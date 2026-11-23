Sivas'ta ekimde bin 30 konut satıldı, ilk el satışlar 558 olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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TÜİK'in ekim ayı verilerine göre Sivas'ta bin 30 konut satıldı. Satışların 558'ini ilk el, 472'sini ikinci el konutlar oluştururken aynı dönemde 86 iş yeri satıldı; bunun 21'i ilk el, 65'i ikinci el satıştı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında satılan konut ve iş yeri sayılarına ilişkin istatistikleri paylaştı.
Buna göre Sivas'ta geçen ay bin 30 konut satıldı. Bin 30 konutun 558'ini ilk el satış, 472'sini ise ikinci el satışlar oluşturdu.
Verilere göre Sivas'ta ekim ayında satılan iş yeri sayısı da 86 olarak gerçekleşti. Bunun 21'ini ilk el satış, 65'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı