Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "TÜİK'in 2025 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması verilerine göre bireylerin en büyük mutluluk kaynağı yüzde 64,9 oranla hangisidir?" sorusunun cevabı ne? Sorunun doğru yanıtı, TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın detayları ve Türkiye'nin mutluluk oranına ilişkin merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 100 BİN LİRALIK SORU

Yarışmacıya 100 bin lira değerindeki soruda şu soru yöneltildi: "TÜİK'in 2025 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması verilerine göre bireylerin en büyük mutluluk kaynağı yüzde 64,9 oranla hangisidir?"

A: Para

B: Aşk

C: Sağlık

D: Lahmacun

SORUNUN DOĞRU CEVABI NE?

Sorunun doğru cevabı C şıkkı: Sağlık. TÜİK'in 2025 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, değerler arasında bireyleri en çok mutlu eden unsur yüzde 64,9 ile sağlık oldu.

DEĞERLER ARASINDA EN BÜYÜK MUTLULUK KAYNAĞI

Araştırmaya göre sağlığı yüzde 14,7 ile sevgi, yüzde 9,8 ile başarı, yüzde 7,7 ile para ve yüzde 2,7 ile iş izledi. Yarışmadaki şıklar arasında yer alan para, mutluluk kaynakları sıralamasında dördüncü sırada yer aldı.

KİŞİLER ARASINDA EN BÜYÜK MUTLULUK KAYNAĞI AİLE

Araştırmada bireylere kendilerini en çok kimin mutlu ettiği de soruldu. Katılımcıların yüzde 69'u en büyük mutluluk kaynağı olarak ailesini gösterdi. Aileyi yüzde 15,6 ile çocuklar, yüzde 4,8 ile kendisi, yüzde 3,9 ile eşi, yüzde 3,3 ile anne ve babası, yüzde 1,9 ile torunları izledi.

TÜRKİYE'DE MUTLU OLANLARIN ORANI

TÜİK'in 17 Şubat 2026'da açıkladığı 2025 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 18 yaş ve üzeri bireylerde kendini mutlu hissedenlerin oranı yüzde 53,3 oldu. Bu oran 2024 yılında yüzde 49,6 seviyesindeydi. Mutsuz olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 14,5'ten yüzde 13'e geriledi.

Araştırmada kadınların yüzde 55,1'i, erkeklerin ise yüzde 51,4'ü kendini mutlu hissettiğini belirtti. Evli bireylerde mutluluk oranı yüzde 56,9 olurken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 46,6'da kaldı. Genel yaşam memnuniyeti ortalaması ise 10 üzerinden 5,7 olarak ölçüldü.

EN ÖNEMLİ SORUN HAYAT PAHALILIĞI

Araştırmaya katılanlar, Türkiye'nin en önemli sorunu olarak yüzde 31,3 ile hayat pahalılığını gösterdi. Hayat pahalılığını yüzde 16,5 ile yoksulluk ve yüzde 16,1 ile eğitim izledi. Katılımcıların yüzde 67,1'i ise geleceğinden umutlu olduğunu ifade etti.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HANGİ KANALDA?

Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında yayınlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada yarışmacılar, art arda doğru cevapladıkları sorularla 5 milyon liralık büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor.