Türkiye'de 2019 böyle geçti (11)

19.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:04

Türkiye'de 2019 Kasım ayında ülke gündeminin ilk sıralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'da 13 Kasım'da yaptıkları görüşme yer aldı.

Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Trump ile ilk kez yüz yüze geldiği Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından Erdoğan, Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlü ve sağlıklı bir zeminde ilerletilmesi, iş birliğinin derinleştirilmesi konularında Trump ile hemfikir olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın kendisine hitaben yazdığı, YPG/PKK'nın elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı teröristle ilgili ifadeler içeren mektubunu ABD Başkanı'na iade ettiğini belirterek, "Ferhat Abdi Şahin denilen bu teröristin Amerika gibi bir ülkenin başkanı tarafından muhatap alınmasını üzüntüyle tabii ki karşıladım" dedi.

Kasım ayının önemli olayları şöyle:

1 Kasım

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında 22 Ekim 2019'da Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde, Fırat'ın doğusunda, Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'ların katılımıyla ilk ortak kara devriyesi gerçekleştirildi. Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasındaki bölgede yürütülen Türk-Rus ortak devriyesi, 4 saat sürdü.

Meslek kuruluşları, üniversiteler ve kamudaki üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda "çakar" tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımı 1 Kasım itibarıyla yasaklandı.

56. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde, yönetmenliğini Ali Özel'in yaptığı "Bozkır", en iyi film seçildi. Film, en iyi yönetmenin de aralarında bulunduğu 10 ödüle layık görüldü. Festivalde, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü "Aşk, Büyü vs." filmindeki rolüyle Selen Uçer'e verildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü ise "Küçük Şeyler" filmindeki rolüyle Alican Yücesoy ve "Bozkır" filmindeki rolüyle Mücahit Koçak paylaştı.

Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü kapsamında, haber dilinden yeni haber formatlarına, haber yayın mecralarını çeşitlendirmekten yeni teknolojik gelişmeleri habere uyarlamaya kadar birçok yeniliği içeren "100. Yıl Haber Vizyon Belgesi", Genel Müdürlük'te düzenlenen programla tanıtıldı.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, programdaki konuşmasında, dünyanın en etkili haber ajanslarından biri olan AA'nın 100. yaşına girdiğinde çok daha güçlü, Türk ve dünya medyasına haber sağlayan en önemli kaynaklardan biri olacağını söyledi.

2 Kasım

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu ile 22 Ekim'de Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde, taktik ve teknik hususları görüşmek üzere Ankara'ya gelen ikinci Rus askeri heyetiyle 1-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen görüşmelerin tamamlandığını bildirdi.

3 Kasım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'daki KKK İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.

Saadet Partisi 7. Olağan Kongresi'nde Temel Karamollaoğlu genel başkanlığa yeniden seçildi. Ankara Spor Salonu'ndaki kongrede, tek aday olan Karamollaoğlu, geçerli 962 oyun tamamını alarak tekrar genel başkan oldu.

4 Kasım

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılandığı davada, sözde atama listesinde "İstanbul TRT Müdürü" olarak geçen eski Albay Hüseyin Ergezen'in arasında bulunduğu 8 sanık "Anayasayı ihlal etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı?.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan Ahmet Altan'a 10 yıl 6 ay ve Nazlı Ilıcak'a da 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatine hükmedildi.

"Örgüte yardım" suçundan cezalandırılan tutuklu sanıklar Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın suçun niteliği ve tutuklulukta geçirilen süreye göre tahliyesi kararlaştırıldı. Altan ve Ilıcak hakkında, "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanması hükmünün ardından Ilıcak, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarından, Ahmet Altan da Silivri'den gece tahliye edildi.

5 Kasım

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, terörle mücadele ve 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı'nın bölgesel ve uluslararası yansımaları ele alındı.

6 Kasım

Milli İstihbarat Teşkilatının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Balkan yapılanması soruşturması kapsamında Kosova'da düzenlediği operasyon sonucunda Türkiye'ye getirilen ve burada yargılanan tutuklu sanıklar Osman Karakaya ve Cihan Özkan'a, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl altışar ay hapis cezası verildi.

7 Kasım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı genelgeyle her yıl 11 Kasım'ın "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Aksaray'da bir okulda otizmli öğrencilerin yuhalanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, olayın ne eğitim sistemi ne de toplumsal değerlerle örtüştüğünü belirterek, "Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Milli insansız hava aracı ANKA, bir günden uzun süreli uçuş gerçekleştirdi. ANKA, 26 saat 30 dakika uçarak yeni bir rekora imza attı.

8 Kasım

Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalında 2 bin 625 personel, 179 timin katılımıyla, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Kıran-5 Operasyonu başlatıldı.

Tiyatro sanatçısı, yazar, eleştirmen ve yönetmen Özdemir Nutku, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 88 yaşında hayatını kaybetti.

10 Kasım

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında törenlerle anıldı.

Atatürk'ün vefatının 81'inci yılı nedeniyle Anıtkabir'de devlet töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Atatürk'ü Anma Töreni"nde "Cumhuriyeti yüceltmek için tüm tarihimizi yok saymaya kalkanlar bize göre kendi geçmişlerinden utananlardır. Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için ondan önceki tarihimize kin kusanlar da aynı şekilde Atatürk maskesi takarak bu millete olan husumetlerini gizlemeye çalışıyorlar. Ne Atatürk'ü ne de Cumhuriyeti bu istismarcı zihniyetin insafına terk etmedik, etmeyeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı"na 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personel katıldı.

11 Kasım

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Batıkent Çakırlar Mevkisi'ndeki Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programına katıldı. Erdoğan, "Bugün burada sizlerle paylaştığımız güzel manzara ülkemizin 81 vilayetindeki 2 bin 23 ayrı noktada aynı anda yaşanıyor. 11.11.2019 tarihinde saat 11.11'de toplam 11 milyon fidan ve ağacı geleceğe nefes olması ümidiyle toprakla buluşturuyoruz. Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmaktır." diye konuştu.

Türkiye'de bulunan yabancı terörist savaşçıların iadelerine başlandı. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sabah saatlerinde Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçının Türkiye'den sınır dışı edildiğini bildirdi.

İran'daki Mustafa Bilim ve Teknoloji Vakfı tarafından, İslam dünyasında bilimin gelişimine katkıda bulunmak, akademisyenler ve araştırmacılar arasındaki bilimsel ilişkileri geliştirmek amacıyla verilen Mustafa Ödülü'ne bu yıl, iyonosferik ve atmosferik fizik alanındaki çalışmaları nedeniyle Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan layık görüldü.

Anayasa hukuku profesörü ve eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal, 90 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Soysal, evinde vefat etti.

12 Kasım

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti için ABD'ye gitti. Erdoğan, Washington'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi için bugüne kadar birçok adım attık, atmayı da sürdüreceğiz. Tüm darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmamakta kararlıyız." dedi. Ziyaretin, Türk-Amerikan ilişkilerinin içinden geçmekte olduğu sancılı bir dönemde gerçekleştiğini belirten Erdoğan, Trump ile gündemlerinde yer alan tüm konuları ayrıntılı şekilde görüşeceklerini söyledi.

13 Kasım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra yaptıkları ilk yüz yüze görüşmenin ardından Oval Ofis'te ABD'li bazı Cumhuriyetçi senatörlerle bir araya geldi. Bir senatörün sorusu üzerine Erdoğan, "Kürtler benim aynı zamanda vatandaşım. Dünyada en çok Kürt'ün yaşadığı yer benim ülkemdir. Şu anda Parlamentoda partimin 50 kadar Kürt milletvekili var." diye konuştu.

Erdoğan ve Trump, baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlü ve sağlıklı bir zeminde ilerletilmesi, iş birliğinin derinleştirilmesi konularında Trump ile hemfikir olduklarını dile getiren Erdoğan, "Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız. Sayın Başkan'la milli güvenliğimizi tehdit eden terör oluşumlarıyla mücadele konusunda karşılıklı irademizi teyit ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın kendisine hitaben yazdığı 9 Ekim tarihli, YPG/PKK'nın elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı teröristle ilgili ifadeler içeren mektubunu ABD Başkanı'na iade ettiğini belirterek, "Ferhat Abdi Şahin denilen bu teröristin Amerika gibi bir ülkenin başkanı tarafından muhatap alınmasını üzüntüyle tabii ki karşıladım. Ferhat Abdi Şahin denilen yüzlerce insanımızın öldürülmesine vesile olan bir teröristtir ve şu anda cezaevinde olan Apo'nun da 'manevi oğlum' dediği bir teröristtir. Böyle birisinin bizim stratejik ortağımız tabii Amerika tarafından bu şekilde karşılanması doğrusu bizi üzmüştür." diye konuştu.

Erdoğan, Washington temasları kapsamında ABD Ticaret Odası ve DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısında iş insanlarına hitap etti, Maryland eyaletindeki Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ederek, Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya geldi.

Şanlıurfa'da 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki cephanelikte patlama meydana geldi. Mühimmat deposundaki iki patlamada bir sivil ile 16 asker yaralandı.

İçişleri Bakanlığınca, Van, Hakkari ve Şırnak kırsalındaki Faraşin bölgesinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesinin engellenmesi ve bölgede barınan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 2 bin 360 personelin katılımıyla Kıran-6 Operasyonu başlatıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası alan ve adli kontrolle 5 Kasım'da tahliye edilen Ahmet Altan, başsavcılık itirazıyla hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından tutuklandı.

16 Kasım

Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin yakın akrabası 25 kişiden 4'ü tutuklandı. 2'si çocuk 21 kişi ise geri gönderme merkezine gönderildi.

Terör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 15 Kasım'da gözaltına alınan Şanlıurfa'nın Suruç Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik'in yerine Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş görevlendirildi.

Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü ve Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı. Özaydın'ın yerine Mazıdağı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, Öncü'nün yerine Savur Kaymakamı Bayram Türker, Esmez'in yerine de Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

17 Kasım

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 36'ncı kuruluş yıl dönümünde, Kıbrıs Rum kesiminde KKTC bayrağının yakılmasını kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Rum tarafında, KKTC bayrağı yakılmasını kınıyor ve KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarına tam destek veriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığından da KKTC bayrağının yakılmasının en sert şekilde kınandığı açıklaması yapıldı.

Ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, İstanbul'da, akciğer rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 91 yaşında hayatını kaybetti. "Devlet sanatçısı" unvanı da bulunan Kenter, sanat yaşamı boyunca 100'den fazla tiyatro oyunu, film ve dizide rol aldı.

Devlet Tiyatrolarında görev yapan, kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları topluluğunu kuran, Ankara Devlet Konservatuvarı, İstanbul Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde bölüm başkanlığını üstlenen Kenter, üç kez Altın Portakal ödülünün de sahibi oldu.

Terör örgütü PKK/YPG'nin, işgal ettiği Tel Abyad'dan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlediği roketli ve havanlı saldırılarda 10 Ekim'de yaralanan Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğü personeli 59 yaşındaki Halil Yoğurt, Şanlıurfa'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt, İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede 76 yaşında vefat etti.

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden Muhammed el-Helvacı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi Ankara Arena Spor Salonu'nda yapıldı. Fatih Erbakan, kurucusu olduğu Yeniden Refah Partisinin 1. Olağan Büyük Kongresi'nde delegelerin 971'inin oyunu alarak genel başkan seçildi.

18 Kasım

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağına karşı, bir halkın, bir milletin sembolü olan bayrağa karşı yapılan bu hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bunu sadece birkaç provokatörün yaptığı bir eylem olarak değerlendirmiyoruz. Sistematik bir faaliyet olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, 13 Kasım'da Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında meydana gelen patlamanın "mühimmatın, mevsimsel değişiklik ve depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesiyle yaşandığının" değerlendirildiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısı yöneticilik görevinden alındı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında, bazı okullarda günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklere yer verildiği tespiti üzerine, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında bazı okulların müdürleri görevden uzaklaştırıldı.

Aranan teröristler listesinde "turuncu" kategoride yer alan terör örgütü El Kaide üyesi Mevlüt Cüşkün, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Devlet Tiyatrosu sanatçılarından, 1999'da yaşamını yitiren şair ve yazar Salah Birsel'in eşi Jale Birsel, İzmir'de 92 yaşında hayatını kaybetti.

19 Kasım

Şırnak'ta, PKK/KCK'nın sözde Cudi grubu sorumlusu "Andok" kod adlı Mahmut Taş, sözde Silopi YPS sorumlusu "Adil" kod adlı Hüsnü Kaplan etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, gri kategoride aranan Semra Tuncer yakalandı.

Usta oyuncu Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlandı. Tedavi gördüğü hastanede 17 Kasım'da hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Kenter için ilk tören Kenter Tiyatrosu'nda düzenlendi. Törenin ardından Kenter'in cenazesi, Levent Afet Yolal Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Kabristanı'nda toprağa verildi.

Isparta'da, eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Zafer P. (19) daha sonra polise teslim oldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Cankel'in cenazesi Muğla'da toprağa verildi.

Çorum'da yol yapım çalışması sırasında, içinde kadın iskeleti, cam parçaları ve toprak parfüm şişesi olan Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık lahit bulundu.

20 Kasım

Suriye'nin Afrin şehrinde, 23 Ocak 2018'de Zeytin Dalı Harekatı sırasında PYD/YPG terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın cenazelerini kaçıran terörist Duzyer Kurdi, Suriye'nin Racu bölgesinde yakalandı. Hatay'a getirilen Kurdi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'da yürütülen terör soruşturması kapsamında 15 Kasım'da gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, tutuklandı.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 14 Kasım'da gözaltına alınan, aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 12 zanlı tutuklandı.

Gazeteci Rahmi Turan, Sözcü gazetesindeki köşe yazısında, "9 Kasım'da bir CHP'linin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü" iddiasını gündeme getirdi.

21 Kasım

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'daki Maslak Acıbadem Hastanesinde 79 yaşında vefat etti.

28 Ağustos 2006'da atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 30 Ağustos 2008'de emekliye ayrılan Orgeneral Büyükanıt, TSK Şeref Madalyası, TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, İtalya Şeref Nişanı, ABD Liyakat Madalyası, Pakistan İmtiyaz Nişanı ve Kore Cumhuriyeti Tongil Liyakat Madalyası sahibiydi. Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt da 4 gün önce yaşamını yitirmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon kanalındaki canlı yayında, gazeteci Rahmi Turan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir CHP'li ile görüştüğü iddialarına ilişkin yazısı hakkında, "Ben şaşırmadım. Zaten 'CHP'yi nasıl dağıtırız, nasıl kendi içinde kavga çıkar?' bunun için çalışan ekipleri var. Önümüzdeki süreçte yine masa, sandalye atılan, yumrukların atıldığı bir süreci yaşatmak istiyorlar bize, adamlar tutuldu, paralar verildi. Biz bunları gayet iyi biliyoruz." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise yazılı açıklamasında, Turan'ın köşe yazısındaki iddiaların mesnetsiz olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'CHP'li bir siyasetçiyle görüştüğü ve aralarında bu kişinin CHP genel başkanı olması yönünde bir diyalog geçtiği' iddiası tamamen gerçek dışıdır, hayal ürünüdür." ifadesini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine 20 Ağustos 2018'de ateş açılmasına ilişkin davada yargılanan 4 sanıktan 3'ü, 3 yıl 9 ay ila 9 yıl 19 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhuriyet gazetesi eski yazar ve yöneticilerinin, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin verilen hükmü bozmasının ardından yeniden yargılandığı davada mahkeme, kararını açıkladı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 sanıkla ilgili daha önce verdiği 3 yıl ile 8 yıl 1,5 ay arasında değişen hapis cezalarında direnirken, yüksek mahkemenin bozma kararına uyarak Kadri Gürsel'in beraatine hükmetti.

Kayseri'de bin 300 metre uzunluğunda, 26 kapıdan birbirine geçişi olan yeni bir yer altı şehri bulundu.

22 Kasım

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, "Son günlerde bir şey tutturdu, güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. 'Böyle bir görüşme olmadı' dediler." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Kendisi de diyor ki 'herhalde yanıldık' filan. Bay Kemal senin hayatın yalan, hayatın yalan. Bak İzmir'den, milletvekili olduğun ilden sesleniyorum sana. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat ettin, ettin. Etmediğin takdirde CHP'nin genel başkanlığı bu yalancıdan kurtulsun ve çek git ama yapamaz." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'de Buzul Çağı'ndan kalma, 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün yasal izinle yapılan define kazısı sonucu kurumasına ilişkin, göl kıyısındaki mikroorganizmaların yeniden canlandırılacağını, doğal yoldan su takviyesi yapılacağını söyledi. Kurum, Türkiye'de yapılacak her türlü kazı için artık Bakanlıktan ÇED raporu alma zorunluluğu getirdiklerini bildirdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015'te makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin davada, ilk derece mahkemesince 2 sanığa "Anayasa'yı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 3 ayrı suçtan verilen 42'şer yıl, 3 sanığa da "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

23 Kasım

Tunceli'de, terör örgütünün kış üslenmesine girmesinin engellenmesi ve bölgede barındığı belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, jandarma ve polis özel harekat unsurlarından oluşan 2 bin 250 personelle "Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu" başlatıldı.

İzmir merkezli 44 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 124 şüpheliden 80'i tutuklandı.

Tedavi gördüğü hastanede 21 Kasım'da yaşamını yitiren Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt için İstanbul'daki 1'inci Ordu Komutanlığı Karargahı'nda askeri tören düzenlendi. Törenin ardından Büyük Selimiye Camisi'ne getirilen Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt'ın cenazesi, cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığında defnedildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir 'de yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun" sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Sen ister cumhurbaşkanlığını koy, istersen koyma. Seninle her yerde ve her ortamda tartışmaya hazırım. Buradan Sayın Erdoğan'a bir daha çağrı yapıyorum. Olur ya benim dediğim televizyona gelmezsin, olur ya bağımsız görev yapan televizyonlara gelmezsin. Ben senin istediğin televizyona gelmeye hazırım." dedi.

24 Kasım

Muş Şenyayla bölgesindeki operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından, "Söz konusu Şenyayla/Dorsin terörist grubunun, 12 Eylül'de Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Agaçkorur köyünde 7 sivilin şehit edildiği ve 10 sivilin de yaralandığı el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırının sorumlusu olduğu tespit edildi." açıklaması yapıldı.

CHP'li Muharrem İnce, bir köşe yazarı tarafından ortaya atılan "Erdoğan ile görüştüğü" iddialarına ilişkin Yalova merkeze bağlı Elmalık köyündeki evinde basın mensuplarına açıklama yaptı. İnce, "Bu dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretilmiştir. Bunu, benim dışarıdaki rakiplerim değil partideki küçük bir grup üretmiştir. 24 Haziran akşamından bu yana bu grup dedikodu üretmeye devam etmektedir. Bu kumpasçılar CHP'nin ayağında bir prangadır. CHP kendi ayağındaki bu prangayı kırmadığı sürece temiz siyaset yolunda yürümesi imkansız hale gelecektir. CHP, Türkiye'de temiz siyaset diyorsa önce bu pisliği temizlemelidir." dedi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, 11 ayda 15 milyonun üzerinde yabancı turist ağırladı. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turist ile rekor kıran Antalya, bu yıl 11 ayda tarihinde ilk kez 15 milyon turist sayısını ulaşarak, yeni bir rekora imza attı.

25 Kasım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komitesinin Beşinci Toplantısı için Katar'a gitti. Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim huzurunda Türkiye ile Katar arasında 7 anlaşma imzalandı.

"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri"nin bu yılki sahipleri belirlendi. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulunca, "edebiyat" alanında Nuri Pakdil, "müzik" alanında MFÖ, "sinema" alanında Mesut Uçakan, "resim" alanında Devrim Erbil, "geleneksel sanatlar" alanında Fuat Başar, "mimarlık" alanında Doğan Kuban, "sosyal bilimler" alanında ise Ahmet Yaşar Ocak ödüle layık görüldü. Bu yılki "vefa ödülü"nün trafik kazasında hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun'a verilmesi kararlaştırıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık bakanlıkları ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile kadına yönelik şiddetle mücadele için başlatılan "Mercan Seferberliği" kapsamında 75 maddelik "2020-2021 Koordinasyon Planı" hazırlandı. Buna göre, kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal ve yerel uygulamalarını değerlendirmek, iş birliği ve koordinasyonu artırmak amacıyla ilgili kurumlardan temsilcilerin katılımı ile üç ayda bir toplanmak üzere "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Teknik Kurulu" oluşturulacak.

26 Kasım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda 1230 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiği" iddiasıyla kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan ile bir internet sitesinin sahibi Talat Atilla'ya manevi tazminat davası açtı. "Tüm toplumun tepkisini çeken bu yalan haber ile İnce'nin kişilik haklarının ağır bir biçimde ihlal edildiği" savunulan dava dilekçesinde, Turan'dan 5 kuruş, Atilla'dan ise 3 kuruş manevi tazminat talep edildi.

Merkez üssü Arnavutluk'un Dıraç kenti olan 6,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere 3 araç ile AFAD arama kurtarma ve UMKE personeli TSK'ya ait uçakla bölgeye gitti. Türk Kızılay da deprem bölgesine çadır, battaniye ve hijyen setinin yer aldığı 2 tır ile 8 afet uzmanı gönderdi.

Milli Savunma Bakanlığı, YPG/PKK'nın, Rasulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde patlattığı bombalı araçlı saldırıda, 17 kişinin öldüğünü, 20'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ayfer Y.'nin de aralarında olduğu 7 kişi, terör propagandası yapmaktan tutuklandı.

Mardin'de terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li eski Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü ve Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez tutuklandı.

Kilis'te terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla aranan Özbek uyruklu B.U. ile Kazakistan uyruklu A.A, merkeze bağlı İnanlı köyü Suriye sınır hattında yakalandı. Şüphelilerden A.A'nın Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirtildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütünün yüksek yargı yapılanmasında "Danıştay abisi" olduğu belirlenen eski Danıştay üyesi Galip Tuncay Tutar'a örgüt yöneticiliğinden 16 yıl hapis cezası verdi. Bu kararla FETÖ'nün yüksek yargı üyelerinin yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesindeki davalarda en yüksek ceza verilmiş oldu.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, 4 yıl önce güneş enerjisi montajı yaparken elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek'e başvurusu üzerine çift kol nakli ameliyatı yapıldı.

27 Kasım

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe operasyonlarında 27 Kasım itibarıyla 170 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremden etkilenen Türk vatandaşları Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir uçakla Türkiye'ye getirildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2019 Sedat Simavi Ödülleri kapsamında, gazetecilik ödülü Tuncay Mollaveisoğlu'na, televizyon ödülü haber dalında Nazlı Yerebasmaz ve Çağlar Güner'e, belgesel ödülü Neslihan Semerci'ye, karikatür ödülü Zafer Temoçin'e verildi. Hidayet Sayın edebiyat, Halil Özcan sosyal bilimler, Prof. Dr. Hakan Ürey fen bilimleri, İrem Yaman spor ödülüne layık görüldü. "Behçet Hasta Serumları Bakterilerde Bulunan HSP-65 ile Ortak Epitoplara Sahip Nörofilaman Medium'a Karşı İmmünoreaktivite Gösterir" başlıklı ortak çalışma, sağlık bilimleri ödülünü aldı.

28 Kasım

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) düzenlediği operasyonla, aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride bulunan ve PKK/KCK adına Sincar'da faaliyet yürüten en üst düzey kadın örgüt mensubu "Medya Agit" kod adlı Beraat Afşin etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de katıldığı bir çalıştayda yaptığı konuşmada, İzmir'de bir Alevi vatandaşın evinin işaretlenmesine ilişkin "O eve yapılan işareti, kendi evime yapılmış işaret olarak görüyorum. Arkadaşlarımız o kişiyi bulacaktır. İçişleri Bakanlığı olarak bizatihi tarafız bu olaya hukuken de tarafız. Adaletin önüne o kişi çıkacak ve bunun bedelini ödeyecek." dedi.

29 Kasım

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6,3 büyüklüğünde deprem meydana gelen Arnavutluk'ta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ aracılığıyla 500 konut yapılacağını bildirdi.

"Ergenekon davası"nda gizli tanık olarak ifade veren eski cumhuriyet savcısı Bayram Bozkurt, Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesince "FETÖ/PDY üyesi olduğu", "yalancı tanıklık yaptığı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kıldığı" gerekçesiyle 15 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin dosyası ayrılan 4'ü tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, bir sanığın "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan müebbet, 11 sanığın ise "darbeye teşebbüse yardım" ve "FETÖ üyeliği" suçlarından 1 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmasına karar verildi, diğer sanıklar beraat etti.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan gri kategorideki terörist "Nirvana" kod adlı Semra Tuncer tutuklandı.

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde 2019-2023 Stratejik Planı yayımlandı. 2023 Eğitim Vizyonu ışığında hazırlanan stratejik planla, eğitimin 5 yıllık yeni yol haritası belirlendi. Plana göre, öğretim programları tüm kademelerde bütünsel, yetenek kümeleri ile ilişkilendirilmiş, esnek ve modüler yapılar olarak yeniden yapılandırılacak. Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan "beceri temelli yabancı dil yeterlikleri" sistemine geçilecek. Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla yeni bir mesleki gelişim anlayışı, sistemi ve modeli oluşturulacak.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu, Ermeni, Rum ve Yahudi toplulukları tarafından yayımlanan gazetelere önceki yıla oranla yüzde 25'lik artışla 250 bin lira tutarında destek verilmesini kararlaştırdı.

Çorum'un Ortaköy ilçesindeki Şapinuva Antik Kenti'nde sürdürülen arkeolojik kazılarda, Hitit dönemine ait olduğu tahmin edilen 3 bin 500 yıllık insan kafatası ve uyluk kemiği bulundu.

30 Kasım

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin (TANAP) Avrupa bağlantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla, Edirne'nin Yunanistan sınırındaki İpsala ilçesinde düzenlenen törenle açıldı.

Erdoğan, MS4 TANAP İstasyonu'ndaki törende, "Enerjinin İpek Yolu" olarak görülen projenin Türkiye ve Azerbaycan ile ilgili kısmının belirlenen takvime ve taahhütlere uygun şekilde tamamlandığını belirterek, "TANAP'la 16 milyar metreküplük Azerbaycan doğal gazının Türkiye ve Avrupa'nın istifadesine sunulması hayalden çıkıp gerçeğe dönüşmüştür." dedi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde 10 gün önce kaldırımda infilak ettirilen patlayıcıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan YPG/PKK'lı 10 şüpheliden 8'i tutuklandı. Saldırının sivilleri hedef aldığı, müzik kutusuna yerleştirilen cep telefonu düzenekli patlayıcının Suriye'deki örgüt üyesi tarafından aktif hale getirildiği tespit edildi.

Kaynak: AA