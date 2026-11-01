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Türkiye’nin haritası değişebilir! Bahçeli’den "100 il, 1000 ilçe" projesi

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Türkiye’nin haritası değişebilir! Bahçeli’den '100 il, 1000 ilçe' projesi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin hazırladığı “100 İl 1000 İlçe” projesinin ayrıntılarını anlattı. Projeyle 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngördüklerini belirten Bahçeli, il yapılacak ilçelerin nüfus, gelişme potansiyeli, coğrafi durum ve stratejik konum gibi objektif kriterlere göre belirleneceğini söyledi. Bahçeli, konuya ilişkin kanun teklifinin ilerleyen dönemde gündeme gelebileceğini ifade etti.

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'deki il sayısının 81'den 100'e, ilçe sayısının 922'den 1000'e çıkarılmasını öngören idari düzenleme projesi hazırladı.
  • Proje kapsamında 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması öngörülüyor.
  • İl yapılacak ilçelerin nüfus, gelişme potansiyeli, coğrafi durum, hizmete erişim ve stratejik konum kriterlerine göre belirlenmesi, nihai kararın TBMM tarafından verilmesi hedefleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’deki il sayısının 81'den 100'e, ilçe sayısının ise 922'den 1000'e çıkarılmasını öngören idari düzenleme önerisinin çerçevesini çizdi. Bahçeli, projenin kamu idaresini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu hale getirmeyi amaçladığını vurguladı.

“19 YENİ İL VE 78 YENİ İLÇE KURULMASINI ÖNGÖRÜYORUZ”

Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, “100 İl 1000 İlçe vizyonumuzu” Cumhuriyet’in 100. yılına atfen daha önce de dile getirdiklerini hatırlattı. Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak hazırladığımız projeyle 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngörüyoruz” dedi.

Nüfus, gelişme potansiyeli, coğrafi durum, hizmete erişimde yaşanan sıkıntılar ve stratejik konum gibi kriterler dikkate alınarak belirlenen ilçelerin il statüsüne çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Bahçeli, şöyle konuştu:

“Kuşkusuz il yapılacak ilçeler, nihayetinde il olma potansiyeli taşıyan ilçelerimiz arasından, devletimizin ilgili kurumlarının belirlenen nesnel ölçütler doğrultusunda ortaya koyacağı mutabakatla TBMM tarafından belirlenecektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak objektif kriterlere göre il olmasının uygun olacağını düşündüğümüz ilçeler ve ilçe olmasının uygun olacağını değerlendirdiğimiz beldelere ilişkin kanun teklifi, ilerleyen zaman diliminde gündeme getirilebilecektir.”

İL OLACAK İLÇELERİN İSMİ AÇIKLANMADI

Bahçeli, röportajda il ya da ilçe yapılması önerilen yerlerin isimlerini paylaşmadı. Çalışmada istatistiki verilerin sosyopolitik ve sosyoekonomik şartlarla birlikte değerlendirildiğini kaydeden Bahçeli, projenin yalnızca iktisadi ve sosyal ihtiyaçlardan ibaret olmadığını, aynı zamanda büyüyen Türkiye’nin “istikbal hamlesi” olduğunu söyledi.

“YENİ SİSTEMLE UYUMLU HALE GETİRİLMESİ GEREKİYOR”

Projenin, MHP’nin merkezi idare ve mahalli idarelere yönelik iyileştirme önerileri sunan kapsamlı çalışmasına dayandığını aktaran Bahçeli, darbeler, muhtıralar ve kısa süreli koalisyonlarla geçen siyasi sürecin verimli bir kamu yönetimi inşasını mümkün kılmadığını savundu. 2017'deki anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildiğini hatırlatan Bahçeli, “Türkiye’nin ‘Türk ve Türkiye Yüzyılı’ hedeflerine ulaşabilmesi için Türk idari sisteminin ve kamu yönetiminin de bütünüyle yeni sistemle uyumlu hâle getirilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, söz konusu düzenlemelerin Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte oluşturulmaya çalışılan huzur, istikrar ve refah ikliminin kalıcı olması açısından da önem taşıdığını vurguladı.

“DİRLİK VE DÜZEN” İÇİN BEŞ İLKE

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında dirlik ve düzenin güçlendirilmesi için beş ana ilke belirlediklerini açıklayan Bahçeli, bunları şöyle sıraladı:

  • Kamu yönetiminde şeffaflık, verimlilik ve liyakate dayanan güçlü otorite ve kurumsallık
  • Devletin tüm unsurlarının uyum içinde çalışmasını sağlayacak yetki ve meşruiyet
  • Adalet ve hakkaniyet
  • Kamu yararını merkeze alan güven ve refah anlayışı
  • Değişen dünyanın risk ve fırsatlarına uyum sağlayacak kurumsal gelişim

Bahçeli, hilalin yanında bu beş unsurun Türk devletinin istikbalini temsil eden “yıldız mahiyetinde” olduğunu belirtti.

İDAREDE YENİDEN DÜZENLEME GEREKÇELERİ

İdarenin dinamik bir süreç olduğunu ve değişen şartlara uyum sağlaması gerektiğini ifade eden Bahçeli, yeni teknolojiler, yönetim ile sosyoekonomik yapı arasındaki uyumsuzluklar ve kurumlar arası yetki geçişmeleri gibi etkenlerin yeniden yapılanmayı zorunlu kıldığını söyledi. Bahçeli, tüm düzenlemelerde temel ilkenin idarede bütünlük, hizmette etkinlik, vatandaş odaklılık ve kurumsal kapasite artışı olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE’DE 81 İL, 922 İLÇE BULUNUYOR

İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 81 il, 922 ilçe, 32 bin 314 mahalle ve 18 bin 213 köy bulunuyor. Ülkede 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 519 büyükşehir ilçe belediyesi, 403 ilçe belediyesi ve 400 belde belediyesi olmak üzere toplam 1403 belediye yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’nin nüfusu 1 Temmuz 2026 itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişi olarak kayıtlara geçti. Mevcut illerden 3'ünün nüfusu 100 binin, 6'sının 200 binin, 20'sinin ise 300 binin altında bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 291 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (68)

Haber YorumlarıSaid Amedi:

Tüh ya, bende Kürtlere otonomi veya federal sistemi getirecek sandım.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme41
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Yok ,yok , Suriye'den bahsediliyor...

yanıt13
yanıt4
Haber Yorumlarısade vatandaş:

isterlerse her mahalleyi bir il yapsınlar o illere meclisteki gibi kpssden muhaf mülakatsız torpilli eş dost akraba yandaşları yerleştirsinler.

yanıt21
yanıt4
Haber Yorumlarıosman şahin:

Projeleri çok ama takan yok hani başkan Demirtaş ı bırakacaktı

yanıt11
yanıt18
Haber Yorumlarıyunus deniz:

bahçelinin amacı adım tarihe yazılsın.. "yani hatırlanayım"... hatırlanacak şeylerim olsun.. ülkedeki terörü bitirmesi bence içtenlikli değildi... bu haberde onu doğrular nitelikte

yanıt7
yanıt7
Haber YorumlarıMehmet Cengiz:

Abdullah Öcalan'ı da birine vali olarak atayabilirsiniz. Vali konağı yakışır kurucu öndere.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıToroman Kutlug:

Goto nu kolluyor diye o kadar husumet besleme.

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıMalatya malatya:

81 il bas etik 100 kaldı geçin bu işleri teorisit ozerlik verdik diyim

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıToroman Kutlug:

Kime kime özerklik veriyor ula gereksiz

yanıt2
yanıt2

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