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Sivas'ta 27 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Esat Angi'ye çocukluk arkadaşından yürek burkan veda

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Sivas'ta 27 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Esat Angi'ye çocukluk arkadaşından yürek burkan veda
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Sivas'ta uzun süredir diyaliz tedavisi gören ve kalp yetmezliği nedeniyle 27 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Esat Angi toprağa verildi. Cenazede imamdan izin alarak tabutun başına gelen 20 yıllık çocukluk arkadaşı Kadir Karabulut'un gözyaşları içindeki vedası cep telefonuyla kaydedildi; sanal medyada paylaşılan video milyonlarca kez izlendi.

  • Sivas'ta uzun süredir diyaliz tedavisi gören 27 yaşındaki Ahmet Esat Angi, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
  • Angi'nin 20 yıllık çocukluk arkadaşı Kadir Karabulut, cenaze namazı öncesi tabutun başında gözyaşları içinde dostuna veda etti.
  • Karabulut'un tabut başındaki veda konuşmasının cep telefonuyla kaydedilen videosu, sosyal medyada milyonlarca izlenme ve binlerce yorum aldı.

SİVAS'ta kalp yetmezliği nedeniyle 27 yaşında hayatını kaybeden diyaliz hastası Ahmet Esat Angi, son yolculuğuna uğurlandı. Angi'nin 20 yıllık çocukluk arkadaşı Kadir Karabulut'un (27) tabut başındaki vedası, yürekleri burktu. Karabulut'un dostuna vedası, sanal medyada milyonlarca izlenme aldı.

Sivas'ta uzun süredir diyaliz tedavisi gören ve kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitiren 27 yaşındaki Ahmet Esat Angi'nin ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Genç yaşta hayatını kaybeden Angi için kentte cenaze töreni düzenlendi.

BANA ÜZÜLME DİYORLAR, NASIL ÜZÜLMEYEYİM?

Cenaze namazı öncesi helallik alındığı sırada duygusal anlar yaşandı. Ahmet Esat Angi'nin 20 yıllık çocukluk arkadaşı Kadir Karabulut, imamdan özel izin alarak tabutun başına geldi. Gözyaşları içinde dostuna veda eden Karabulut, "20 senelik arkadaşım. Bir güne bir gün ne bir yanlışını gördüm ne tek bir kötü sözünü gördüm. O kadar iyi bir dosttu. O benim bütün çocukluğum, bütün anılarım. Bana 'üzülme' diyorlar, nasıl üzülmeyeyim? Hakkım sonuna kadar helal olsun kardeşim" dedi. Ahmet Esat Angi'nin cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi.

VEDA VİDEOSU MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Diğer yandan Karabulut'un tabut başında yaptığı konuşma, cenazeye katılanların cep telefonu ile kaydedildi. Kısa sürede sanal medya platformlarında paylaşılan veda videosu, milyonlarca izlenme ve binlerce yorum aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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