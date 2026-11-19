Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılının ilk 7 ayında 501 bin 51 çocuk dünyaya geldiğini açıkladı. Aydın ilinde ise 2026 yılının ilk 7 ayında 5 bin 394 bebeğin dünyaya geldiği, en fazla doğumun ise Temmuz ayında gerçekleştiği kayıtlara geçti.

Aydın'da 2026 yılının Ocak ayında 825, Şubat ayında 682, Mart ayında 776, Nisan ayında 658, Mayıs ayında 701, Haziran ayında 835 çocuk dünyaya gelirken Temmuz ayında bu rakamın 917'ye yükseldiği kaydedildi. Aydın'da 2026 yılının Ocak ve Haziran aylarında 825 çocuk dünyaya gelirken en fazla çocuk doğumunun gerçekleştiği ay Temmuz ayı oldu.

Öte yandan ülke genelinde 2026 yılının ilk 7 ayında 81 bin 661 bebek ile İstanbul 1. sırada yer alırken, 431 bebek doğumu ile Tunceli en son sırada yer aldı.

Ülke genelinde 2026 yılının ilk 7 ayında 14 ilde 10 binin üzerinde bebek dünyaya gelirken, tutulan kayıtlara göre 1 Ocak-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında, Adana'da 13 bin 293 bebek, Ankara'da 28 bin 661 bebek, Antalya'da 13 bin 357 bebek, Bursa'da 17 bin 175 bebek, Diyarbakır'da 17 bin 641 bebek, Gaziantep'te 19 bin 659 bebek, Hatay'da 11 bin 087 bebek, Mersin'de 10 bin 444 bebek, İstanbul'da 81 bin 661 bebek, İzmir'de 18 bin 891 bebek, Kocaeli'de 12 bin 831 bebek, Konya'da 14 bin 795 bebek, Şanlıurfa'da 29 bin 527 bebek, Van'da 10 bin 049 bebek dünyaya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı