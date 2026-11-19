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Erzurum'da 2026 yılı Ekim ayında bin 156 konut satışı gerçekleştirilirken, bunların 152'si ipotekli, bin 4'ü diğer satış türlerinden oluştu. Geçen yılın aynı ayında 146 olan ipotekli konut satışları 6 adet artarken, iş yerlerinde ipotekli satışlar 6'dan 3'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Erzurum'da 2026 yılı Ekim ayında gerçekleşen bin 156 konut satışının 152'si ipotekli, bin 4'ü diğer satışlar kapsamında kayıtlara geçti. İpotekli satışların 38'i ilk el, 114'ü ikinci el konutlardan oluşurken, diğer satışların 438'i ilk el, 566'sı ikinci el olarak gerçekleşti.

2025 yılı Ekim ayında Erzurum'da toplam bin 450 konut satışı yapılmıştı. Bu satışların 146'sı ipotekli, bin 304'ü diğer satışlardan oluşmuştu. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam konut satışları 294 adet azalırken, ipotekli satışlar 6 adet arttı. Diğer satışlarda ise 300 adet düşüş yaşandı.

2026 yılı Eylül ayında ise Erzurum'da bin 195 konut satışı gerçekleştirildi. Bunların 134'ü ipotekli, bin 61'i diğer satışlardan oluştu. Ekim ayında bir önceki aya göre ipotekli konut satışları 18 adet artarken, diğer satışlar 57 adet azaldı.

İş yerlerinde ipotekli satış 3'e düştü

Erzurum'da 2026 yılı Ekim ayında toplam 104 iş yeri satışı gerçekleşti. Bunların 3'ü ipotekli, 101'i diğer satışlar olarak kayıtlara geçti. İpotekli satışların 1'i ilk el, 2'si ikinci el iş yerlerinden oluşurken, diğer satışların 35'i ilk el, 66'sı ikinci el olarak gerçekleşti.

2025 yılı Ekim ayında 130 olan iş yeri satışlarının 6'sı ipotekli, 124'ü diğer satışlardan oluşmuştu. Bir yıllık dönemde toplam iş yeri satışları 26 adet azalırken, ipotekli satışlar 3 adet geriledi.

2026 yılı Eylül ayında ise 159 iş yeri satışı yapılmış, bunların 11'i ipotekli, 148'i diğer satışlar olarak kaydedilmişti. Ekim ayında bir önceki aya göre toplam iş yeri satışları 55 adet azalırken, ipotekli satışlar 8, diğer satışlar ise 47 adet geriledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı