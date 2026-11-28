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Türkiye'de finans ve sigorta sektörlerinde ivme kazanan dijital dönüşüm, yapay zeka entegrasyonu ve değişen risk dinamikleri, sektörlerin istihdam yapısı ve ihtiyaç duyduğu insan kaynağı yetkinliklerini de baştan şekillendiriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayında yayımladığı ağustos ayına ilişkin Ücretli Çalışan İstatistikleri, finans ve sigorta sektörlerindeki istihdam genişlemesini ortaya koydu.

Verilere göre, Türkiye genelinde sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 2 artış kaydederken, finans ve sigorta faaliyetlerindeki büyüme söz konusu ortalamanın üstüne çıkarak yüzde 2,4'e ulaştı.

Geçen yıl ağustosta 359 bin 228 olan sektördeki çalışan sayısı, bu yıl aynı dönemde 367 bin 974'e çıktı.

Finansal mimaride hız kazanan dijitalleşme süreci, şube odaklı geleneksel hizmet yapısını dönüştürürken insan kaynağı ihtiyacını da yeni alanlara kaydırdı.

Bu kapsamda, katılım finans alanındaki portföy artışı, yeni nesil sigortacılık ürünleri ve dijital bankacılık altyapılarına yapılan yatırımlar, risk yönetimi, siber güvenlik, yapay zeka entegrasyonu ve veri analitiği gibi nitelikli kadrolara olan talebi besliyor.

Sektörün sunduğu dinamik kariyer olanakları, yüksek katma değerli iş kollarında uzmanlaşmak isteyen nitelikli genç nüfus için önemli bir çekim noktası da oluşturuyor.

Finansal teknolojilerle entegre olan ekosistem, bir yandan temel finans ve sigorta uzmanlığını koruyor, diğer yandan teknoloji disiplinlerinden beslenen yeni nesil rollerle istihdam kapasitesini artırmayı sürdürüyor.

"Sektör, yapay zekayla ihtiyaç duyduğu yetkinlikler açısından dönüşüm yaşıyor"

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay, konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bankacılık sektörünün, yapay zeka ve dijitalleşmeyle yalnızca teknolojik açıdan dönüşüm geçirmediğine işaret eden Firuzbay, iş yapış biçimleri ve ihtiyaç duyduğu yetkinlikler açısından da önemli bir dönüşüm yaşadığını söyledi.

Firuzbay, "Veri bilimi, yapay zeka, siber güvenlik ve dijital ürün geliştirme gibi alanlar ön plana çıkarken, aynı zamanda sosyal ve duygusal becerilerin de bir o kadar önemli hale geldiğini görüyoruz." dedi.

Bugüne kadar yetenekleri değerlendirirken öncelik verdikleri analitik düşünme, problem çözme, öğrenme çevikliği ve iletişim gibi yetkinliklerin halihazırda çok daha kritik hale geldiğini dile getiren Firuzbay, "Artık yalnızca doğru cevabı bulan değil, doğru soruyu sorabilen, veriden anlam çıkaran, yapay zeka çıktılarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendiren ve değişime hızla uyum sağlayan yetenekler öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Firuzbay, geleceğin bankacılığında asıl farkı, teknolojinin gücünü yaratıcılık ve empatiyle birleştirebilen insanların yaratacağına inandıklarını kaydederek, doğru yeteneği kuruma kazandırmak kadar, mevcut yetenekleri geleceğin ihtiyaçlarına göre geliştirmeyi de stratejik öncelik olarak gördüklerini vurguladı.

"Siber güvenlik ve risk mühendisliği gibi alanlar stratejik önem kazandı"

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar da TÜİK verilerindeki istihdam artışının, sigortacılığın büyümesi kadar dönüşen uzmanlık ihtiyacını da ortaya koyduğunu söyledi.

İklim krizi, siber tehditler ve yapay zekayla birlikte risklerin niteliklerinin değiştiğine, aktüerya, veri bilimi, ileri analitik, siber güvenlik ve risk mühendisliği gibi alanların stratejik önem kazandığına dikkati çeken Yaşar, "Sektör artık riskleri öngören, modelleyen ve önleyici çözümler geliştiren uzmanlara ihtiyaç duyuyor." dedi.

Yaşar, önleyici sigortacılığı, söz konusu dönüşümün merkezinde konumlandırdıklarını belirterek, sigorta, finansman ve ödeme sistemlerini buluşturan ekosistemlerinin, farklı disiplinleri birlikte değerlendirebilen ve teknolojiyi somut faydaya dönüştürebilen insan kaynağının önemini artırdığını söyledi.

Geleceğin sigortacısının güçlü teknik yetkinliği, veri okuryazarlığını, analitik düşünceyi ve finansal danışmanlık becerisini bir arada taşıyacağına işaret eden Yaşar, "Gelecek dönemde rekabet üstünlüğünü belirleyecek temel unsurlardan biri, teknolojiyi doğru kullanırken, insan ilişkilerinde güveni koruyabilen ve müşteriye gerçek değer üretebilen profesyoneller olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA