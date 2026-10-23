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Tekirdağ'da yaya geçidinde 2 öğretmene çarpan otomobil sürücüsü tutuklandı

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Tekirdağ'da yaya geçidinde 2 öğretmene çarpan otomobil sürücüsü tutuklandı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde pazartesi günü yaya geçidinde otomobilin çarptığı anaokulu öğretmenleri Sümeyye Özer ve Yasemin Bodurluoğlu yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, otomobil sürücüsü Ö.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı anaokulu öğretmeni Sümeyye Özer ve Yasemin Bodurluoğlu'nun yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, pazartesi günü Süleymanpaşa ilçesi Atatepe mevkisinde meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan anaokulu öğretmeni Sümeyye Özer ve Yasemin Bodurluoğlu'na, Ö.Ö.'nün kullandığı otomobil çarptı. Kazada 2 öğretmen yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Özer, Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne, Bodurluoğlu da İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sümeyye Özer'in yoğun bakımda gördüğü tedavinin ardından normal servisi alındığı, Yasemin Bodurluoğlu'nun ise taburcu edildiği bildirildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ö.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Bu arada kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin yaya geçinde çarptığı 2 öğretmenin havaya savrulup, yere düştüğü anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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