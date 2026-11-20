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Mersin'in Mut ilçesinde, Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından pazar yerinde TÜİK kapsamında saha çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında vatandaşlarla ve üreticilerle görüşmeler yapılarak tarımsal üretim ve fiyatlara ilişkin veriler derlendi.

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen pazar ziyaretlerinde üreticilerle görüşmeler yapılarak tarımsal üretim ve fiyatlara ilişkin veriler toplandı. Ziyaretlerde üretim planlaması, tarımsal faaliyetler ve üreticilerin karşılaştığı sorunlar ele alınırken, üreticilere çeşitli konularda teknik bilgilendirmeler yapıldı.

Tarım politikalarının oluşturulmasına ve ülkenin tarımsal istatistik altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlayan çalışmaların, doğru ve güvenilir veri elde edilmesi amacıyla saha aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı