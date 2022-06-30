Türkiye İstatistik Kurumu Haberleri - Türkiye İstatistik Kurumu Haber - Haberler

Türkiye İstatistik Kurumu Haberleri
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Enerji ithalatı faturası mayısta yıllık bazda yüzde 124 arttı
Ege Üniversitesi'nin yüzde 133'lük kreş zammı protesto edildi
Millet İttifakı'nı eleştiren Muharrem İnce: 11 ay bile dayanamazsınız (2)
Son dakika... Ege Üniversitesi'nin Yüzde 133'lük Kreş Zammına Tepki: "Tüik Tarafından Belirlenen Enflasyonun Yarısını Aşan Hiçbir Ücreti Kabul Etmiyoruz"
Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na yönelik kavga çıkaracak sözler: 11 ay bile dayanamazsınız
İzmir Tabip Odası'ndan Pandemi Uyarısı: "Salgın Sona Ermedi, Tatilde 5-11 Yaş Grubu Aşılansın"
Garo Paylan: Emekli İkramiyelerinin 5 Bin TL'ye Çırarılması İçin Kanun Teklifi Verdik
Akşener: Bu İmza, Maalesef Ülkemizin Çıkarlarıyla Bağdaşmayan Bir Tavizdir
Türkiye'de 2021 yılında 1 milyon 64 bin 226 adet otomobil üretildi
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile anlaşmasına Akşener'den ilk yorum: Ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir
Ekonomik güven endeksi haziranda aylık bazda yüzde 3,3 azalarak 93,6 oldu
Bakan Nebati: Merkezi Yönetim Bütçe Ödenekleri 1 trilyon 81 milyar lira artırıldı (2)
Erhan Usta BDDK'nın Döviz Kararını Eleştirdi: "Döviz Kurunun Daha da Artmasına Neden Olacak"
Yaklaşan Kurban Bayramı ikinci el araç piyasasını hareketlendirdi
Öztrak: Millete Verdikleri Zararı Yarım Yamalak Telafi Edecekler.
2022 Temmuz ayı emekli zammı belli oldu mu? MEMUR ZAMMI ne kadar olacak? Emekli - Memur maaşı zam oranları ne zaman açıklanır?
Akkuş İlgezdi, Kültür Sanatta Darbe ve Pandemi Dönemini Karşılaştırdı: "Kültür -Sanat Sektörü Pandemi Bahaneleriyle Adeta Kurban Edilmiştir"
Tüik: Mayısta Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Bir Önceki Aya Göre Yüzde 5,3 Azaldı
CHP'li Toprak'tan Erdoğan'ın Adaylık Tartışmasına Yorum: "Yapay Tartışma. Siyasi Yasak Peşinde Değiliz"
Son Dakika: Bakan Bilgin'den "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusuna yanıt: Görüşme sürüyor, önümüzdeki hafta açıklayacağız
Disk-Ar: "Başkanlık Sistemiyle Geçen 4 Yılda Döviz Kuru ve Açlık Sınırı 3,5 Kat Arttı, Asgari Ücret Geriledi, İşsizlik Arttı"
Bes Samsun Şubesi: "Büro Emekçilerine de 3600 Ek Gösterge Verilmeli"
Tüik: Haziranda Hizmet ve Perakende Ticaret Sektörlerinde Güven Düştü
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu: "2009'da Öğretmen Maaşı ile 24 Gram Altın Alınabilirken Bugün Alınabilecek Sayı 8 Grama Gerilemiştir"
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu haftalık basın toplantısında konuştu Açıklaması
TÜİK'ten TÜFE madde sepetinde detaylı endeks yayımına geçiş hakkında duyuru Açıklaması
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi
Akşener: Bu Yasa, Yeni Bir RTÜK Oluşturma Çabasıdır. Bu Yasa, Bir İstibdat Yasasıdır
TÜRMOB, birliğin asgari ücret tarifesinin artırılmasını talep etti
Ufuk Söylemez'den 'Gıda Enflasyonu' Uyarısı: "Sağlıksız ve Yetersiz Beslenme Yetişkinlerde Diyabet ve Çocuklarda Bodurluk Riskini Artırdı"
Kira düzenlemesi ile yüzde 25 kira artış oranı ne zaman başlayacak? 5 yılı doldurmuş kiracıyı etkileyecek mi?
ATB Başkanı Çandır: "Önümüzdeki aylarda tarım için rahatlatıcı bir dönem yaşanabilir"
Ağbaba: "Sayın Nebati, 'Piyasalar Hareketli' Diyor. Ama Hareketli Olan Şey Esnafın Kepenk Kapatması"
Öztrak: "Bu Seçimde İki Aday Değil, İki Anlayış Yarışacak; Otoriter, Baskıcı Bir Yönetim Anlayışı… Demokratik, Özgürlükçü Bir Yönetim Anlayışı"
CHP'li Özel, Malatya'da: "Cesaretleri Varsa, Bu Eylüle Sandığı Vatandaşın Önüne Koysunlar"
Saruhan Oluç: "A Haber Gibi Yapsın Herkes Haberlerini; Bunu İstiyor İktidar"
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den siyasi partilere "kira" çağrısı Açıklaması
Tüik: Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yıllık 117,31 Oranında Arttı
Tüik: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 100,54 Oranında Arttı
Gamze Akkuş İlgezdi: Türkiye'de Son 20 Yılda Dünyaya Gelen 18 Bin 165 Bebeğin Annesi 15 Yaşından Küçük
Kemal Kılıçdaroğlu; TÜİK, MEB ve SADAT'ın ardından bu kez de Tarım ve Orman Bakanlığı'na gidecek: Hazırlığınızı yapın
İyi Partili Erdem: Hem Cumhurbaşkanlığı Seçimini Hem Milletvekilliği Seçimini Bizler Kazanacağız
Kılıçdaroğlu: "85 Milyon İnsanı, Bir Avuç Oligarka, Saray Beslemesine Hizmet Ettiriyorlar"
CHP'li Tekin: "Adalet Sistemi Çocuklar İçin Cezalandırıcı Bir Hale Dönüştü. Her 100 Bin Çocuktan 1500'ü Suça Sürüklenmiş Durumda"
Kılıçdaroğlu: Gazeteciler hapiste, uyuşturucu baronları dışarıda! O baronlarının burnundan getirmezsem siyaseti bırakacağım
Kılıçdaroğlu, İzmir'de CHP'nin Yeni Üyelerine Seslendi: "Biz Siyaseti Halk İçin Yapıyoruz, Oligarklar, Saray Beslemeleri, Bir Avuç Yandaş İçin Değil"
İzmir Büyükşehir'den 5250 İşçiye Yüzde 35-40 Zam. Tunç Soyer: "Biz Size Asla Patron Olmadık, Yan Yana Yol Yürüdük"
Kılıçdaroğlu, İzmir'de: "Kararlıyım. Ne Yaparlarsa Yapsınlar. Asla Yolumuzdan Dönmeyeceğiz"
Genel-İş Sendikası'ndan, "Gelir, Yaşam ve Yoksulluk" Raporu: "Yoksullar Enflasyon Karşısında Gıdaya Ulaşamıyor"
Haziran ayı enflasyon beklentisi 2022! Haziran ayı enflasyon oranı kaç 2022? TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı?
Babacan: Ülkemizin İflas Riski Bugüne Dek Görmediğimiz Bir Seviyeye Ulaştı. Derhal Elinizdeki İktidarı Sakince Bir Kenara Bırakın
Son dakika EKONOMİ! Enflasyon açıklandı mı? Enflasyon ne zaman açıklanıyor? Mayıs ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?
BEŞ aylık enflasyon kaç oldu? 2022 aylara göre enflasyon raporu AÇIKLANDI! 4 ve 5 aylık toplam enflasyon oranı!