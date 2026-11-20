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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, kasım ayında tüketici güven endeksi 86,8 oldu.

TÜİK, kasım ayına ilişkin "Tüketici Güven Endeksi" verilerini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ekim ayında 84,8 iken kasım ayında yüzde 2,4 oranında artarak 86,8 oldu.

Kaynak: ANKA