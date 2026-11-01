ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerde 1-2 nükleer tesisin kaldığını söyledi

Abd Başkanı Donald Trump, Florida eyaletinde bulunan kendisine ait Mar-a-Lago malikanesinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, "Müzakereler iyi gidiyor, ancak İran pek güvenilir değil. Anlaşma yapıyorlar ve sonra cayıyorlar. Hala icabına bakmamız gereken 1 ya da 2 nükleer tesis var diyebilirim. Ancak bunları 10 dakika içinde halledebiliriz" dedi.

Abd Başkanı Donald Trump, Florida eyaletinde bulunan kendisine ait Mar-a-Lago malikanesinde düzenlenen bir etkinlikte gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kripto para borsası Binance'e yönelik siber saldırının arkasında Kuzey Kore'nin olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Trump, "Bunu inceliyoruz. Arkasında Kuzey Kore mi var bilmiyoruz. Ama eğer öyleyse, Kuzey Kore ile bu konuda konuşacağız" dedi.

Trump'tan Kazma Dağı açıklaması

İran'la devam eden askeri gerilime de değinen Trump, "İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Anlaşma yapmak istiyorlar, bunu göreceğiz" diye konuştu.

Trump, müzakerelerin nasıl gittiği yönündeki soru üzerine, "İyi gidiyor, ancak İran pek güvenilir değil. Anlaşma yapıyorlar ve sonra cayıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın donanmasını, hava kuvvetlerini, askeri altyapı ve üretim kapasitesini yerle bir ettiklerini öne süren Trump, "Nükleer tesislerini de devre dışı bıraktık. Hala icabına bakmamız gereken 1 ya da 2 nükleer tesis var diyebilirim. Ancak bunları 10 dakika içinde halledebiliriz" şeklinde konuştu.

Muhtemel nükleer altyapı hedeflerinden birinin Kazma Dağı olabileceğini aktaran Donald Trump, New York Times gazetesi muhabirinin "Bu hafta içinde İran'a karşı savaşa geri dönülmesini bekliyor musunuz" sorusuna sinirlenerek, "Böyle aptalca bir soruyu neden soruyorsun? Diyelim ki öyle, bunu sana söyler miydim" cevabını verdi.

"Brezilya'daki seçimler rezaletti"

Trump'a, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i 14-15 Aralık tarihlerinde ABD ev sahipliğinde yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne davet edip etmeyeceği sorusu da yöneltildi. Abd Başkanı, Zelenskiy'i zirveye davet edebileceğini belirterek, "Evet, davet ederim. Bu konuda bir sorun yok" ifadelerini kullandı.

Brezilya'da 25 Ekim'de yapılan başkanlık seçimini ikinci turda kaybettikten sonra ABD'nin Miami kentine giden Flavio Bolsonaro ile görüşme planının olup olmadığı sorusuna da cevap veren ABD Başkanı Donald Trump, "Buluşma planım yok, ama bence ona çok kötü davranıldı. İstediği kadar burada kalabilir. Seçimler tam bir rezaletti" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı