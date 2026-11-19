Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 170 bin 230'a yükseldi. Kentte 77 bin 380 otomobil ve 45 bin 165 motosiklet bulunurken, araç sayısındaki tablo trafik yoğunluğunu da gündeme taşıdı.

Düzce'de araç sayısındaki artış dikkat çekmeye devam ediyor. Ekim ayı sonu itibarıyla kent genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı 170 bin 230 olarak kayıtlara geçti. Araç türlerine göre dağılımda otomobil ve motosikletler ilk sıralarda yer aldı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Düzce'de trafiğe kayıtlı araçların türlerine göre dağılımı şöyle: otomobil: 77 bin 380, minibüs: 3 bin 97, otobüs: 1 bin 568, kamyonet: 21 bin 436, kamyon: 5 bin 935, motosiklet: 45 bin 165, özel amaçlı araç: 684, traktör: 14 bin 965.

Düzce'de toplam 170 bin 230 araca ulaşılması, kentteki trafik yoğunluğunu da yeniden gündeme getirdi. Özellikle otomobil ve motosiklet sayısının yüksekliği, şehir içi ulaşımda yaşanan hareketliliğin boyutunu ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı