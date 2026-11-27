Ekonomik güven endeksi Kasım'da yüzde 1,1 artışla 98,4'e yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi Ekim ayındaki 97,3 seviyesinden Kasım ayında yüzde 1,1 artışla 98,4'e yükseldi. Kasım ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,4 artarak 86,8 olurken inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,8 azalarak 80,2'ye geriledi.
Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 97,3 iken, Kasım ayında yüzde 1,1 oranında artarak 98,4 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 97,3 iken, Kasım ayında yüzde 1,1 oranında artarak 98,4 değerini aldı. Bir önceki aya göre Kasım ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,4 oranında artarak 86,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 101,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 109,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 113,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,8 oranında azalarak 80,2 değerini aldı.