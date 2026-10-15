Herzog kürsüye çıkınca salon boşaldı! Hakan Fidan dahil 10'dan fazla ülkenin temsilcisi CICA Zirvesi'ni terk etti

Herzog kürsüye çıkınca salon boşaldı! Hakan Fidan dahil 10'dan fazla ülkenin temsilcisi CICA Zirvesi'ni terk ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog konuşmasına başladığı anda, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülkenin temsilcisi salondan ayrıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki heyet de yerlerinden kalkarak salonu terk etti.
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin temsilcisi, Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşması başlarken salondan ayrıldı.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki CICA 7. Zirvesi'nde öğle saatlerindeki konuşmasına başladığı anlarda, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülkenin temsilcisi salonu terk etti.
FİDAN VE HEYETİ DE SALONDAN ÇIKTI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindekilerin yerlerinden kalkarak salondan çıktığı görüldü.
Kaynak: AA