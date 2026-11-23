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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı üçüncü çeyrek İşgücü Girdi Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 3,1 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,1 arttı.

Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 0,6 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,6 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,9 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,1 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 34,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 34,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 31,3 arttı, inşaat sektöründe yüzde 35,0 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 35,9 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 0,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,7 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,7 arttı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 2,1 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 1,3 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,8 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 6,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,7 arttı, inşaat sektöründe yüzde 6,4 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,1 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 37,0 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 37,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 36,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 35,5 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 38,1 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 35,0 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 34,8 arttı, inşaat sektöründe yüzde 33,8 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 35,7 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 46,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 46,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 42,2 arttı, inşaat sektöründe yüzde 43,0 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 50,7 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 8,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında işgücü maliyeti endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 8,4 arttı, inşaat sektöründe yüzde 8,1 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,0 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 8,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 8,2 arttı, inşaat sektöründe yüzde 7,8 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,0 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 9,0 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 9,3 arttı, inşaat sektöründe yüzde 9,0 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8,9 arttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı