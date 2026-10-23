Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aile üyeleri tutuklanan Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak adım

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aile üyeleri tutuklanan Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak adım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mustafa Sarıgül ve korumasına ait görüntülere 200 bin dolar karşılığında sahte montaj raporu istendiği iddiasıyla operasyon düzenlenirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tartışmalı görüntülerin teknolojik imkanlarla yeniden incelenmesi talimatını verdi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Sarıgül ve korumasına ait olduğu iddia edilen görüntülerin yeniden incelenmesi için Ulusal Kriminal Büro'ya resmi talimat verdi.
  • Gizli tanık "A3M2LK48", görüntülere montaj raporu düzenlenmesi karşılığında 200 bin dolar istendiğini öne sürdü.
  • Operasyonda Sarıgül'ün görevdeki koruması Ömer D. ile 4 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve korumasına ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin yürütülen adli süreçte sıcak bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, basına yansıyan ve sahte rapor pazarlığına konu olduğu öne sürülen söz konusu içeriklerin, günümüz teknolojik imkânlarıyla yeniden incelenmesi ve tespiti için Ulusal Kriminal Büro'ya resmi talimat verdi.

SAHTE MONTAJ RAPORU İDDİASI 

Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında dosyaya giren "A3M2LK48" kodlu gizli tanığın ifadesi operasyonun fitilini ateşlemişti. Gizli tanık, görüntülere "montaj" raporu tanzim ettirilmesi amacıyla Ulusal Kriminal Büro'dan Uğur K. ile temas kurulduğunu ve sahte rapor hazırlanması karşılığında 200 bin dolar istendiğini iddia etmişti. 

O KORUMA GÖZALTINDA 

İfadeler doğrultusunda başlatılan operasyonda Sarıgül'ün halen görevde olan koruması Ömer D. ve 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

DOSYA FEZLEKE İÇİN ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülere ilişkin teknik inceleme sürecini yeniden başlatırken, anayasal dokunulmazlığı bulunan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki evrakı ise fezleke düzenlenmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk etti. 

AİLE ÜYELERİ BİR BİR TUTUKLANDI 

Alman vatandaşı K.P. ile M.B., yurtiçi ve yurtdışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini ileri sürmüştü. Bu iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, K.P. ile M.B. tarafından 80 milyon Euro’luk bir sözleşme düzenlendiği ve 100 milyon Euro havale işlemi gerçekleştirildiği öne sürüldü. 1 milyar Euro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurtdışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1.5 milyon Euro’luk tekne satışı gerçekleştirildiği iddia edildi.

16 KİŞİ TUTUKLANDI

Müştekiler K.P. ile M.B.’nin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel’e ilettikleri, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri öne sürüldü. Soruşturma kapsamında YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün çocukları Ömer Sarıgül, Emir Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil ve gazeteci Murat Ağırel’in de arasında bulunduğu 16 kişi tutuklandı. 2 kişi adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

İlgili Haberler
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındıİstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendiFon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi
Cevdet Yılmaz'dan 'patron fonları' açıklaması: Konuşmam cımbızlanarak çarpıtıldıCevdet Yılmaz'dan "patron fonları" açıklaması: Konuşmam cımbızlanarak çarpıtıldı
Tutuklu iş insanının İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar dondurulduTutuklu iş insanının İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu
Mustafa Sarıgül'ün eski dünürü hala teslim olmadı! Bankacılıktan akaryakıta her sektörde şirketi varMustafa Sarıgül'ün eski dünürü hala teslim olmadı! Bankacılıktan akaryakıta her sektörde şirketi var
Kaynak: Haberler.com
Ebru Şallı’dan oğlu Pars'la ilgili yürek yakan sözler: Gitmemeliydi ama gitti

Evlat acısı yaşayan ünlü manken: Pars gitmemeliydi
Salah tezahüratı ünlü hocayı kızdırdı: Bela gelir

"Bela gelir, musibet gelir" diyerek tüm Trabzon'u uyardı
Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 ölü, 5 yaralı

Zonguldak'ta maden ocağında patlama! Ölü ve yaralılar var
İsminin kurbanı olmuş! İşte Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası

Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası
İğneyle zayıfladı anında kocasından boşandı

İğneyle zayıfladı anında kocasından boşandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir'de öğrenciye zoraki tespih satışı! Tanıyormuş gibi yapan vatandaş genci kurtardı

Öğrenciye zoraki tespih satışı! Bir yabancı oyunu böyle bozdu
Ölü bulduğu adamın evine çöktü! Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı

Polis memuru ölü bulduğu adamın evine çöktü
Kilosu 50 bin liraya kadar satılıyor! Çeşme'de damla sakızı hasadı sürüyor

Kilosu 50 bin liraya çıkıyor! Ağaçtan damla damla topluyorlar
4 binden fazla ortağı var! Türkiye'nin 47 yıllık tarım devinden kötü haber

4 bin ortağı var! Türkiye'nin 47 yıllık tarım devinden kötü haber
Derbi öncesi sürpriz karar! Saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba

Ünlü isim saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba
Bournemouth, Milan'ı sahadan sildi

Avrupa devi Milan'ı sahadan sildiler!
Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! O çocuk büyüdü, son halini görenler tanıyamıyor

Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! Son halini görmeniz lazım