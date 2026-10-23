Aziz Yıldırım küplere bindi! Galatasaray derbisi için tek bir isteği var

Aziz Yıldırım küplere bindi! Galatasaray derbisi için tek bir isteği varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısında 90. dakikada yediği gol, Başkan Aziz Yıldırım'ı öfkelendirdi. Takımın son dakikalarda skoru koruyamamasına tepki gösteren Yıldırım'ın, "Üç dakika daha direnemediler." dediği öne sürüldü. Sarı-lacivertli başkanın, Galatasaray derbisi öncesinde futbolculara "Galatasaray'ı yenin, kendinizi affettirin." mesajını verdiği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısında son dakikada yediği gol, sarı-lacivertli kulüpte moralleri bozdu. Karşılaşmanın 90. dakikasında gelen golün ardından Başkan Aziz Yıldırım'ın takımın performansına sert tepki gösterdiği öne sürüldü.
"ÜÇ DAKİKA DAHA DİRENEMEDİLER"
Karşılaşmanın son bölümünde skor üstünlüğünün korunamamasına sinirlenen Aziz Yıldırım'ın, futbolcuların performansını eleştirdiği belirtildi. Yıldırım'ın, "Üç dakika daha direnemediler." sözleriyle son dakikada yenilen gole duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği aktarıldı.
GALATASARAY DERBİSİ İÇİN NET MESAJ
Sarı-lacivertli başkanın, Slavia Prag karşılaşmasının ardından teknik heyet ve futbolculara yaklaşan Galatasaray derbisini işaret ettiği ileri sürüldü. Yıldırım'ın takıma, "Galatasaray'ı yenin, kendinizi affettirin." diyerek derbide galibiyet istediği iddia edildi.