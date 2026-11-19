Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Doktoru Uzm. Dr. Esra Geçgel, dünyada yaklaşık 3,7 milyon kişi KOAH nedeniyle yaşamını kaybettiğini söyleyerek, "Solunum sistemi hastalıkları, yüzde 15,1 ile ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer almaktadır" dedi.

Uzm. Dr. Esra Geçgel, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), hava yolları ve akciğer dokusundaki değişikliklere bağlı kalıcı hava akımı kısıtlanmasıyla seyreden, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyledi. Geçgel, "Süregelen öksürük, balgam, nefes darlığı ve yorgunluk başlıca belirtileridir. Yakınmaların erken dönemde fark edilmesi ve değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması bireyin bağımsızlığını ve yaşam kalitesini korumak için önemli fırsatlar sunar. Hastalık ilerledikçe yürümek, merdiven çıkmak ve günlük işleri yapmak zorlaşabilir" dedi.

"KOAH Dünyada ve Türkiye'de önemli bir halk sağlığı sorunu"

Geçgel açıklamasının devamında, "Küresel Hastalık Yükü 2021 analizine göre, dünyada yaklaşık 3,7 milyon kişi KOAH nedeniyle yaşamını kaybetmiştir. Aynı veri setini değerlendiren bir çalışmada, 1990-2021 yılları arasında toplam vaka sayısının yaklaşık yüzde 112, ölüm sayısının yüzde 49 arttığı bildirilmiştir. Nüfusun büyümesi ve yaşlanması toplam hastalık yükünü artırmaktadır. Çalışmanın öngörüleri, bu yükün 2045'e kadar artmaya devam edebileceğine işaret etmektedir. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) hazırladığı 2020 KOAH raporuna göre ülkemizde yaklaşık 4 milyon hasta olduğu tahmin edilmektedir. TÜİK'in 2025 yılı verilerinde solunum sistemi hastalıkları, yüzde 15,1 ile ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Bu oran yalnızca KOAH'a değil, tüm solunum sistemi hastalıklarına aittir. Bulgular, korunma ve erken tanının ulusal düzeyde güçlendirilmesi gerektiğini göstermektedir" dedi.

"Belirtileri yaşlanmanın doğal sonucu saymayın"

Göğüs Hastalıkları Doktoru Uzm. Dr. Esra Geçgel, özellikle 40 yaş üzerinde olup tütün kullanımı veya zararlı solunum maruziyeti öyküsü olan kişilerde öksürük, balgam ve nefes darlığı KOAH açısından değerlendirilmeli olduğunu söyledi. Geçgel, "Bununla birlikte KOAH'ın gençlerde de gelişebileceği unutulmamalıdır. Tanı, hekim değerlendirmesi ve spirometri adı verilen nefes ölçüm testiyle doğrulanır. Belirtileri olan veya risk taşıyan bireylerin değerlendirilmesi, gecikmiş tanıyı azaltmanın temel yoludur. KOAH'ın önlenmesi, yaşam boyunca zararlı maruziyetlerin azaltılmasını gerektirir. Bireysel önlemler; tütün kontrolü, temiz hava politikaları ve güvenli çalışma şartlarıyla birlikte uygulandığında daha etkili olur" ifadelerine yer verdi.

"Tütün kullanmayın, kullanıyorsanız bırakmak için destek alın"

Geçgel, açıklamasının devamında, "Sigara, KOAH gelişiminde başlıca risk faktörlerinden biridir. Sigaraya hiç başlamamak ve kullananların bırakması, akciğer sağlığı için atılabilecek en etkili adımlar arasındadır. Sigarayı bırakmak her yaşta yararlıdır; KOAH tanısı aldıktan sonra da akciğer fonksiyon kaybını yavaşlatmaya yardımcı olur. Elektronik sigara ve nargile güvenli alternatifler olarak görülmemelidir. Akciğer sağlığının temelleri doğumdan önce atılır. Gebelikte ve çocuklukta tütün dumanından uzak durulması, yeterli beslenme, önerilen aşıların uygulanması ve solunum yolu enfeksiyonlarının uygun yönetimi sağlıklı akciğer gelişimini destekler. Prematüre doğum ve çocuklukta geçirilen ağır solunum yolu hastalıkları gibi etkenler, ileriki yaşamda akciğer sağlığını etkileyebilir. Koruyucu yaklaşım yalnızca ileri yaşa bırakılmamalıdır. Egzersizin türü, süresi ve yoğunluğu; KOAH'ın şiddeti, eşlik eden hastalıklar ve bireyin kapasitesine göre sağlık ekibiyle belirlenmelidir. Hedef, düzenli ve sürdürülebilir bir hareket alışkanlığı kazanmaktır. Ani veya alışılmışın dışında nefes darlığı, göğüs ağrısı ya da baş dönmesi gelişirse egzersize ara verilmeli ve tıbbi değerlendirme yapılmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı