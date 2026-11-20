TÜİK'in tüketici güven endeksi kasımda yüzde 2,4 artarak 86,8 olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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TÜİK'in açıkladığı tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre tüketici güven endeksi kasım ayında yüzde 2,4 artışla 86,8 oldu. Endeks ekim ayındaki 84,8 seviyesinden yükselirken veri, TÜİK ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplandı.
(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, kasım ayında tüketici güven endeksi 86,8 oldu.
TÜİK, kasım ayına ilişkin "Tüketici Güven Endeksi" verilerini açıkladı.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ekim ayında 84,8 iken kasım ayında yüzde 2,4 oranında artarak 86,8 oldu.
Kaynak: ANKA