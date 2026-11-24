Psikolojik şiddetin fiziksel şiddet kadar yıkıcı sonuçlar doğurabildiğine dikkat çeken Klinik Psikolog Yaren Öner, aşağılama, tehdit, kontrol, sosyal izolasyon gibi davranışların kadınların ruh sağlığında derin izler bıraktığını vurguladı. Kadına yönelik şiddetin, bireysel bir 'aile içi mesele' ya da yalnızca mağdurun çözmesi gereken kişisel bir sorun değil; toplumsal sağlığı tehdit eden bir insan hakkı ihlali olduğunun altını çizen Öner, şiddet döngüsünden çıkışta psikoterapi, sosyal dayanışma ve güçlü destek mekanizmalarının önemine işaret etti.

Atlas Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi, Klinik Psikolog Yaren Öner, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada şiddetin ruh sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti.

Psikolojik şiddet de yıkıcı ve kalıcı izler bırakıyor

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün, yalnızca fiziksel sınırların ihlal edildiği olayları değil, çoğu zaman sessizce derinleşen ve ruhsal bütünlüğü hedef alan görünmez yaraların da konuşulması gereken bir gün olduğunu belirten Klinik Psikolog Yaren Öner, "Toplumsal alanda şiddet denildiğinde akla ilk olarak fiziksel müdahaleler gelse de Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, klinik gözlemler ve bilimsel çalışmalar, kadına yönelik psikolojik şiddetin de ruh sağlığı üzerinde en az fiziksel travmalar kadar yıkıcı ve kalıcı izler bıraktığını göstermektedir" dedi.

Kadınlar en sık psikolojik şiddete maruz kalıyor

TÜİK verilerine işaret eden Klinik Psikolog Yaren Öner, "Türkiye genelinde 18 bini aşkın kadınla gerçekleştirilen en güncel ulusal araştırma verileri de kadınların yaşamları boyunca en sık maruz kaldığı şiddet türünün yüzde 28,2 ile psikolojik şiddet olduğunu ve şiddete uğrayan kadınların neredeyse yarısının yani yüzde 47,7'sinin yaşadığı son şiddet deneyimini kimseyle paylaşamadığını göstermektedir" diye konuştu.

Şiddet, kronik bir travma kaynağıdır

Kadına yönelik şiddetin, bireyin temel güvenlik algısını, benlik saygısını ve dünyaya dair inancını derinden sarsan kronik bir travma kaynağı olduğunu vurgulayan Yaren Öner, "Şiddete maruz kalan kadınlarda; yoğun kaygı bozuklukları, majör depresyon, uyku ve yeme bozuklukları ile Travma Sonrası Stres Bozukluğu sıklıkla gözlemlenir. Kişi, sürekli bir tetikte olma hali (hipervijilans) yaşar; sinir sistemi adeta hiç bitmeyen bir tehdit algısı ile karşı karşıya kalır. Bu durum, zamanla duygusal uyuşmaya, çaresizlik hissine ve kişinin kendi bedenine, duygularına yabancılaşmasına yol açar" dedi.

Psikolojik şiddetin pek çok türü var

Psikolojik şiddetin fark edilmesinin güç olduğuna dikkat çeken Yaren Öner, "Fiziksel bir iz bırakmadığı için fark edilmesi ve kanıtlanması daha zor olan psikolojik şiddet; sistematik bir şekilde kişinin özgüvenini zedelemeyi, özerkliğini elinden almayı ve onu kontrol altına almayı amaçlayan davranışlar bütünüdür. Aşağılama, alay etme, tehdit, sosyal çevreden izole etme, ekonomik kısıtlama, suçluluk duygusu aşılama ve gerçeklik algısını çarpıtma (gaslighting) bu şiddet türünün en yaygın araçlarıdır" diye konuştu.

Psikolojik şiddet nerede başlar

Bu davranışların hangi noktada psikolojik şiddet sayıldığının da her zaman merak edildiğini ifade eden Yaren Öner, "Bu davranışlar hangi noktada şiddet sayılır' sorusunun yanıtı nettir: Bir davranış; karşı tarafın iradesini kısıtlıyor, kendini değersiz, yetersiz veya korkmuş hissetmesine neden oluyor, karar alma mekanizmasını felce uğratıyor ve süreklilik arz ediyorsa, ortada tartışmasız bir psikolojik şiddet vardır. 'Kıskançlık', 'koruma içgüdüsü' ya da 'öfke anı' gibi gerekçeler, bu davranışların şiddet olduğu gerçeğini değiştirmez" uyarısında bulundu.

Şiddet görünmeyen kalıcı izler bırakıyor

Şiddetin görünmeyen yaralarının, çoğu zaman bireyin iç dünyasında sessizce büyüdüğünü kaydeden Yaren Öner, "Uzun süreli şiddet döngüsüne maruz kalan kadınlarda 'öğrenilmiş çaresizlik' gelişebilir; kişi ne yaparsa yapsın durumu değiştiremeyeceğine inanmaya başlar. Benlik algısı zedelenen birey, yaşadığı şiddetin sorumluluğunu kendi üzerine alarak yoğun bir suçluluk ve utanç duygusu yaşayabilir. Bunun yanı sıra bastırılan yoğun duygusal stres bedensel yakınmalara (somatizasyon) dönüşerek kronik ağrılar, mide-bağırsak sorunları ve açıklanamayan fiziksel rahatsızlıklar şeklinde kendini gösterebilir. Uzun vadede bu durum, kişinin hem kendisiyle hem de çevresiyle sağlıklı ve güvenli bağlar kurma kapasitesini ciddi biçimde zedeler" diye konuştu.

İyileşme sürecinde destek mekanizmalarının rolü önemli

"Şiddet döngüsünden çıkmak ve ruhsal olarak iyileşmek, tek başına omuzlanabilecek bir süreç değildir; çok boyutlu ve güçlü destek mekanizmaları gerektirir" diyen Yaren Öner, şunları söyledi:

"Bu sürecin ilk basamağı, kadının kendini güvende hissedeceği yargılamayan bir sosyal çevredir. Aile, arkadaşlar ve dayanışma ağlarının 'Neden katlandın?' ya da 'Sen de şöyle yapmasaydın' gibi suçlayıcı tutumlardan uzak durarak yalnızca dinleyici ve destekleyici bir alan açması hayati önem taşır. Sosyal desteğin yanı sıra hukuki danışmanlık, ekonomik bağımsızlığı destekleyen mekanizmalar ve gerektiğinde barınma imkanı sunan kurumsal yapılar, iyileşmenin somut zeminini oluşturur."

Psikoterapinin dönüştürücü gücü

Profesyonel psikolojik destek ve psikoterapinin, şiddet mağduru kadınların travmayı anlamlandırmaları ve yaşamlarının kontrolünü yeniden ele almaları için güvenli bir liman sunduğunu kaydede Yaren Öner, "Terapi odası, kişinin yargılanmadan, etiketlenmeden ve tehdit altında hissetmeden kendi hikayesini anlatabildiği bir alandır" diyerek bu süreci şöyle açıkladı:

Duygu Düzenleme ve Travma İşleme: Kişinin bastırdığı korku, öfke ve utanç gibi zorlayıcı duyguları tanıması, regüle etmesi ve travmatik hatıraların bugünkü yaşamı üzerindeki yıkıcı etkisinin azaltılması hedeflenir.

Benlik Saygısının Onarımı: Şiddetle birlikte erozyona uğrayan özdeğer duygusu yeniden inşa edilir; kişinin kendi sınırlarını fark etmesi ve "hayır" diyebilme becerisini kazanması desteklenir.

Yeniden Güven İnşası: Travma, dünyaya ve insanlara duyulan temel güveni yıkar. Terapist ile kurulan tutarlı, şeffaf ve güvenli terapötik ilişki, kadının önce kendine, ardından sağlıklı sosyal ilişkilere yeniden güven duyması için bir model oluşturur.

"Kadına yönelik şiddet, toplumsal sağlığı tehdit eden insan hakkı ihlalidir"

Öner, şiddetin karşısında sessiz kalmamak ve dayanışmayı büyütmenin gerekliliğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadına yönelik şiddet, bireysel bir 'aile içi mesele' ya da yalnızca mağdurun çözmesi gereken kişisel bir sorun değil; toplumsal sağlığımızı tehdit eden bir insan hakkı ihlalidir. Ruhsal iyileşme mümkündür ancak bu iyileşmenin kalıcı olabilmesi için şiddeti meşrulaştıran dilin değişmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin her alanda güçlenmesi ve kadınların seslerini duyurabilecekleri güvenli kanalların açık tutulması gerekir. Unutmamalıyız ki; şiddetin karşısında sessiz kalmamak ve dayanışmayı büyütmek, hem bireysel yaraların sarılmasının hem de sağlıklı bir toplum inşa etmenin en temel adımıdır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı