Türkiye İstatistik Kurumu Haberleri - Türkiye İstatistik Kurumu Haber - Haberler

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Türkiye İstatistik Kurumu Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu haber, Türkiye İstatistik Kurumu son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Linyit üretimi Nisan ayında 10,2 azaldı

Linyit üretimi Nisan ayında 10,2 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu - 8 Dakika Önce
Enerji ithalatı faturası mayısta yıllık bazda yüzde 124 arttı

Enerji ithalatı faturası mayısta yıllık bazda yüzde 124 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu - 10 Dakika Önce
Dış ticaret istatistikleri (1)

Dış ticaret istatistikleri (1)

Türkiye İstatistik Kurumu - 15 Dakika Önce
GÜNDEM / 30 Haziran 2022

GÜNDEM / 30 Haziran 2022

Türkiye İstatistik Kurumu - 1 Saat Önce
Ekonomik güven endeksi geriledi

Ekonomik güven endeksi geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu - 9 Saat Önce
Ege Üniversitesi'nin yüzde 133'lük kreş zammı protesto edildi

Ege Üniversitesi'nin yüzde 133'lük kreş zammı protesto edildi

Türkiye İstatistik Kurumu - 9 Saat Önce
GÜNDEM ÖZETİ / 30 Haziran 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 30 Haziran 2022

Türkiye İstatistik Kurumu - Dün 23:58
Millet İttifakı'nı eleştiren Muharrem İnce: 11 ay bile dayanamazsınız (2)

Millet İttifakı'nı eleştiren Muharrem İnce: 11 ay bile dayanamazsınız (2)

Türkiye İstatistik Kurumu - Dün 20:32
Son dakika... Ege Üniversitesi'nin Yüzde 133'lük Kreş Zammına Tepki: 'Tüik Tarafından Belirlenen Enflasyonun Yarısını Aşan Hiçbir Ücreti Kabul Etmiyoruz'

Son dakika... Ege Üniversitesi'nin Yüzde 133'lük Kreş Zammına Tepki: "Tüik Tarafından Belirlenen Enflasyonun Yarısını Aşan Hiçbir Ücreti Kabul Etmiyoruz"

Türkiye İstatistik Kurumu - Dün 18:47
Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na yönelik kavga çıkaracak sözler: 11 ay bile dayanamazsınız

Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na yönelik kavga çıkaracak sözler: 11 ay bile dayanamazsınız

Türkiye İstatistik Kurumu - Dün 15:26
İzmir Tabip Odası'ndan Pandemi Uyarısı: 'Salgın Sona Ermedi, Tatilde 5-11 Yaş Grubu Aşılansın'

İzmir Tabip Odası'ndan Pandemi Uyarısı: "Salgın Sona Ermedi, Tatilde 5-11 Yaş Grubu Aşılansın"

Türkiye İstatistik Kurumu - Dün 15:25
Garo Paylan: Emekli İkramiyelerinin 5 Bin TL'ye Çırarılması İçin Kanun Teklifi Verdik

Garo Paylan: Emekli İkramiyelerinin 5 Bin TL'ye Çırarılması İçin Kanun Teklifi Verdik

Türkiye İstatistik Kurumu - Dün 13:37
Sinop'ta mayıs ayı taşıt verilerinde en çok artış motosiklette

Sinop'ta mayıs ayı taşıt verilerinde en çok artış motosiklette

Türkiye İstatistik Kurumu - Dün 13:35
Akşener: Bu İmza, Maalesef Ülkemizin Çıkarlarıyla Bağdaşmayan Bir Tavizdir

Akşener: Bu İmza, Maalesef Ülkemizin Çıkarlarıyla Bağdaşmayan Bir Tavizdir

Türkiye İstatistik Kurumu - Dün 13:07
Türkiye'de 2021 yılında 1 milyon 64 bin 226 adet otomobil üretildi

Türkiye'de 2021 yılında 1 milyon 64 bin 226 adet otomobil üretildi

Türkiye İstatistik Kurumu - Dün 12:23
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile anlaşmasına Akşener'den ilk yorum: Ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile anlaşmasına Akşener'den ilk yorum: Ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir

Türkiye İstatistik Kurumu - Dün 11:34
Ekonomik güven endeksi haziranda yüzde 3,3 geriledi

Ekonomik güven endeksi haziranda yüzde 3,3 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu - Dün 10:17
Ekonomik güven endeksi haziranda aylık bazda yüzde 3,3 azalarak 93,6 oldu

Ekonomik güven endeksi haziranda aylık bazda yüzde 3,3 azalarak 93,6 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu - Dün 10:11
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Bugün Toplanıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Bugün Toplanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu - Dün 09:12
Bakan Nebati: Merkezi Yönetim Bütçe Ödenekleri 1 trilyon 81 milyar lira artırıldı (2)

Bakan Nebati: Merkezi Yönetim Bütçe Ödenekleri 1 trilyon 81 milyar lira artırıldı (2)

Türkiye İstatistik Kurumu - Dün 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 29 Haziran 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 29 Haziran 2022

Türkiye İstatistik Kurumu - 28.06.2022
Reuters anketi: Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 78

Reuters anketi: Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 78

Türkiye İstatistik Kurumu - 28.06.2022
Erhan Usta BDDK'nın Döviz Kararını Eleştirdi: 'Döviz Kurunun Daha da Artmasına Neden Olacak'

Erhan Usta BDDK'nın Döviz Kararını Eleştirdi: "Döviz Kurunun Daha da Artmasına Neden Olacak"

Türkiye İstatistik Kurumu - 28.06.2022
Yaklaşan Kurban Bayramı ikinci el araç piyasasını hareketlendirdi

Yaklaşan Kurban Bayramı ikinci el araç piyasasını hareketlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu - 28.06.2022
Öztrak: Millete Verdikleri Zararı Yarım Yamalak Telafi Edecekler.

Öztrak: Millete Verdikleri Zararı Yarım Yamalak Telafi Edecekler.

Türkiye İstatistik Kurumu - 27.06.2022
2022 Temmuz ayı emekli zammı belli oldu mu? MEMUR ZAMMI ne kadar olacak? Emekli - Memur maaşı zam oranları ne zaman açıklanır?

2022 Temmuz ayı emekli zammı belli oldu mu? MEMUR ZAMMI ne kadar olacak? Emekli - Memur maaşı zam oranları ne zaman açıklanır?

Türkiye İstatistik Kurumu - 27.06.2022
Yalova'da motorlu kara taşıtı sayısı 72 bin 745 ulaştı

Yalova'da motorlu kara taşıtı sayısı 72 bin 745 ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu - 27.06.2022
Kiracıların üçte ikisi haklarını bilmiyor

Kiracıların üçte ikisi haklarını bilmiyor

Türkiye İstatistik Kurumu - 27.06.2022
Akkuş İlgezdi, Kültür Sanatta Darbe ve Pandemi Dönemini Karşılaştırdı: 'Kültür -Sanat Sektörü Pandemi Bahaneleriyle Adeta Kurban Edilmiştir'

Akkuş İlgezdi, Kültür Sanatta Darbe ve Pandemi Dönemini Karşılaştırdı: "Kültür -Sanat Sektörü Pandemi Bahaneleriyle Adeta Kurban Edilmiştir"

Türkiye İstatistik Kurumu - 27.06.2022
TÜED emeklilerin bayram ikramiyesinde artış istedi

TÜED emeklilerin bayram ikramiyesinde artış istedi

Türkiye İstatistik Kurumu - 27.06.2022
Antalya'da motorlu taşıt devir sayısı yüzde 138 arttı

Antalya'da motorlu taşıt devir sayısı yüzde 138 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu - 27.06.2022
Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 312 bin 486'a ulaştı

Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 312 bin 486'a ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu - 27.06.2022
Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 ayda 1877 arttı

Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 ayda 1877 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu - 27.06.2022
Elektrikli araçlara talep patlaması

Elektrikli araçlara talep patlaması

Türkiye İstatistik Kurumu - 27.06.2022
Tüik: Mayısta Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Bir Önceki Aya Göre Yüzde 5,3 Azaldı

Tüik: Mayısta Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Bir Önceki Aya Göre Yüzde 5,3 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu - 27.06.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 27 Haziran 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 27 Haziran 2022

Türkiye İstatistik Kurumu - 26.06.2022
CHP'li Toprak'tan Erdoğan'ın Adaylık Tartışmasına Yorum: 'Yapay Tartışma. Siyasi Yasak Peşinde Değiliz'

CHP'li Toprak'tan Erdoğan'ın Adaylık Tartışmasına Yorum: "Yapay Tartışma. Siyasi Yasak Peşinde Değiliz"

Türkiye İstatistik Kurumu - 26.06.2022
Eğitim Sen, Tüik Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Eğitim Sen, Tüik Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Türkiye İstatistik Kurumu - 24.06.2022
Son Dakika: Bakan Bilgin'den 'Asgari ücrete ara zam olacak mı?' sorusuna yanıt: Görüşme sürüyor, önümüzdeki hafta açıklayacağız

Son Dakika: Bakan Bilgin'den "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusuna yanıt: Görüşme sürüyor, önümüzdeki hafta açıklayacağız

Türkiye İstatistik Kurumu - 24.06.2022
CHP Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi

CHP Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu - 24.06.2022
Disk-Ar: 'Başkanlık Sistemiyle Geçen 4 Yılda Döviz Kuru ve Açlık Sınırı 3,5 Kat Arttı, Asgari Ücret Geriledi, İşsizlik Arttı'

Disk-Ar: "Başkanlık Sistemiyle Geçen 4 Yılda Döviz Kuru ve Açlık Sınırı 3,5 Kat Arttı, Asgari Ücret Geriledi, İşsizlik Arttı"

Türkiye İstatistik Kurumu - 24.06.2022
Bes Samsun Şubesi: 'Büro Emekçilerine de 3600 Ek Gösterge Verilmeli'

Bes Samsun Şubesi: "Büro Emekçilerine de 3600 Ek Gösterge Verilmeli"

Türkiye İstatistik Kurumu - 24.06.2022
Tüik: Haziranda Hizmet ve Perakende Ticaret Sektörlerinde Güven Düştü

Tüik: Haziranda Hizmet ve Perakende Ticaret Sektörlerinde Güven Düştü

Türkiye İstatistik Kurumu - 24.06.2022
GÜNDEM / 24 Haziran 2022

GÜNDEM / 24 Haziran 2022

Türkiye İstatistik Kurumu - 24.06.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 24 Haziran 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 24 Haziran 2022

Türkiye İstatistik Kurumu - 23.06.2022
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu: '2009'da Öğretmen Maaşı ile 24 Gram Altın Alınabilirken Bugün Alınabilecek Sayı 8 Grama Gerilemiştir'

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu: "2009'da Öğretmen Maaşı ile 24 Gram Altın Alınabilirken Bugün Alınabilecek Sayı 8 Grama Gerilemiştir"

Türkiye İstatistik Kurumu - 23.06.2022
Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit bıraktı

Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu - 23.06.2022
2022 yılı ek bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

2022 yılı ek bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Türkiye İstatistik Kurumu - 23.06.2022
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu haftalık basın toplantısında konuştu Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu haftalık basın toplantısında konuştu Açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu - 23.06.2022
Yurt dışı tatilinde Güney Kore'ye ilgi artıyor

Yurt dışı tatilinde Güney Kore'ye ilgi artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu - 23.06.2022
TÜİK'ten TÜFE madde sepetinde detaylı endeks yayımına geçiş hakkında duyuru Açıklaması

TÜİK'ten TÜFE madde sepetinde detaylı endeks yayımına geçiş hakkında duyuru Açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu - 22.06.2022
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi

Türkiye İstatistik Kurumu - 22.06.2022
TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı

Türkiye İstatistik Kurumu - 22.06.2022
Akşener: Bu Yasa, Yeni Bir RTÜK Oluşturma Çabasıdır. Bu Yasa, Bir İstibdat Yasasıdır

Akşener: Bu Yasa, Yeni Bir RTÜK Oluşturma Çabasıdır. Bu Yasa, Bir İstibdat Yasasıdır

Türkiye İstatistik Kurumu - 22.06.2022
Samsun'da en çok Ordulu, en az Hakkarili yaşıyor

Samsun'da en çok Ordulu, en az Hakkarili yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu - 22.06.2022
TÜRMOB, birliğin asgari ücret tarifesinin artırılmasını talep etti

TÜRMOB, birliğin asgari ücret tarifesinin artırılmasını talep etti

Türkiye İstatistik Kurumu - 22.06.2022
Uzmanlardan prostat büyümesi uyarısı

Uzmanlardan prostat büyümesi uyarısı

Türkiye İstatistik Kurumu - 22.06.2022
Tüik: Tüketici Güven Endeksi Yüzde 6,2 Azaldı

Tüik: Tüketici Güven Endeksi Yüzde 6,2 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu - 22.06.2022
Ufuk Söylemez'den 'Gıda Enflasyonu' Uyarısı: 'Sağlıksız ve Yetersiz Beslenme Yetişkinlerde Diyabet ve Çocuklarda Bodurluk Riskini Artırdı'

Ufuk Söylemez'den 'Gıda Enflasyonu' Uyarısı: "Sağlıksız ve Yetersiz Beslenme Yetişkinlerde Diyabet ve Çocuklarda Bodurluk Riskini Artırdı"

Türkiye İstatistik Kurumu - 22.06.2022
Tüketici güven endeksi yüzde 6,2 azaldı

Tüketici güven endeksi yüzde 6,2 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu - 22.06.2022
GÜNDEM / 22 Haziran 2022

GÜNDEM / 22 Haziran 2022

Türkiye İstatistik Kurumu - 22.06.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 22 Haziran 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 22 Haziran 2022

Türkiye İstatistik Kurumu - 21.06.2022
Sinop'ta en uzun gündüz yaşandı

Sinop'ta en uzun gündüz yaşandı

Türkiye İstatistik Kurumu - 21.06.2022
Kira düzenlemesi ile yüzde 25 kira artış oranı ne zaman başlayacak? 5 yılı doldurmuş kiracıyı etkileyecek mi?

Kira düzenlemesi ile yüzde 25 kira artış oranı ne zaman başlayacak? 5 yılı doldurmuş kiracıyı etkileyecek mi?

Türkiye İstatistik Kurumu - 21.06.2022
ATB Başkanı Çandır: 'Önümüzdeki aylarda tarım için rahatlatıcı bir dönem yaşanabilir'

ATB Başkanı Çandır: "Önümüzdeki aylarda tarım için rahatlatıcı bir dönem yaşanabilir"

Türkiye İstatistik Kurumu - 21.06.2022
Özel sektörde ara zam beklentisi yüzde 30

Özel sektörde ara zam beklentisi yüzde 30

Türkiye İstatistik Kurumu - 21.06.2022
Ağbaba: 'Sayın Nebati, 'Piyasalar Hareketli' Diyor. Ama Hareketli Olan Şey Esnafın Kepenk Kapatması'

Ağbaba: "Sayın Nebati, 'Piyasalar Hareketli' Diyor. Ama Hareketli Olan Şey Esnafın Kepenk Kapatması"

Türkiye İstatistik Kurumu - 20.06.2022
Öztrak: 'Bu Seçimde İki Aday Değil, İki Anlayış Yarışacak; Otoriter, Baskıcı Bir Yönetim Anlayışı… Demokratik, Özgürlükçü Bir Yönetim Anlayışı'

Öztrak: "Bu Seçimde İki Aday Değil, İki Anlayış Yarışacak; Otoriter, Baskıcı Bir Yönetim Anlayışı… Demokratik, Özgürlükçü Bir Yönetim Anlayışı"

Türkiye İstatistik Kurumu - 20.06.2022
Patronlar Bakan'la buluştu: Elektriğe en az yüzde 30 zam

Patronlar Bakan'la buluştu: Elektriğe en az yüzde 30 zam

Türkiye İstatistik Kurumu - 20.06.2022
CHP'li Özel, Malatya'da: 'Cesaretleri Varsa, Bu Eylüle Sandığı Vatandaşın Önüne Koysunlar'

CHP'li Özel, Malatya'da: "Cesaretleri Varsa, Bu Eylüle Sandığı Vatandaşın Önüne Koysunlar"

Türkiye İstatistik Kurumu - 20.06.2022
HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu - 20.06.2022
Saruhan Oluç: 'A Haber Gibi Yapsın Herkes Haberlerini; Bunu İstiyor İktidar'

Saruhan Oluç: "A Haber Gibi Yapsın Herkes Haberlerini; Bunu İstiyor İktidar"

Türkiye İstatistik Kurumu - 20.06.2022
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den siyasi partilere 'kira' çağrısı

TDP Genel Başkanı Sarıgül'den siyasi partilere "kira" çağrısı

Türkiye İstatistik Kurumu - 20.06.2022
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den siyasi partilere 'kira' çağrısı Açıklaması

TDP Genel Başkanı Sarıgül'den siyasi partilere "kira" çağrısı Açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu - 20.06.2022
Satınalma Gücü Paritesi 2021 yılı sonuçları açıklandı

Satınalma Gücü Paritesi 2021 yılı sonuçları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu - 20.06.2022
Kırmızı mercimek, bu yıl üreticinin yüzünü güldürecek

Kırmızı mercimek, bu yıl üreticinin yüzünü güldürecek

Türkiye İstatistik Kurumu - 20.06.2022
Pet şişeden ambalaj şeridine 'atıksız' dönüşümün hikayesi (1)

Pet şişeden ambalaj şeridine "atıksız" dönüşümün hikayesi (1)

Türkiye İstatistik Kurumu - 20.06.2022
Tüik: Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yıllık 117,31 Oranında Arttı

Tüik: Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yıllık 117,31 Oranında Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu - 20.06.2022
Tüik: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 100,54 Oranında Arttı

Tüik: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 100,54 Oranında Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu - 20.06.2022
GÜNDEM / 20 Haziran 2022

GÜNDEM / 20 Haziran 2022

Türkiye İstatistik Kurumu - 20.06.2022
Gamze Akkuş İlgezdi: Türkiye'de Son 20 Yılda Dünyaya Gelen 18 Bin 165 Bebeğin Annesi 15 Yaşından Küçük

Gamze Akkuş İlgezdi: Türkiye'de Son 20 Yılda Dünyaya Gelen 18 Bin 165 Bebeğin Annesi 15 Yaşından Küçük

Türkiye İstatistik Kurumu - 20.06.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 20 Haziran 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 20 Haziran 2022

Türkiye İstatistik Kurumu - 19.06.2022
Erzurum konutta 34'üncü sırada

Erzurum konutta 34'üncü sırada

Türkiye İstatistik Kurumu - 19.06.2022
Kemal Kılıçdaroğlu; TÜİK, MEB ve SADAT'ın ardından bu kez de Tarım ve Orman Bakanlığı'na gidecek: Hazırlığınızı yapın

Kemal Kılıçdaroğlu; TÜİK, MEB ve SADAT'ın ardından bu kez de Tarım ve Orman Bakanlığı'na gidecek: Hazırlığınızı yapın

Türkiye İstatistik Kurumu - 19.06.2022
İyi Partili Erdem: Hem Cumhurbaşkanlığı Seçimini Hem Milletvekilliği Seçimini Bizler Kazanacağız

İyi Partili Erdem: Hem Cumhurbaşkanlığı Seçimini Hem Milletvekilliği Seçimini Bizler Kazanacağız

Türkiye İstatistik Kurumu - 18.06.2022
Kılıçdaroğlu: '85 Milyon İnsanı, Bir Avuç Oligarka, Saray Beslemesine Hizmet Ettiriyorlar'

Kılıçdaroğlu: "85 Milyon İnsanı, Bir Avuç Oligarka, Saray Beslemesine Hizmet Ettiriyorlar"

Türkiye İstatistik Kurumu - 18.06.2022
CHP'li Tekin: 'Adalet Sistemi Çocuklar İçin Cezalandırıcı Bir Hale Dönüştü. Her 100 Bin Çocuktan 1500'ü Suça Sürüklenmiş Durumda'

CHP'li Tekin: "Adalet Sistemi Çocuklar İçin Cezalandırıcı Bir Hale Dönüştü. Her 100 Bin Çocuktan 1500'ü Suça Sürüklenmiş Durumda"

Türkiye İstatistik Kurumu - 18.06.2022
Kılıçdaroğlu: Gazeteciler hapiste, uyuşturucu baronları dışarıda! O baronlarının burnundan getirmezsem siyaseti bırakacağım

Kılıçdaroğlu: Gazeteciler hapiste, uyuşturucu baronları dışarıda! O baronlarının burnundan getirmezsem siyaseti bırakacağım

Türkiye İstatistik Kurumu - 18.06.2022
Bolu'da konut satışı sayısı arttı

Bolu'da konut satışı sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu - 18.06.2022
Kılıçdaroğlu, İzmir'de CHP'nin Yeni Üyelerine Seslendi: 'Biz Siyaseti Halk İçin Yapıyoruz, Oligarklar, Saray Beslemeleri, Bir Avuç Yandaş İçin Değil'

Kılıçdaroğlu, İzmir'de CHP'nin Yeni Üyelerine Seslendi: "Biz Siyaseti Halk İçin Yapıyoruz, Oligarklar, Saray Beslemeleri, Bir Avuç Yandaş İçin Değil"

Türkiye İstatistik Kurumu - 18.06.2022
İzmir Büyükşehir'den 5250 İşçiye Yüzde 35-40 Zam. Tunç Soyer: 'Biz Size Asla Patron Olmadık, Yan Yana Yol Yürüdük'

İzmir Büyükşehir'den 5250 İşçiye Yüzde 35-40 Zam. Tunç Soyer: "Biz Size Asla Patron Olmadık, Yan Yana Yol Yürüdük"

Türkiye İstatistik Kurumu - 18.06.2022
Kılıçdaroğlu, İzmir'de: 'Kararlıyım. Ne Yaparlarsa Yapsınlar. Asla Yolumuzdan Dönmeyeceğiz'

Kılıçdaroğlu, İzmir'de: "Kararlıyım. Ne Yaparlarsa Yapsınlar. Asla Yolumuzdan Dönmeyeceğiz"

Türkiye İstatistik Kurumu - 18.06.2022
Genel-İş Sendikası'ndan, 'Gelir, Yaşam ve Yoksulluk' Raporu: 'Yoksullar Enflasyon Karşısında Gıdaya Ulaşamıyor'

Genel-İş Sendikası'ndan, "Gelir, Yaşam ve Yoksulluk" Raporu: "Yoksullar Enflasyon Karşısında Gıdaya Ulaşamıyor"

Türkiye İstatistik Kurumu - 17.06.2022
Haziran ayı enflasyon beklentisi 2022! Haziran ayı enflasyon oranı kaç 2022? TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı?

Haziran ayı enflasyon beklentisi 2022! Haziran ayı enflasyon oranı kaç 2022? TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu - 17.06.2022
CHP'li Ünsal: 'Doktorlarımıza sahip çıkacağız'

CHP'li Ünsal: "Doktorlarımıza sahip çıkacağız"

Türkiye İstatistik Kurumu - 17.06.2022
Malatya'da Memurlar Bordro Yaktı

Malatya'da Memurlar Bordro Yaktı

Türkiye İstatistik Kurumu - 16.06.2022
Babacan: Ülkemizin İflas Riski Bugüne Dek Görmediğimiz Bir Seviyeye Ulaştı. Derhal Elinizdeki İktidarı Sakince Bir Kenara Bırakın

Babacan: Ülkemizin İflas Riski Bugüne Dek Görmediğimiz Bir Seviyeye Ulaştı. Derhal Elinizdeki İktidarı Sakince Bir Kenara Bırakın

Türkiye İstatistik Kurumu - 16.06.2022
Son dakika EKONOMİ! Enflasyon açıklandı mı? Enflasyon ne zaman açıklanıyor? Mayıs ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?

Son dakika EKONOMİ! Enflasyon açıklandı mı? Enflasyon ne zaman açıklanıyor? Mayıs ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu - 02.06.2022
BEŞ aylık enflasyon kaç oldu? 2022 aylara göre enflasyon raporu AÇIKLANDI! 4 ve 5 aylık toplam enflasyon oranı!

BEŞ aylık enflasyon kaç oldu? 2022 aylara göre enflasyon raporu AÇIKLANDI! 4 ve 5 aylık toplam enflasyon oranı!

Türkiye İstatistik Kurumu - 03.06.2022
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Mart ayı enflasyon oranı nedir? 2022 TÜİK'ten Mart ayı enflasyon açıklaması

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Mart ayı enflasyon oranı nedir? 2022 TÜİK'ten Mart ayı enflasyon açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu - 05.04.2022
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