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??????? Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ekim ayında 4 bin 523 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Bölge illeri arasında en fazla konut satışının yapıldığı il Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'da 3 bin 444 konut satılırken, 641 konut satışı ile Edirne ve 438 konut ile Kırklareli takip etti.

Kaynak: AA