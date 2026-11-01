48. İstanbul Maratonu start verdi! İşte dereceye girenlere verilecek ödül

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“Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu” unvanını taşıyan İstanbul Maratonu, bu yıl 48. kez düzenleniyor. Dünya Atletizm Birliği tarafından “Gold Label” kategorisinde yer alan yarışta 42 kilometre, 15,5 kilometre, kurumsal koşu, halk koşusu ve tekerlekli sandalye yarışları yapılacak.

BAŞLAMA İŞARETİNİ PROTOKOL VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenen maraton, Anadolu Yakası’nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki metrobüs durağının yanından başladı. Başlama işaretini İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Spor İstanbul Genel Müdürü Bilge Donuk ve protokol üyeleri verdi.

ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Erkeklerde 2024 yılının şampiyonu Dejene Debela, Amdework Walelegn ve Sufaro Woliyi öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Kadınlarda ise son şampiyon Bizuager Aderra, Judith Korir ve Veronicah Maina dikkat çekiyor.

MARATON SULTANAHMET’TE TAMAMLANACAK

42 kilometrelik yarışta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden Avrupa Yakası’na geçecek sporcular, Beşiktaş ve Galata Köprüsü üzerinden tarihi yarımadaya ulaşacak. Kennedy Caddesi’ni takip ederek Bakırköy’e kadar ilerleyecek atletler, buradan dönüş yaparak sahil yolundan Gülhane Parkı’na gelecek ve yarışı Sultanahmet Meydanı’nda bitirecek.

15,5 kilometrelik yarış, Yenikapı’ya kadar maratonla aynı güzergahta koşulacak. Kurumsal koşu ve halk koşusuna katılanlar ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü geçtikten sonra Barbaros Bulvarı üzerinden Dolmabahçe’ye ulaşarak yarışı noktalayacak.

ŞAMPİYONLARA 50'ŞER BİN DOLAR

42 kilometre yarışını ilk sırada tamamlayan kadın ve erkek sporcular, 50'şer bin dolar para ödülünün sahibi olacak. Parkur rekorunun kırılması halinde şampiyonlara 5'er bin dolar daha verilecek. Kadınlarda ve erkeklerde ilk 8'e girecek atletlere verilecek para ödülü 190 bin dolar olacak.

Yerli atletler kategorisinde ilk 5'e giren sporculara toplam 500 bin lira ödül dağıtılacak. Tüm kategoriler dikkate alındığında dereceye girecek atletlere verilecek para ödülü 12 milyon lirayı bulacak.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Maraton nedeniyle parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'ten itibaren, Avrasya Tüneli dahil tüm parkur ise saat 06.00'dan sonra trafiğe kapandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün saat 14.00'te, Avrasya Tüneli’nin saat 15.00'te, tüm parkurun ise saat 15.30'da yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı