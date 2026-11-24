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??????? Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da yılın üçüncü çeyreğinde 7 bin 6 daireye yapı ruhsatı verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı temmuz-eylül aylarına ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre belirtilen dönemde Trakya'da en çok yapı ruhsatı verilen il Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'da 5 bin 32 daireye yapı ruhsatı verilirken, Edirne'de 1104, Kırklareli'nde ise 870 daireye yapı ruhsatı verildi.

Kaynak: AA