Ekrem İmamoğlu, "Kamuya zarar vermemiş bir yönetimden suç örgütü çıkar mı? Çıkmaz. Kamunun kasasından beytülmale hiç dokunulmuş mu? Dokunulmamış. Kamunun kasasından kimsenin cebine tek kuruş girmiş mi? Girmemiş. Burada yargılanan nedir? Allah aşkına soruyorum" şeklinde konuştu.

"MURAT ONGUN YOL ARKADAŞIM"

İddianamede örgüt diye söz edilenin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin teşkilat yapısı olduğunu yineleyen İmamoğlu, danışmanı Murat Ongun'un "yol arkadaşı" olduğunu söyledi.

İmamoğlu, Murat Ongun'un, daha önce Türkiye'nin çok köklü medya kuruluşlarında mesleki hayatını sürdürdüğünü, çok önemli kurumlarında yöneticilik yaptığını anlattı. Ekrem İmamoğlu, "2014 yılından hemen sonra da ben açıkçası kendisini hiç tanımıyordum, bir arayışımı ifade etmiştim, arkadaşlarımın yapmış olduğu tavsiyelerden bir tanesi de Murat Ongun'du. Kendisiyle tanıştık, 10 günlük görüşmemiz oldu" dedi.

"MURAT ONGUN'DAN RAZIYIM"

Bir ay kadar birlikte çalıştıklarını, süreci birlikte değerlendirdiklerini anlatan İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kendisiyle gerçekten çok nitelikli, kaliteli bir çalışma dönemi geçirdiğini belirtti. İmamoğlu, "Kendisinden razıyım. Gerçekten dürüstçe, mesleğine bağlı, çalıştığı insanla uyum içerisinde ama bir o kadar da eleştirel tarafı yüksek, yanlışı masaya koyan, doğruyu bulmak için benimle müzakere eden, karşı çıkan, kendi fikrini ortaya koyan ve tartışmalarla bir süreç yönettiğimiz bir arkadaşımız. Yani benim çalışma arkadaşım" diye konuştu.

"FATİH KELEŞ'İN İŞKENCELERE MUHATAP EDİLMESİNİ UTANÇLA İZLİYORUM"

Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş'i, 2000'lerin başına kadar giden, siyasetle hiç alakalı olmadığı dönemden tanıdığını aktardı. İmamoğlu, "Ailesini bildiğim, iyi bir sanayici, iyi bir iş insanı, çok güvenilir gerçekten itibarlı bir insan" dedi.

Keleş'in kendisinin ısrarıyla CHP'ye katıldığını, madencilik ve mermer sektöründe iş yapan bir şirketinin bulunduğunu, daha sonra İBB Spor Kulübünde başkanlık yaptığını anlatan İmamoğlu, Keleş'in başarılı işler yaptığını belirtti. İmamoğlu, "Kadim dostumun, kardeşimin, 25 yıldır tanıdığım bir insanın bu kadar başarılı işler yapmışken, burada son gelen iddianameyle dahi, yani Fatih'i oraya da ekleyelim, oradan da bir suç üstüne atalım deyip, gerçekten zalimliğin, işkencenin en üst seviyesine kadar muhatap edilmesini utançla izliyorum" dedi.

"ERTAN YILDIZ BENİM İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI"

Ertan Yıldız ile ise 2014-19 döneminde Beylikdüzü'nde tanıştıklarını, az görüştüklerini ifade eden İmamoğlu, Yıldız iş dünyasından geldiği için yönetim şemasına katkı sunması amcıyla sorumluluk verdiğini anlattı. Göreve gelmeden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinin her birinin kopuk bir uydu gibi yönetildiğini ifade eden İmamoğlu, 32 iştirakinin tamamının hesap verilebilirliğini, kurumun bir parçası olduğunu ve toplumun buradan hak talep ettiğini ve şeffaflığını öne koyarak bir mekanizma geliştirilmesi gerektiğini söylediğini kaydetti. İmamoğlu, bu nedenle güçlü bir yapı kurarak 32 iştiraki birden denetleyen yetkili olarak Ertan Yıldız'ı görevlendirdiğini belirterek, "Örgüt yöneticisi falan değildir ama sıkıntılı halleri vardır. Sıkıntı hallerini de burada gördük. Ne yazık ki benim için bir hayal kırıklığıdır" diye konuştu.

"SAVCILIK, KUYUDA ALTIN BULMUŞ GİBİ, ADEM SOYTEKİN'İN CANINA OKUDULAR"

İtirafçılardan Adem Soytekin'i 2007-2008'den itibaren tanıdığını, başarılı bir inşaatçı olarak bildiğini anlatan Ekrem İmamoğlu, "Ciddi sayıda iş üretmiştir, kamuya da iş yapmıştır. Sanki savcılık maden bulmuş gibi, kuyuda altın bulmuş gibi, biz bu Adem'den ne çıkartırız diyerek Adem'in canına okudular. Açık ve net söyleyeyim" dedi.

İmamoğlu, "Ortada bir suç örgütü yok, ortada şanlı, şerefli İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. Yüzlerce vatansever yöneticisi var, canla başla çalışan memurları, mühendisleri ve şoförleri var. Hepsiyle de gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA