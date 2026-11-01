Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

48. İstanbul Maratonu start verdi! İşte dereceye girenlere verilecek ödül

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
48. İstanbul Maratonu start verdi! İşte dereceye girenlere verilecek ödül
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu, saat 09.00'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden başladı. Toplam 45 bin 679 kişinin kayıt yaptırdığı organizasyonda 16 kadın ve 27 erkek olmak üzere 43 elit atlet mücadele ediyor. Dereceye giren atletlere toplam 12 milyon lira para ödülü dağıtılacak. Maraton nedeniyle Avrasya Tüneli dahil tüm parkur trafiğe kapatıldı, yolların saat 15.30'da yeniden açılması bekleniyor.

  • 48. İstanbul Maratonu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başladı; 42 kilometre, 15,5 kilometre, kurumsal koşu, halk koşusu ve tekerlekli sandalye yarışları düzenleniyor.
  • 42 kilometre yarışını ilk sırada tamamlayan kadın ve erkek sporculara 50'şer bin dolar ödül verilecek; parkur rekoru kırılırsa 5'er bin dolar ek ödeme yapılacak.
  • Maraton nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'ten, Avrasya Tüneli dahil tüm parkur saat 06.00'dan itibaren trafiğe kapatıldı; köprünün 14.00'te, tünelin 15.00'te, parkurun 15.30'da açılması planlanıyor.

“Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu” unvanını taşıyan İstanbul Maratonu, bu yıl 48. kez düzenleniyor. Dünya Atletizm Birliği tarafından “Gold Label” kategorisinde yer alan yarışta 42 kilometre, 15,5 kilometre, kurumsal koşu, halk koşusu ve tekerlekli sandalye yarışları yapılacak.

BAŞLAMA İŞARETİNİ PROTOKOL VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenen maraton, Anadolu Yakası’nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki metrobüs durağının yanından başladı. Başlama işaretini İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Spor İstanbul Genel Müdürü Bilge Donuk ve protokol üyeleri verdi.

ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Erkeklerde 2024 yılının şampiyonu Dejene Debela, Amdework Walelegn ve Sufaro Woliyi öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Kadınlarda ise son şampiyon Bizuager Aderra, Judith Korir ve Veronicah Maina dikkat çekiyor.

MARATON SULTANAHMET’TE TAMAMLANACAK

42 kilometrelik yarışta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden Avrupa Yakası’na geçecek sporcular, Beşiktaş ve Galata Köprüsü üzerinden tarihi yarımadaya ulaşacak. Kennedy Caddesi’ni takip ederek Bakırköy’e kadar ilerleyecek atletler, buradan dönüş yaparak sahil yolundan Gülhane Parkı’na gelecek ve yarışı Sultanahmet Meydanı’nda bitirecek.

15,5 kilometrelik yarış, Yenikapı’ya kadar maratonla aynı güzergahta koşulacak. Kurumsal koşu ve halk koşusuna katılanlar ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü geçtikten sonra Barbaros Bulvarı üzerinden Dolmabahçe’ye ulaşarak yarışı noktalayacak.

ŞAMPİYONLARA 50'ŞER BİN DOLAR

42 kilometre yarışını ilk sırada tamamlayan kadın ve erkek sporcular, 50'şer bin dolar para ödülünün sahibi olacak. Parkur rekorunun kırılması halinde şampiyonlara 5'er bin dolar daha verilecek. Kadınlarda ve erkeklerde ilk 8'e girecek atletlere verilecek para ödülü 190 bin dolar olacak.

Yerli atletler kategorisinde ilk 5'e giren sporculara toplam 500 bin lira ödül dağıtılacak. Tüm kategoriler dikkate alındığında dereceye girecek atletlere verilecek para ödülü 12 milyon lirayı bulacak.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Maraton nedeniyle parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'ten itibaren, Avrasya Tüneli dahil tüm parkur ise saat 06.00'dan sonra trafiğe kapandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün saat 14.00'te, Avrasya Tüneli’nin saat 15.00'te, tüm parkurun ise saat 15.30'da yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

İlgili Haberler
İstanbul Maratonu nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlarİstanbul Maratonu nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 152 sitede yayınlandı.
Bayern Münih-Borussia Dortmund maçında müthiş son! Her şey 89. dakikada değişti

Bayern Münih-Dortmund maçında müthiş son! Her şey 89. dakikada değişti
İstanbul Maratonu nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar

İstanbul Maratonu nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı
Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi Genel Başkanı Serkan Öz gözaltına alındı

Parti genel başkanı Ankara'da gözaltına alındı
Düğünde dehşet! Boğazından bıçaklayarak öldürdüler

Düğünde boğazını keserek öldürdüler
Akaryakıta gece yarısı dev zam! Motorin 100 lirayı aştı

Gece yarısı çifte zam! Tüm hesaplar değişti
Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı

Erdoğan'ın imzasıyla 3 isim görevden alındı
SPK Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı atandı

SPK'da üst düzey atamalar! Yeni başkan belli oldu
Bahar Şahin sevgilisinin ihanetini nasıl öğrendiğini anlattı

Bahar Şahin’den aşk hayatına dair çarpıcı açıklamalar: Aldatıldım
Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı! Görüntüler şaşırttı

Suudi Arabistan'da alışılmadık gece!
Hatay'da ev almak için biriktirilen altınları iş arkadaşları çaldı! Sevgili çift anahtarı kopyalamış

Ev için biriktirdiği altınlar gitti! Hırsız iş arkadaşları çıktı
İstanbul'da inşaat çalışması nedeniyle 4 bina tahliye edildi

Sesleri duyan vatandaşlar panikle dışarı çıktı, 4 bina tahliye edildi
İstanbul'da Cadılar Bayramı çılgınlığı! Kuyruk sokağa taştı

İstanbul'da gece yarısı sonu gözükmeyen kuyruk