Konut satış rakamları belli olan Aydın'da 2026 Ekim ayında toplam 2 bin 256 konut satılırken, son bir ayda konut satışları yüzde 16 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ekim ayı konut ve işyeri satışı rakamlarını açıkladı. Bu kapsamda Aydın'da 2026 Ekim ayında konut satış sayısı Eylül ayına göre yüzde 16,50 azalarak 2 bin 256 oldu. Aradan geçen bir ayda konut satışlarında artış yaşanırken, işyeri satışları da yüzde 5 oranında azalarak 271 oldu. Satış durumlarına bakıldığında ise 722 ev ilk el, bin 534 ev ikinci el, 85 işyeri ilk el, 186 işyeri de ikinci el olarak satıldı. Satış şekillerine bakıldığında ise konutta diğer satışlar bin 959, ipotekli satışlar 297 oldu. İşyerinde de 263 diğer satış, 8 ipotekli satış olarak gerçekleşti.

2026 Ekim ayında yabancılara yapılan satışlar ise 31 konut, 3 işyeri olarak gerçekleşti. Ekim ayında konut satışının yapıldığı ülke vatandaşlarına bakıldığında ise 9 konut ile Birleşik Krallık ilk sırada yer aldı. Diğer ülkeler 6 konut ile Almanya, 3 konut ile Belçika, 2'şer konut ile Hollanda ve İrlanda, birer konut ile Romanya, Ukrayna, Rusya, Fransa, İtalya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuveyt, Mısır, Filistin oldu. İşyeri satışları ise 2 işyeri ile Birleşik Krallık, 1 işyeri ile Rusya oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı