Aydın'da Ekim ayında toplam araç sayısı 699 bin 717 olurken, 11 bin 952 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ekim ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2026 yılı Ekim ayında araç sayısı 251 bin 35 otomobil, 11 bin 509 minibüs, 2 bin 692 otobüs, 90 bin 120 kamyonet, 11 bin 84 kamyon, 269 bin 488 motosiklet, bin 646 özel amaçlı taşıt ve 62 bin 143 traktör olmak üzere toplam 699 bin 717 oldu.

Aydın'da 2026 Ekim ayında toplamda 11 bin 952 aracın ise devri yapıldı. Bunların 7 bin 18'i otomobil, 197'si minibüs, 48'i otobüs, bin 877'si kamyonet, 153'ü kamyon, 2 bin 46'sı motosiklet, 24'ü özel amaçlı taşıt ve 589'u traktör olarak gerçekleşti.

Ayrıca 2026 Ekim ayında 2 bin 239 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bunların 611'i otomobil, 7'si minibüs, 1'i otobüs, 134'ü kamyonet, 18'i kamyon, bin 427'si motosiklet, 15'i özel amaçlı taşıt ve 26'sı traktör olarak gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı