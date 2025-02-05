Bakan Kurum Adıyaman'da: 2 trilyondan fazla yatırım yaptık,

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 2. yılı dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Adıyaman'da "Asrın İnşası ve İhyasında İkinci Yıl Basın Buluşması" düzenlendi. Bakan Kurum, deprem bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili son durumu basın mensuplarına anlattı.

Kahramanmaraş depremlerinin şiddeti ve kapsadığı alan açısından yakın tarihte eşi benzeri olmayan bir felaket olarak kayıtlara geçtiğine dikkat çeken Bakan Kurum, "6 Şubat 2023'te Anadolu toprakları tarihinin en büyük felaketlerinden birine tanıklık etti. Millet olarak çok derin bir acı yaşadık, çok ağır bir imtihandan geçtik. 100'den fazla ülkenin yüzölçümünden büyük ve 108 bin kilometrelik alanı etkileyen asrın felaketinde 7'si büyükşehir olan 11 ilimizde büyük yıkımlara yol açtı. 124 ilçemiz ve 6 bin 929 mahallemizde yaşayan, nüfusumuzun yüzde 16'sına denk gelen 14 milyon vatandaşımız, bu acı tablodan ağır bir şekilde etkilendi. Binlerce kardeşimizi toprağa verdik. Türkiye'nin 1 yıllık GSYH'sinin yaklaşık yüzde 10'una denk gelen 104 milyar Dolar maddi hasar oluştu. Deprem sonrasında 11 ilde yaşayan 2,5 milyon kişi farklı illere göç etmek durumunda kaldı" dedi.

"DEPREM DÖNÜŞÜMÜ, ÜLKEMİZ İÇİN MİLLİ MÜCADELEDİR"

Bakan Kurum, bugüne kadar 201 bin 580 ev ve iş yerinin teslim edildiğini belirterek bu sayının yıl sonuna kadar 452 bin 983'e ulaşacağının altını çizdi. Bakan Kurum, bugüne kadar inşaatı başlatılan köy konutlarından da 32 binini teslim edildiğini, 30 bin köy evini hızlı bir şekilde tamamlayıp, 2025 yılı sonunda vatandaşlarımıza teslim edeceklerini söyledi. "Deprem dönüşümü, ülkemiz için adeta yeni bir milli mücadeledir. Attığımız her adım, güçlü ve büyük Türkiye idealimizin bir nişanesidir" diyen Bakan Kurum, bugüne kadar bölgeye 2 trilyon TL'yi aşan yatırım gerçekleştirdiğini, 2025 yılı Bakanlık bütçesinden ise 584 milyar TL kaynak tahsis edildiğini vurguladı. Deprem bölgesinde kendi evini yapmak isteyen depremzedelere sağlanan "Yerinde Dönüşüm" desteği ile bölgeye 23 milyar TL kaynak aktarıldığını açıkladı.

"BU KONUTLARIN TAMAMINI TESLİM ETMEK BİZİM NAMUSUMUZDUR"

Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar tüm konutların ve iş yerlerinin tamamlanıp teslim edileceği sözünün bir kez daha altını çizen Bakan Kurum şöyle konuştu: Ben depremin ilk saatleri itibarıyla buradaydım. Şimdi, bir baba nasıl evladının doğumunu, çocukluğunu ve yetişmesini seyrederken heyecan duyar ya; biz de bu projeleri tamamlarken, burada inşaat faaliyetleri yürütülürken, milletimize anahtarlarını teslim ederken, esnafımız iş yerini açarken büyük bir huzur yaşıyoruz, büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Çok zor günler geçirdik gerçekten hep birlikte ama birbirimize sımsıkı sarıldık. Bu konutların tamamını teslim etmek bizim devlet olarak görevimizdir. Namusumuzdur, şerefimizdir. Bu anlayışla inşa faaliyetlerini yürütüyoruz. Kararlı ve hızlı bir şekilde tüm yuvaları teslim etmek bizim aziz milletimize borcumuzdur. 23 yıldır nasıl en hızlı ve doğru bir şekilde işlerimizi yaptıysak şimdi de var gücümüzle çalışacağız. Vatandaşımızın istemediği hiçbir işe imza atmadık. Tam bir gönül rızasıyla ve dualarla deprem bölgemizi ve ülkemizi inşallah çok daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Depremzede kardeşlerimizin elini bir an olsun bırakmayacağız. Onlara sözümüz var; bir kardeşleri olarak, bir yoldaşları olarak o sözü inşallah tutarak onların hayır dualarını almaya devam edeceğiz.

"DEPREM BÖLGEMİZİ VE ÜLKEMİZİ AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ HALE GETİRECEĞİZ"

Türkiye'nin en öncelikli meselesinin, deprem bölgesinin süratle yeniden ayağa kaldırılması olduğuna vurgu yapan Bakan Kurum "Bu yüzden diyorum ki; deprem bölgesinin geleceği, Türkiye'nin geleceğidir, istikbalidir" dedi. Bakan Kurum, deprem bölgesinde adeta yeni bir ülkenin inşa edildiğini belirterek şöyle devam etti: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hızla 'asrın inşasını' gerçekleştiriyoruz. Deprem bölgemizde adeta yeni bir ülke inşa ediyoruz. Biz kararlıyız, azimliyiz; deprem bölgemizi ve ülkemizi olası tüm afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. Ülkemizde tek bir sağlıksız yapı bırakmayacak; Türkiye Yüzyılı'nı dirençli toplum ve dirençli şehirlerin yüzyılı yapmak için gece gündüz bu gayretleri göstereceğiz. Deprem bölgesinde ocak ayı itibarıyla yapımına başlanmayan tek konut bırakmadık. Hak sahiplerine teslim edeceğimiz yuvalarımızın tamamının yani yüzde 100'ünün yapımını başlattık.

DEPREM BÖLGESİNİN YENİ UYDU KENTLERİ

Bakan Murat Kurum, basın mensuplarına deprem bölgesindeki illerde inşa edilen yeni uydu kentler ve vizyon projelerle ilgili de şu bilgileri verdi: Adıyaman İndere'de 5 milyon metrekare alanda Türkiye'nin en büyük şantiye sahasını kurduk. 16 bin konutluk şehrin yeni uydu kentini inşa ediyoruz. Malatya'da, İkizce bölgesinde 2 etaptan oluşan projemizde de yaklaşık 28 bin konutun, yani Malatya'nın yeni uydu kentinin inşasına devam ediyoruz. Hatay Antakya Gülderen Mahallesi'nde 4 bin konutluk yeni bir kent daha kuruyoruz. Gülderen'de 310 dönüm arazi üzerinde inşasına başladığımız 2 bin 600 konutun yapımını tamamladık. Yine Maraş'ımızın Azerbaycan Mahallesi'nde Türkiye'ye örnek bir kentsel tasarım projesini yürütüyoruz.

ALT YAPI YATIRIMI: TÜRKİYE'NİN ÇEVRE UZUNLUĞU KADAR

Bakan Kurum, deprem bölgesinde toplam uzunluğu 11 bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattını yenileme çalışmalarının da süratle tamamlanacağını ifade ederek, "Bakın, Türkiye'nin toplam sınır ve kıyı uzunluğu yaklaşık 11 bin kilometredir. Yani bugün deprem bölgesinde, Türkiye'nin çevresini kapsayacak büyüklükte bir altyapı yatırımı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"MEDENİYETİMİZİN RUHUNU YAŞATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Kurum, deprem bölgesinde yıkıma uğrayan tarihi yapılar ile ilgili çalışmalar hakkında da bilgi verdi: Bizler sadece altyapı ve konut inşa etmiyoruz. Tarihimizin izlerini, medeniyetimizin ruhunu yaşatmaya devam ediyoruz. Malatya'mızda ecdat yadigarı Söğütlü Cami'mizi, Tarihi Bakırcılar Çarşımızı, kent meydanımızı yeniden ayağa kaldırıyoruz. Hatay'da Tarihi Meclis Binası yıkılmıştı. Bitme aşamasına geldi. Asi Nehri'nin her iki tarafında kentsel tasarım projesi çerçevesinde eserleri ayağa kaldırıyoruz. Habibi-i Neccar, Ulu Cami'yi, Antakya'nın tarihi caddelerini bu kapsamda inşa ediyoruz. İskenderun sahil projemiz var. Bu projeyi de çok önemsiyoruz. Kahramanmaraş'ta Toptancılar Sitesinin inşa faaliyetlerini, yürütüyoruz. Kapalı Çarşı'yı, Demirciler Çarşı'sını aslına uygun şekilde yeniliyoruz. Yarın Adıyaman'da hem anahtar teslim törenlerini yapacağız hem yapmış olduğumuz projelerimizi milletimize aktaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle burada deprem şehitlerimizi anacağımız, yaptığımız projeleri milletimize aktaracağımız ve onların mutluluklarına ortak olacağımız bir programı inşallah yarın düzenleyeceğiz. Adıyaman'da Ulu Camimiz var. Kültür Bakanlığımız restorasyon sürecini yürütüyor ve tarihimize yaraşır bir şekilde Ulu Camimizi de inşa ediyoruz.

"201 BİN KONUTUN MAKETİNİ BİLE YAPAMAZLAR"

Bakan Kurum konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Kurum, muhalefetin deprem bölgesiyle ilgili eleştirilerine yönelik sorusuna şöyle cevap verdi: Öyle 6 Şubat'tan 6 Şubat'a uğramak yok. Ben göreve geldiğimden beri her hafta buradayım. Burada fotoğraf çektirerek deprem bölgesindeki afetzede kardeşlerimizin derdine derman olamazsınız. Geleceksiniz alın teri dökeceksiniz. Çalışacaksınız, algı değil iş yapacaksınız. Laf değil eser vereceksiniz. Burada ben hayretle karşılıyorum bu ifadeleri. Gelsinler 11 ilde yapılan binalara baksınlar. Hatırlayın deprem esnasında, sonrasında millete bedava konut yapacağız sözü verdiler. Ne oldu? Bir ilde, bugün muhalefet partilerinin yönettiği bir belediye bir tane konut yaptı mı? Bir konut yapıp vatandaşın yarasına merhem oldu mu? Olmadı, yine hamaset siyaseti. Kendi iç çekişmelerinden gündemi başka noktalara çekebilmek adına aynı siyasi anlayışı 25 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi yapıyor. Ben eminim ki bizi eleştirenler bu kısa sürede 201 bin konutun emin olun maketini bile yapamazlar, maketini. Bırak temel atmayı maketini bile yapamazlar. Sayın Özgür Özel'e tavsiyem, gelsin parti içi çekişmelerini bir kenara bıraksın. İnşallah Sayın Özel de emeği takdir etmeyi, alın terini takdir etmeyi öğrenir. Muhalefet dönsün aynaya bir baksın. Aslında orada net bir şekilde görecek, verdiği sözleri tutmayan birinin, aldığı belediyelerde seçim meydanlarında millete verdiği sözleri yapmayan bir kişinin fotoğrafını.

"25 YILDIR YÖNETTİĞİNİZ BELEDİYELERDE DAHA BİR ÇAMURU BİLE TEMİZLEYEMEDİNİZ"

Bakan Kurum, muhalefetin "20 yıldır siz yönetiyorsunuz" eleştirileri ile ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi: Biz hamaset siyaseti hiçbir zaman yapmadık. Hiçbir zaman algı siyaseti yapmadık. Şimdi dönüp dönüp "Efendim, yok 20 yıldır siz yönetiyorsunuz' diyorlar. 25 yıldır biz yönetiyoruz, evet. Ama biz 25 yıldır gece gündüz, bu millet bizden ne bekliyorsa onu yapıyoruz. Okuluyla, sanayisiyle, altyapısıyla, konutuyla her türlü şehri kalkındıracak gayri safi yurtiçi hasılayı arttıracak adımları atıyoruz. Peki siz 25 yıldır yönettiğiniz belediyelerde daha bir çamuru bile temizleyemediniz. Beni eleştirebilirsin ama aynaya bakın. Bir tane de siz yapın.Beni eleştir ama kendin de yap.Ya bu belediye başkanının asli sorumluluğu değil mi? Ama tek dertleri ikbal.

"ÖZGÜR ÖZEL'E TAVSİYE EDERİM; BİZLE GEZSİNLER"

Bakan Kurum, "Özgür Özel ile görüştünüz mü? Deprem bölgesine davet eder misiniz?" sorusuyla ilgili de şu açıklamaları yaptı: İktidar muhalefet ayırt etmeden her yere giderim. Özgür Özel'e tavsiye ederim bizle gezsinler. En azından belki bizim yanımızda yapılanları görürler. Biten binaları görürler. Milletimizin mutluluğuna şahitlik ederler. Biz kendisinin bütün deprem bölgesindeki yerlere gidip ziyaret etmeye davet ediyoruz. Sizin aracılığınızla bunu yapmış olalım. Aslında kendi belediye başkanlarına da sorsalar bu cevabı alacaklar. Maalesef işte siyasi bir malzeme yapmak, buradaki depremzedeyi istismar etmek adına yapılanları görmeyen bir anlayışla karşı karşıyayız. İşte az önce de ifade ettim, bu vicdansızlık yani insafsızlık. Siyaseti gidin başka alanda yapın. Ama burada yapmayın.

"MİLLETİMİZ İYİ BİLSİN, BİZ KİMSEYİ ENGELLEMİYORUZ"

Bakan Kurum, olası İstanbul depremi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "hizmetlerimiz engelleniyor" çıkışlarıyla ilgili soruyu yanıtladı: 600 bin acilen yıkılacak binadan söz ediyoruz. İstanbul'daki bir depremi ne İstanbul ne de ülkemiz kaldıramaz. Bu bir milli güvenlik meselesi diye boşu boşuna söylemiyoruz. Hep birlikte bu mücadeleyi vermek durumundayız. Yani bugün hiçbir belediye başkanı bana 'Ben bakanlığa gittim. Kentsel dönüşümle ilgili bir talepte bulundum. Ancak benim işim, projem engellendi' diyemez. Bırakın kentsel dönüşümü, diğer işleriyle ilgili de diyemezler. 5 sene 'engelleniyoruz' siyaseti yaptı. Milletimiz iyi bilsin, biz kimseyi engellemiyoruz. Çok net söylüyorum. Yapılması gereken ne iş varsa, biz bir kenarından tutmaya çalışıyoruz. Özelde de geldiklerinde biz bu konuyu kendilerine de aktardık. İzmir Körfezi'ni de beraber temizleyelim. İstanbul'da da dönüşüm noktasında yapılması gereken ne varsa biz destek vermeye hazırız dedik. Yine diyoruz. Ancak böyle bir dert yok. Böyle bir heves yok. Biz bunu söylediğimizde hemen Sayın Ekrem İmamoğlu, "25 yıldır siz yönetiyorsunuz" diyor. Sen de 6 yıldır İstanbul'u yönetiyorsun. 25 yıldır yönettiğiniz belediyeler var. Bir tane doğru örnek gösterebilir misin? Türkiye'nin neresinde olursa olsun, bilhassa İstanbul'da dönüşüm noktasında Bakanlığımız her türlü desteği verecektir. Vermeye devam edecektir.

EGE'DEKİ DEPREMLER: AFAD SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Ege Denizi'ndeki depremlerle ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Kurum, 2011-2012 yıllarındaki gibi benzer bir yoğun sismik hareketliliğin bölgede yaşandığını belirtti. Bakan Kurum, AFAD'ın koordinasyonunda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün çevre illerin valiliklerinin birbirleriyle irtibatlı halde süreci yakından takip ettiğini ve gereken tedbirlerin alındığını dile getirdi.