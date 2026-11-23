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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında satılan konut ve iş yeri sayılarına ilişkin istatistikleri paylaştı.

Buna göre Sivas'ta geçen ay bin 30 konut satıldı. Bin 30 konutun 558'ini ilk el satış, 472'sini ise ikinci el satışlar oluşturdu.

Verilere göre Sivas'ta ekim ayında satılan iş yeri sayısı da 86 olarak gerçekleşti. Bunun 21'ini ilk el satış, 65'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı