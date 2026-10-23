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Sel dehşeti bu kez Güney Amerika'da yaşandı: Ülkenin başkenti sular altında

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Sel dehşeti bu kez Güney Amerika'da yaşandı: Ülkenin başkenti sular altında Haber Videosunu İzle
Sel dehşeti bu kez Güney Amerika'da yaşandı: Ülkenin başkenti sular altında
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Ekvador'un başkenti Quito'da etkili olan şiddetli yağış ve dolu, sel felaketine yol açtı. Sokakların nehre dönüştüğü kentte araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Bazı evleri su basarken çok sayıda noktada ulaşım aksadı.

  • Ekvador'un başkenti Quito'da etkili olan şiddetli sağanak ve dolu, kentin kuzeyindeki bölgelerde sele dönüştü.
  • Las Casas bölgesinde sel suları sokak kenarlarındaki ve yollardaki araçları sürükledi; bazı evleri su bastı ve bir konut kompleksindeki duvar yıkıldı.
  • 10 de Agosto Caddesi ile Francisco de Orellana Bulvarı'nın kesişimindeki alt geçit, su birikmesi nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Ekvador'un başkenti Quito'da etkili olan şiddetli sağanak ve dolu, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede cadde ve sokaklarda biriken sular, özellikle kentin kuzeyindeki bölgelerde sele dönüştü.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Las Casas bölgesinde sel suları sokak kenarlarında ve yollarda bulunan araçları sürükledi. Versalles ve Luis Mosquera Narváez caddelerinin çevresinde suyun şiddeti nedeniyle araçlar kontrolsüz biçimde hareket etti. Bölgede bazı evleri su bastığı ve bir konut kompleksindeki duvarın yıkıldığı bildirildi.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, TRAFİK AKSADI

Şiddetli yağış ve dolu, Quito'nun merkez ve kuzey kesimlerinde de etkisini gösterdi. Colón, 9 de Octubre ve Amazonas caddelerinde su birikintileri oluşurken bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

10 de Agosto Caddesi ile Francisco de Orellana Bulvarı'nın kesişimindeki alt geçit, biriken sular nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yetkililer, bazı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma yürüttü.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Selin etkili olduğu bölgelerde itfaiye ekipleri ve trafik görevlileri müdahalede bulundu. Ekipler, su biriken yolların temizlenmesi ve ulaşımın yeniden sağlanması için çalışma başlattı.

Yerel basına yansıyan ilk bilgilerde, olayın yol açtığı toplam hasar ve olası can kayıplarına ilişkin kesin bir bilanço açıklanmadı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
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