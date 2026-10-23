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Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti

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Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti Haber Videosunu İzle
Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti
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Atatürkçü Düşünce Derneği Sancaktepe Şubesi’nde gerçekleştirilen drama eğitimi etkinliğine ait görüntüler büyük tepki çekti. Videonun altına "Yazık ki Atatürk'ün düşüncesini yaşatmak bunlara kalmış" şeklinde yorumlar yapıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Sancaktepe Şubesi’nde düzenlenen bir drama eğitimi etkinliği sırasında kaydedilen görüntüler geniş yankı uyandırdı. Etkinlik anına ait videonun platformlarda yayılması üzerine kullanıcılar arasında tartışma başladı.

"BUNLAR NE YAPIYOR?"

Kısa sürede gündeme giren ve hızla yayılan görüntülere ilişkin sosyal medya kullanıcıları şaşkınlıklarını dile getiren çok sayıda yorumda bulundu. Paylaşılan videonun altına "Bunlar ne yapıyor?", "Allah aşkına biri bana bunların ne yaptığını izah etsin" ve "Yazık ki Atatürk'ün düşüncesini yaşatmak bunlara kalmış" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAyhan Murat:

niye şaşırdılar buna anlamadım laiküs

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Haber YorumlarıÖzcan Kuvan:

Adamlar tiyatro çalışıyor belli Fon vurgunundan kayıp 128 milyon dolardan falan bahsetmeyin hiç ayıp olur

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Haber YorumlarıAli Yurt:

Bunlar istirmarci

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