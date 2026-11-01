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İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar: Abdullah Öcalan, İmralı’daki yeni yerine geçti

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İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar: Abdullah Öcalan, İmralı’daki yeni yerine geçti
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DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Abdullah Öcalan'ın İmralı Adası'nda kendisi için hazırlanan yeni yere taşındığını açıkladı. Ağustos ayında taşınma iddialarını yalanlayan Sancar, son iki aydır süreçte duraklama yaşandığını belirterek Öcalan'ın daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini savundu.

  • DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, Abdullah Öcalan'ın İmralı Adası'nda kendisi için hazırlanan yeni yere geçtiğini açıkladı.
  • Sancar, 26 Ağustos'ta Ankara'da Öcalan'ın yeni bir yerleşkeye taşındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söylemişti.
  • Sancar, son iki aydır Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nde duraklama olduğunu ve belirlenen bazı takvimlerin hayata geçirilmediğini belirtti.

Dem Parti Şanlıurfa Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, 31 Ekim akşamı Medya Haber TV'de katıldığı programda Abdullah Öcalan'ın İmralı Adası'ndaki koşullarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öcalan'ın kendisi için hazırlanan yeni yere geçtiğini belirten Sancar, bu gelişmenin yürütülen süreç açısından önem taşıdığını ifade etti. Sancar, "Öcalan İmralı'da yapılan yeni yere geçti. Öcalan'ın oraya geçmeyi kabul etmesi hızlanmayı gerektirir" dedi.

Ancak Sancar, yeni binanın fiziki özellikleri, taşınmanın hangi tarihte gerçekleştiği ve Öcalan'ın buradaki çalışma koşullarına ilişkin ayrıntı vermedi.

AĞUSTOS AYINDA TAŞINMA İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Mithat Sancar'ın son açıklaması, ağustos ayında aynı konudaki iddiaları reddetmiş olması nedeniyle dikkat çekti.

Sancar, 26 Ağustos'ta Ankara'da gazetecilerle gerçekleştirdiği toplantıda, Öcalan'ın İmralı'da yeni bir yerleşkeye taşındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

O dönemde görüşmelerin farklı bir salonda gerçekleştirildiğini ancak Öcalan'ın kaldığı yerin değişmediğini belirten Sancar, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz görüşmelerimizi farklı bir salonda yapıyoruz ama Öcalan eski yerinde kalmaya devam ediyor. Şu anda yeni bir yere taşındığı yönündeki, orada çalışmalarını sürdürdüğü yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmıyor"

"SON İKİ AYDIR SÜREÇTE BİR DURAKLAMA VAR"

Programda Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Sancar, son iki aydır beklenen ilerlemenin sağlanamadığını söyledi.

Daha önce belirlenen bazı takvimlerin hayata geçirilmediğini ifade eden Sancar, "Son iki aydır süreçte bir duraklama var. Belli tarihler söz konusuydu, bunlar gerçekleşmedi" dedi.

PKK'nin attığı adımların ardından ilgili kurulun İmralı'ya gitmesi gerektiğini savunan Sancar, Öcalan'ın süreçte daha etkin bir rol üstlenmesinin önemine dikkat çekti.

Sancar, "Öcalan'la çalışacak kurul, Barış ve Siyasallaşma Kurulu'dur" ifadelerini kullandı.

"ÖCALAN'IN SÜRECİ KOORDİNE ETMESİ GEREK"

Sürecin ilerleyebilmesi için Öcalan'ın koordinasyon rolünün belirginleşmesi gerektiğini savunan Sancar, bunun için siyasi ve kurumsal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Sancar, "Sürecin ilerlemesi için Öcalan'ın süreci koordine etmesi gerek. Bu çok önemli bir faktör" diye konuştu.

Sürecin yalnızca tek taraflı beklentilerle yürütülemeyeceğini dile getiren Sancar, devletin yaklaşımına yönelik eleştirilerde de bulundu.

Sancar, "Ben aşılamayacak bir mesele olduğu kanısında değilim ama aşılabilmesi için devlet kanadının ısrarcı ve katı tutumdan uzaklaşması gerek" ifadelerini kullandı.

GAZETECİLERİN ÖCALAN'LA GÖRÜŞMESİNİ İSTEDİ

Mithat Sancar, gazetecilerin Abdullah Öcalan'la görüşebilmesinin süreç hakkındaki belirsizliklerin ve spekülasyonların giderilmesine katkı sağlayacağını savundu.

"Basının Öcalan ile görüşmesi spekülasyonları ortadan kaldırır" diyen Sancar, iktidarın yürütülen sürecin toplum tarafından benimsenmesi için yeterli adım atmadığını ileri sürdü.

Siyasi baskıların toplumdaki güvensizliği artırdığını belirten Sancar, sürecin ilerlemesi için mevcut yaklaşımın değişmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıEyüp sabri Tuncer:

Artık Ayrım yapılmadan Genel Af çıksın herkez sevdiklerine kavuşsun birazda bu topraklarda kardeşlik özgürlük ve refah olsun inşaallah acılar derin ve zor ancak sürekli bu acıları kaşıyarak ilerlenmiyor

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Haber Yorumlarıökkeş Kalem:

Pkk ve destekçilerinin ta anasını avradını

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Haber Yorumlarıorhan eren:

Ataturk hayatta olsaydi simdi, ocalan hayatta olmazdi, bu fingirdekler donmezdi.

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Haber Yorumlarınameless nameless:

Dünyanın başka bir ülkesinde böyle bir tabloyla karşılaşmak kolay değil. Bir terör örgütü elebaşının siyasi sürecin merkezinde konumlandırılması ve bunun kamuoyu önünde bu şekilde tartışılması başlı başına dikkat çekici. Daha da acısı, benim kişisel kanaatim şu: Böyle bir siyasi yaklaşım, başka bir ülkede çok ağır siyasi sonuçlar doğurabilir. Kişisel düşüncemdir.

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Haber YorumlarıYasin Cumhuriyet:

Çay içmeye ne zaman gideceksin bahçeli ?

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Haber Yorumlarıİbrahim Yendi:

bu hapisdekilerede özel konut niye yapmıyorsunuz .katil apoya yapıliyor ama

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