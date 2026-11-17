Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2026 yılı Ekim ayı Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri'ne göre, Sinop'ta ekim ayında 243 konut ve 35 iş yeri satışı gerçekleştirildi. Konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre 79 adet azaldı.

TÜİK Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Sinop genelinde ekim ayında gerçekleşen 243 konut satışının 66'sı Sinop Merkez ilçesinde yapıldı. Merkez ilçedeki konut satışlarının il genelindeki toplam satışlar içerisindeki payı yüzde 27,2 oldu. Ekim ayında Sinop genelinde satılan 35 iş yerinin 3'ü ilk el, 32'si ise ikinci el olarak kayıtlara geçti.

Sinop'ta ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre 30 adet azalarak 34 oldu. İpotekli satışların toplam konut satışları içerisindeki payı yüzde 14 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 15'i ilk el, 19'u ise ikinci el konutlardan oluştu. Diğer konut satışları da geçen yılın aynı ayına göre 49 adet azalarak 209 olarak gerçekleşti. Diğer satış türlerinin toplam konut satışları içerisindeki payı ise yüzde 86 oldu.

Sinop'ta ekim ayında ilk el konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre 24 adet azalarak 115 olarak kayıtlara geçti. İlk el satışların toplam konut satışları içerisindeki payı yüzde 47,3 oldu. İkinci el konut satışları ise yıllık bazda 55 adet azalarak 128 olarak gerçekleşti. İkinci el satışların toplam konut satışları içerisindeki payı yüzde 52,7 olarak açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı