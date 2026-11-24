Türkiye'de taşıtların katettiği toplam mesafe 2025 yılında 395 milyar 264 milyon kilometreye ulaşırken motosikletlerin yaptığı mesafedeki artış dikkati çekti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumunun "2025 Yılı Taşıt-Kilometre İstatistikleri Bülteni"nden yaptığı derlemeye göre, taşıtların katettiği toplam mesafe 2016 yılında 268 milyar 64 milyon kilometre iken 2025 yılında 395 milyar 264 milyon kilometreye yükseldi. Böylece 10 yıllık dönemde katedilen toplam mesafede yaklaşık yüzde 47,45 artış gerçekleşti.

Taşıtların katettiği toplam mesafe, 2017'de 285 milyar 759 milyon ve 2018'de 293 milyar 788 milyon kilometre olarak hesaplandı.

2019 yılında 286 milyar 736 milyon kilometreye gerileyen toplam mesafe, 2020'de 287 milyar 100 milyon, 2021'de 310 milyar 358 milyon, 2022'de 331 milyar 835 milyon ve 2023'te 348 milyar 115 milyon kilometre oldu. Taşıtların katettiği toplam mesafe, 2024 yılında 382 milyar 870 milyon kilometreye, 2025'te 395 milyar 264 milyon kilometre ulaştı.

Taşıt türleri arasında 2025 yılı verilerine göre en fazla mesafeyi 228 milyar 18 milyon kilometreyle otomobiller katetti. Otomobilleri 75 milyar 425 milyon kilometreyle kamyonetler, 32 milyar 777 milyon kilometreyle motosikletler ve 22 milyar 444 milyon kilometreyle çekiciler izledi.

Aynı dönemde kamyonların katettiği mesafe 14 milyar 716 milyon kilometre, minibüslerin 12 milyar 851 milyon kilometre, otobüslerin 7 milyar 87 milyon kilometre, özel amaçlı taşıtların katettiği mesafe ise 1 milyar 945 milyon kilometre oldu.

Son 10 yıllık verilerde motosikletlerin katettiği mesafedeki artış öne çıktı. Motosikletlerin yaptığı toplam mesafe 2016 yılında 11 milyar 579 milyon kilometre iken 2025 yılında 32 milyar 777 milyon kilometreye yükseldi. Böylece motosikletlerin katettiği mesafe yaklaşık 2,8 katına çıktı.

Türkiye'deki firmalar motosiklet üretimini artırdı

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, AA muhabirine, motosiklet verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Son yıllarda motosiklet sayılarının ve satışlarının arttığına dikkati çeken Vefa, "Trafik yoğunluğu ve bireysel ulaşım ihtiyacının yükselmesi vatandaşları daha pratik ulaşım aracı olan motosiklete yönlendirdi." dedi.

Bu yılın 10 ayında 646 bin 779 motosiklet satıldığını, bu sayının yıl sonunda 720 bine ulaşmasını beklediklerini dile getiren Vefa, motosikletlerin otomobillerden sonra ikinci sırada yer alarak trafikteki taşıtların yüzde 22'sini oluşturduğunu söyledi.

Vefa, trafikte 7 milyon 719 bin 108 motosikletin dolaşım halinde olduğunu belirterek, "Türkiye'de üretim yapan firmalar, artan iç talebi karşılamak için üretim kapasitesini artırırken yeni girişimciler ve yatırımcılar da motosiklet pazarına yöneldi." diye konuştu.

Söz konusu gelişmelerin sadece motosiklet üretimini değil, yedek parça ve ekipman sektörünü de hareketlendirdiğine işaret eden Vefa, şunları kaydetti:

"Türkiye, motosiklet sektöründe hem üretim hem de tedarik zinciri açısından bölgesel bir merkez olma yolunda hızla ilerliyor. Bununla birlikte, motosiklet yan sanayisi de bu büyümeden nasibini aldı. Yerli üretimin artmasıyla yedek parça, aksesuar, lastik, kask ve bakım ürünleri gibi alanlarda faaliyet gösteren yan sanayi şirketleri hızla gelişti. Türkiye artık sadece motosiklet üretiminde değil, bu araçların bakım ve destek ürünlerinde de bölgesel bir merkez haline gelme yolunda ilerliyor."

Kaynak: AA