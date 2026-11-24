TÜİK Kasım verisinde hizmet ve perakende güveni arttı, inşaat güveni yüzde 3,8 azaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı verilerine göre hizmet güven endeksi yüzde 0,6 artışla 109,9, perakende ticaret güven endeksi yüzde 0,9 artışla 113,6 oldu. İnşaat güven endeksi ise yüzde 3,8 azalarak 80,2 değerini aldı.
Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 arttı, inşaat sektöründe yüzde 3,8 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verisini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,6 oranında artarak 109,9 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 oranında artarak 113,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,8 oranında azalarak 80,2 değerini aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı