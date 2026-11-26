Erzurum'da 2026 yılının ilk 9 ayında 6 bin 734 daire için yapı ruhsatı verilirken, 2 bin 766 daire yapı kullanma izin belgesi (iskan) aldı. Geçen yılın tamamında 7 bin 821 daireye yapı ruhsatı, 2 bin 445 daireye ise iskan verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Erzurum'da 2026 yılının ilk çeyreğinde bin 351, ikinci çeyreğinde 3 bin 7, üçüncü çeyreğinde ise 2 bin 376 daire için yapı ruhsatı düzenlendi. Aynı dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı ilk çeyrekte 586, ikinci çeyrekte 207, üçüncü çeyrekte 589 olarak kayıtlara geçti.

2025 yılında yapı ruhsatı verilen daire sayısı 7 bin 821 olurken, bu rakam 2024 yılında 6 bin 597 olarak gerçekleşti. 2023 yılında 6 bin 3 daireye ruhsat verilirken, 2022 yılında sayı 3 bin 857'ye kadar geriledi. 2021 yılında ise 8 bin 878 daireyle 2010-2025 döneminin en yüksek yıllık ruhsat sayısına ulaşıldı.

Ruhsat sayısı 2017'de de 7 bin 935'e ulaştı

Erzurum'da 2010 yılında 5 bin 519 daire için yapı ruhsatı verildi. 2011 yılında 2 bin 361'e gerileyen sayı, 2012'de 4 bin 9, 2013'te 4 bin 926, 2014'te 4 bin 584 ve 2015'te 4 bin 962 oldu. 2016 yılında 7 bin 561'e yükselen ruhsat sayısı, 2017'de 7 bin 935'e çıkarak dönemin en yüksek değerlerinden birine ulaştı.

2018 yılında 5 bin 826'ya, 2019'da ise 3 bin 381'e düşen sayı, 2020'de 5 bin 660 olarak kaydedildi. 2021'deki 8 bin 878 dairelik zirvenin ardından 2022'de 3 bin 857'ye gerileyen ruhsat sayısı, sonraki yıllarda yeniden yükselişe geçti.

2025'in ikinci çeyreğinde 3 bin 172 daireye ruhsat verildi

Çeyrek dönemlere göre değerlendirildiğinde, 2010 yılında en fazla ruhsat 3 bin 168 daireyle dördüncü çeyrekte verildi. 2011 yılında ilk çeyrekte 80 olan sayı, diğer çeyreklerde sırasıyla 772, 754 ve 755 olarak gerçekleşti. 2012'de en yüksek rakam bin 633 ile ikinci çeyrekte kaydedilirken, 2013'te bu sayı 2 bin 23 oldu.

2014 yılında ikinci çeyrekte bin 990, 2015'te ise bin 607 daire için ruhsat düzenlendi. 2016 yılında ilk iki çeyrekte sırasıyla 2 bin 524 ve 3 bin 10 daireye ruhsat verilirken, 2017'de üçüncü çeyrekte 2 bin 717 daireyle yılın en yüksek çeyreklik rakamına ulaşıldı.

2018 yılında ikinci çeyrekte 2 bin 452, 2019'da üçüncü çeyrekte bin 568 daire için ruhsat verildi. 2020 yılında üçüncü çeyrekte 2 bin 196, 2021 yılında ise ikinci çeyrekte 2 bin 510 daire ruhsat aldı. 2022'de dördüncü çeyrekte bin 353, 2023'te aynı dönemde 2 bin 94 daire için ruhsat düzenlendi.

2024 yılında dördüncü çeyrekte 2 bin 947 daireye ruhsat verilirken, 2025 yılında ikinci çeyrekte 3 bin 172 daireyle son yılların en yüksek çeyreklik değerlerinden biri kaydedildi. 2025'in diğer çeyreklerinde ise ilk çeyrekte 460, üçüncü çeyrekte 2 bin 236 ve dördüncü çeyrekte bin 953 daireye ruhsat verildi.

İskan sayısında zirve 2019 yılında görüldü

Yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayılarında ise en yüksek yıllık rakam 2019 yılında kaydedildi. Bu yıl 6 bin 115 daire iskan alırken, 2010 yılında bin 558 olan sayı 2011'de 2 bin 385, 2012'de bin 977, 2013'te 3 bin 592 ve 2014'te 3 bin 500 oldu.

2015 yılında 2 bin 376'ya gerileyen iskan sayısı, 2016'da 3 bin 852, 2017'de 3 bin 948 ve 2018'de 3 bin 562 olarak gerçekleşti. 2019 yılındaki 6 bin 115 dairelik zirvenin ardından 2020'de 2 bin 880'e düşen sayı, 2021'de 4 bin 31'e, 2022'de 4 bin 628'e ve 2023'te 5 bin 4'e yükseldi. 2024 yılında 3 bin 121, 2025 yılında ise 2 bin 445 daireye yapı kullanma izin belgesi verildi.

2019'un ilk çeyreğinde 3 bin 844 daire iskan aldı

İskan verilerinin çeyreklik dağılımında 2010 yılında en yüksek sayı 675 ile dördüncü çeyrekte gerçekleşti. 2011 yılında dördüncü çeyrekte 831, 2012'de ikinci çeyrekte 856, 2013'te üçüncü çeyrekte bin 266 daire iskan aldı.

2014 yılında ilk çeyrekte bin 180, dördüncü çeyrekte bin 95 daireye yapı kullanma izin belgesi verildi. 2015 yılında en yüksek sayı 810 ile ikinci çeyrekte kaydedildi. 2016'da üçüncü çeyrekte bin 147, 2017'de ilk çeyrekte bin 292 ve 2018'de ilk çeyrekte bin 431 daire iskan aldı.

2019 yılında ilk çeyrekte 3 bin 844 daireye iskan verilmesi dikkat çekti. Aynı yıl ikinci çeyrekte 292, üçüncü çeyrekte bin 90 ve dördüncü çeyrekte 889 daire yapı kullanma izin belgesi aldı. 2020 yılında ilk çeyrekte bin 100, 2021'de bin 351, 2022'de bin 462 ve 2023'te bin 877 daireyle dördüncü çeyreklerde farklı dönemlerin yüksek rakamları kaydedildi.

2024 yılında dördüncü çeyrekte bin 410 daireye iskan verilirken, 2025 yılında ilk çeyrekte 504, ikinci çeyrekte 910, üçüncü çeyrekte 704 ve dördüncü çeyrekte 327 daire yapı kullanma izin belgesi aldı. 2026 yılının ilk üç çeyreğinde ise sırasıyla 586, 207 ve 589 daire iskan aldı.

TÜİK tarafından yayımlanan tabloda 2024 ve 2025 yılları ile 2026 yılının ilk ve ikinci çeyrek verilerinin revize edildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı