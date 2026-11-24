Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 arttı, inşaat sektöründe yüzde 3,8 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verisini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,6 oranında artarak 109,9 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 oranında artarak 113,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,8 oranında azalarak 80,2 değerini aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı