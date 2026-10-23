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COP31 Başkanı Kurum paylaştı: COP31 Türkiye için özel şarkı

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COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 için gerçekleştirilen etkinlikler için hazırlanan özel şarkıyı paylaştı.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 için gerçekleştirilen etkinlikler için hazırlanan özel şarkıyı paylaştı.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğini yapacağı BM çatısı altındaki küresel iklim zirvesi COP31 için özel şarkı bestelendi. "Let's COP" isimli İngilizce şarkı; dünyayı iklim için farkındalığa ve eyleme çağıracak. Türkiye'nin doğal güzelliklerinin yer aldığı video klibi paylaşan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tek dünya, tek çağrı, Let's COP" mesajını verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, dünyanın en önemli iklim organizasyonu olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) için hazırlıkları sürüyor. Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler için Türkiye özel bir şarkı hazırladı. İngilizce olan şarkının sözlerinde iklim için eyleme çağrı yapılırken, Türkiye'nin farklı noktalardaki doğal güzelliklerinden görüntüler kullanıldı.

Her topraktan her kıyıya let's COP

Şarkının Türkçe sözleri şöyle: Sahil boyunca güneş, Parla Antalya! / Sesler yükseldikçe, tüm dünya biliyor / Ellerimiz havada, harekete geçmeye hazırız / Daha iyi bir gelecek için ilerliyoruz / Sıcaklığı düşür, onu(sıcaklığı) aşağı çek / Tek dünya, tek çağrı, Let's COP / Her topraktan her kıyıya / Let's COP, daha fazlası için ayaktayız / Sıcaklığı düşür, onu(sıcaklığı) aşağı çek / Tek dünya, tek çağrı, Let's COP / Türkiye parlıyor, durmak yok / Haydi COP, onu zirveye taşıyalım / Okyanuslar nefes alıyor, ormanlar konuşuyor / Geleceği şekillendirmek ve korumak bizim elimizde / Adım adım, dimdik ayaktayız / Şimdi hep birlikte bu çağrıya karşılık veriyoruz / Sıcaklığı düşür, onu(sıcaklığı) aşağı çek / Tek dünya, tek çağrı, Let's COP / Her topraktan her kıyıya / Let's COP, daha fazlası için ayaktayız / Sıcaklığı düşür, onu(sıcaklığı) aşağı çek / Tek dünya, tek çağrı, Let's COP / Türkiye parlıyor, durmak yok / Haydi COP, onu zirveye taşıyalım / Tek Dünya, tek şans, tek fırsat / Hep birlikte, Let's COP / Tek Dünya, tek şans, tek fırsat / Hep birlikte, Let's COP

İklim diplomasisinin merkezi Türkiye olacak

COP31'e Türkiye'nin ev sahipliği yapması, hem uluslararası görünürlük hem de iklim diplomasisinde belirleyici konuma gelmesi açısından büyük önem taşıyor. Taraflar Konferansları (COP), 197 ülkenin katılımıyla her yıl düzenleniyor. Ülkelerin sera gazı azaltım hedefleri, uyum politikaları, iklim finansmanı, kayıp zarar mekanizmaları ve karbon piyasalarının kurallarının belirlendiği oturumlar iklim kriziyle mücadele eden dünya için hayati önem taşıyor. Paris Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin kurallar da COP toplantılarında şekilleniyor. Bu yıl ilk kez Türkiye'de düzenlenecek organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlık edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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