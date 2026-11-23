Türkiye'de 2025 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 395 milyar 264 milyon kilometre yol katedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Taşıt-kilometre İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de 2025 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 395 milyar 264 milyon kilometre yol katedildi. Toplam taşıt-km'nin yüzde 57,7'si otomobiller, yüzde 19,1'i kamyonetler, yüzde 8,3'ü motosikletler, yüzde 5,7'si çekiciler, yüzde 3,7'si kamyonlar, yüzde 3,3'ü minibüsler, yüzde 1,8'i otobüsler ve yüzde 0,5'i özel amaçlı taşıtlar tarafından yapıldı.

Toplam taşıt sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7,8 artarken toplam taşıt-km yüzde 3,2 arttı

Türkiye'de 2025 yılında trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7,8 artarken toplam taşıt-km yüzde 3,2 artış gösterdi. Taşıt sayısı; motosikletlerde yüzde 13,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 9,4, otomobillerde yüzde 7,0, çekicilerde yüzde 5,1, kamyonetlerde yüzde 4,5, minibüslerde yüzde 3,0, kamyonlarda yüzde 2,5, otobüslerde yüzde 1,0 artış gösterirken, taşıt-km özel amaçlı taşıtlarda yüzde 6,9, otomobillerde yüzde 4,6, çekicilerde yüzde 3,2, kamyonetlerde yüzde 2,8, kamyonlarda yüzde 2,5, minibüslerde yüzde 0,4 artıp, otobüslerde yüzde 4,2 ve motosikletlerde yüzde 1,7 azaldı.

Otomobiller yılda ortalama 13 bin 581 kilometre yaptı

Taşıtların bir yılda yaptıkları ortalama kilometreler incelendiğinde; 2025 yılında sırasıyla çekicilerin 65 bin 479, otobüslerin 33 bin 263, minibüslerin 24 bin 257, kamyonların 21 bin 812, özel amaçlı taşıtların 17 bin 649, kamyonetlerin 15 bin 758, otomobillerin 13 bin 581 ve motosikletlerin 4 bin 913 kilometre yaptığı hesaplandı.

Otomobiller tarafından katedilen mesafenin yüzde 37,2'sini dizel yakıtlılar yaptı

Otomobiller tarafından 2025 yılında katedilen mesafe taşıtların yakıt türlerine göre incelendiğinde; toplam taşıt-km'nin yüzde 37,2'si dizel, yüzde 29,4'ü benzinli, yüzde 27,0'ı LPG'li, yüzde 4,3'ü hibrit ve yüzde 2,1'i elektrikli otomobiller tarafından yapıldı.

En fazla mesafe 10-14 yaş grubu taşıtlar tarafından katedildi

Türkiye'de 2025 yılında katedilen toplam mesafe taşıtların yaş gruplarına göre incelendiğinde; en fazla yol yüzde 20,7'lik oranla taşıt filosunun yüzde 18,8'ini oluşturan 10-14 yaş grubu taşıtlar tarafından yapılırken, bunu sırasıyla yüzde 18,4 ile 5-9 yaş, yüzde 18,3 ile 2-4 yaş, yüzde 12,7 ile 0-1 yaş, yüzde 12,3 ile 25 yaş ve üzeri, yüzde 11,0 ile 15-19 yaş ve yüzde 6,7 ile 20-24 yaş grubu taşıtlar takip etti. Bu oran otomobillerde 5-9 yaş otomobiller için yüzde 20,7, 10-14 yaş için yüzde 20,3, 2-4 yaş için yüzde 16,9, 25 yaş ve üzeri için yüzde 14,8, 0-1 yaş için yüzde 11,3, 15-19 yaş için yüzde 9,4 ve 20-24 yaş için ise yüzde 6,6 oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı