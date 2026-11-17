Tekirdağ'da ekimde 3 bin 444 konut satıldı, Trakya toplamı 4 bin 523 olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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TÜİK'in 2026 yılı ekim ayı konut satış istatistiklerine göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da toplam 4 bin 523 konut satıldı. Bölgede en fazla satış 3 bin 444 konutla Tekirdağ'da gerçekleşirken Edirne'de 641, Kırklareli'nde 438 konut satıldı.
??????? Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ekim ayında 4 bin 523 konut satıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Bölge illeri arasında en fazla konut satışının yapıldığı il Tekirdağ oldu.
Tekirdağ'da 3 bin 444 konut satılırken, 641 konut satışı ile Edirne ve 438 konut ile Kırklareli takip etti.
Kaynak: AA