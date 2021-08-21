Volt Teknoloji Kolejleri'nden eğitimde yeni dönem! Teknoloji üreten gençler yetiştiriyorlar
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Volt Teknoloji Kolejleri'nden eğitimde yeni dönem! Teknoloji üreten gençler yetiştiriyorlar

Volt Teknoloji Kolejleri'nden eğitimde yeni dönem! Teknoloji üreten gençler yetiştiriyorlar
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Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın kuruculuğunu üstlendiği Volt Teknoloji Kolejleri, eğitim sistemiyle öğrencilerini mesleki teknik anlamda tam donanımlı bireyler olarak mezun etmeyi hedefliyor. Milli bir teknoloji hamlesi başlatma amacıyla kapılarını öğrencilerine açan kurumda, teknolojiyi yakından takip eden öğrenciler kendi robotlarını dahi üretebiliyor.

Mesleki ve teknik eğitimde öğrencilerine ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum, tavır ve meslek ahlakını kazandırmayı hedefleyen Volt Teknoloji Kolejleri milli bir teknoloji hamlesi başlatma amacıyla eğitim veren sayılı kurumlar arasında yer alıyor.

İŞ HAYATINA VE YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞTE KOLAYLIK

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın kuruculuğunu yaptığı Volt Teknoloji Kolejleri, sektörün liderleri ve yükseköğretim kurumlarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği içerisinde olarak, mezunlarının kendi alanlarında yükseköğretime geçişlerini kolaylaştırıcı ve destekleyici bir misyon yükleniyor.

Volt Teknoloji Kolejleri'nden eğitimde yeni dönem! Teknoloji üreten gençler yetiştiriyorlar

ÜNİVERSİTELERLE YAPILAN İŞ BİRLİKLERİ BÜYÜK İMKANLAR SUNUYOR

2019-2020 yıllarında eğitim hayatına başlayan kurum, üniversitelerle gerçekleştirdiği iş birlikleri ile öğrencilerin, mesleki ve teknik eğitim bağlamında yeterliliklerinin geliştirilmesini hedefliyor. Kolej iş birlikleriyle gençlerin henüz lise sıralarındayken üniversite ortamıyla iç içe olmasına imkan sağlıyor. Bu üniversiteler arasında; İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi yer alıyor.

3 ANA BÖLÜMDE TEKNİK EĞİTİM

Volt Teknoloji Kolejleri'nde 24 kişilik özel sınıflarda, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri ve İnşaat Teknolojileri olmak üzere 3 ana bölümde eğitim veriliyor. Bu bölümlerden mezun olan öğrenciler teknisyen olarak nitelendirilirken, yükseköğrenimleri tamamlayarak mimar ve mühendislik gibi önemli mesleklere sahip olabiliyor.

ÖĞRENCİLER, ROBOT ÜRETİYOR

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri bölümünde eğitim gören öğrenciler, robot teknolojisini en yakından takip etme fırsatı buluyor. Aldıkları eğitim doğrultusunda öğrenciler kendi robotlarını üretiyor.

Volt Teknoloji Kolejleri'nden eğitimde yeni dönem! Teknoloji üreten gençler yetiştiriyorlar

ANADOLU TEKNİK PROGRAMI İLE ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK

Anadolu Teknik Programı ile öğrencilere 9. sınıftan itibaren Anadolu lisesi müfredatıyla, deneme sınavlarıyla, hafta içi ve hafta sonu etüt programlarıyla bir meslek elemanı olarak yetiştirilmenin yanı sıra yükseköğrenime geçişleri için de avantaj sağlanıyor.

4 YIL BOYUNCA ÜCRETSİZ EĞİTİM İMKANI

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Volt Teknoloji Kolejleri arasında yapılan yasa gereği, öğrencilerden eğitim-öğretim süresince eğitim ücreti alınmıyor. KOSGEB'le yapılan iş birliği sayesinde ise gerekli şartları sağlayan kolej öğrencilerine 50 bin TL hibe ve 100 bin TL faizsiz kredi imkanı sağlanıyor. Bununla beraber kurum tüm öğrencilerinin 9. sınıftan itibaren sağlık sigortalarını başlatarak karşılaşabilecekleri her türlü soruna karşı güvence altına alıyor.

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