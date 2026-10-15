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Ayazağa’da selin iş yerinde neden olduğu yıkım kamerada

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Ayazağa’da selin iş yerinde neden olduğu yıkım kamerada
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Sarıyer Ayazağa’da sel sırasında bir iş yerinde meydana gelen hasar, park halindeki aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerinin duvarının sel sularına dayanamayarak yıkıldığı görüldü.

Sarıyer Ayazağa'da meydana gelen sel felaketinde bir dükkanın duvarının çökme anı, sokaktaki bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, taşkın sularının şiddetine dayanamayan duvarın yıkıldığı ve iş yerinin büyük hasar gördüğü anlar yer aldı.

SEL SULARINA DAYANAMAYARAK YIKILDI

İstanbul’da etkili olan sağanağın ardından Sarıyer Ayazağa’da sel meydana geldi. Sel sırasında bir iş yerinde oluşan hasar, park halindeki aracın araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, selin etkisiyle iş yerinde yıkılmalar yaşandığı görüldü.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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