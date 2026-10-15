Dün selde sahadaydı, bugün kazada hayatını kaybetti! Gültekin’in son paylaşımı yürek burktu

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AK Parti’li Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin, Düzce’de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Gültekin’in ölümünü AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu duyurdu.

GECE BOYUNCA SAHADAYDI

İstanbul’un dün akşam kuvvetli sağanakla sarsıldığı saatlerde Gültekin, Üsküdar’da incelemelerde bulundu. Gültekin, yağış sırasında ilçede yaptığı incelemelere ait fotoğrafları X hesabından paylaştı.

Sağanak, Üsküdar’da da hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin Çengelköy ve Kuleli bölgelerinde yollar adeta dereye döndü. Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri, sahil yolunda tıkanan rögar kapaklarını açmak ve biriken suyu tahliye etmek için çalışma yürüttü.

SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Gültekin, kazadan yaklaşık 5 saat önce X hesabından son paylaşımını yaptı. Sabahın ilk saatlerinde de esnafla birlikte yağıştan etkilenen noktaları incelediğini belirten Gültekin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli Hemşehrilerim; Gece boyunca olduğu gibi sabahın ilk saatlerinde de Üsküdar’ımızın sokaklarında, komşularımızla birlikteyiz. Şiddetli yağışın etkilerini büyük ölçüde kontrol altına aldık, elhamdülillah. Ancak tedbiri elden bırakmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Esnafımızla birlikte yağıştan etkilenen noktaları yerinde inceliyor, ihtiyaçları doğrudan kendilerinden dinliyoruz. Amacımız, günlük hayatın en kısa sürede normale dönmesini sağlamak. Gece boyunca görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun. Hepimize geçmiş olsun.”

ANKARA’DAKİ SEÇİME GİDİYORDU

Gece boyunca ve sabah saatlerinde sahadaki çalışmaları takip eden Gültekin, ardından Türkiye Belediyeler Birliği’nin başkanvekilliği seçimine katılmak üzere Ankara’ya doğru yola çıktı.

KAYNAŞLI’DA ZİNCİRLEME KAZA

Kaza, Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişinde, Kaynaşlı ilçesine bağlı Sarıçökek mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen 34 VR 2034 plakalı otomobil, aynı yöne giden 16 ARZ 453 plakalı otomobille çarpıştı. İHA’nın haberine göre kazaya 3 araç karıştı. Kazada Gültekin’in de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

DOKTORUN KALP MASAJI YETMEDİ

Ağır yaralanan Gültekin’in kalbinin durduğu belirlendi. Olay yerinden geçen bir doktor, Gültekin’e kalp masajı yaptı ve Gültekin’in kalbi yeniden atmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Düzce Çağsu Hastanesi’ne kaldırılan Gültekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı, araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

8 EYLÜL’DE BAŞKANVEKİLİ SEÇİLMİŞTİ

Gültekin, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet” ve “irtikap” soruşturması kapsamında 31 Temmuz’da tutuklanması ve 1 Ağustos’ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekili seçilmişti.

Belediye meclisinin 5 Ağustos’ta yaptığı seçimde CHP’li Sibel Tan Çetinkaya başkanvekili seçilmişti. Ancak İstanbul 2. İdare Mahkemesi 24 Ağustos’ta bu seçime ilişkin meclis kararının yürütmesini durdurdu. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi de İstanbul Valiliği’nin itirazını reddetti. 5 Eylül’deki oturumda çoğunluk sağlanamayınca seçim 8 Eylül’e ertelendi.

Cumhur İttifakı’nın adayı Gültekin, 8 Eylül’deki seçimde CHP ve Yeni Parti’nin ortak adayı Çetinkaya’ya karşı 4. turda 42 oyun 23'ünü alarak başkanvekili seçildi. Göreve başladığı gün “Biz belediyeyi buradan değil, sokaktan görüyoruz” diyen Gültekin, Üsküdar’a hizmet etmenin kendisi için “vefa borcu” olduğunu söylemişti.

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN KİMDİR?

1983'te Üsküdar’da doğan Gültekin, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde öğrenim gördü, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 2002'de AK Parti Üsküdar İlçe Gençlik Kolları’nda siyasete başladı. 2008-2012 yıllarında Üsküdar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, 2012-2019 yıllarında ise İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

2018 genel seçimleri ile 2019 yerel seçimlerinde AK Parti’nin seçim koordinasyon merkezi başkanlığını, 2023 ve 2024 seçimlerinde ise başkan yardımcılığını üstlendi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Meclis Üyesi seçilen Gültekin, 2019-2025 yılları arasında AK Parti meclis grubunun başkanvekilliğini yaptı. 2016-2024 yılları arasında 15 Temmuz Derneği Genel Sekreterliği görevinde de bulunan Gültekin, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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Kaynak: Haberler.com